Selon le journaliste spécialisé Jeff Grubb, de Giant Bomb, une Nintendo Direct devrait être diffusée d’ici la mi-juin 2026. Cette information, évoquée lors du dernier épisode du podcast Giant Bombcast, suggère qu’une présentation officielle de Nintendo pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Grubb n’a pas précisé s’il s’agirait d’un Partner Showcase ou d’un Nintendo Direct complet, mais il penche pour la seconde option.

Grubb s’est illustré ces derniers mois pour la précision de ses prédictions concernant les présentations de Sony, notamment en annonçant à l’avance plusieurs State of Play qui se sont avérés exacts. Dans le cas présent, il s’appuie sur des sources internes pour confirmer cette rumeur, bien qu’il n’ait pas encore obtenu de détails supplémentaires sur le format ou le contenu de l’événement.

Nintendo a traditionnellement l’habitude d’organiser des Nintendo Direct en juin pour présenter sa feuille de route annuelle, une pratique qui s’est maintenue même après la disparition de l’E3. Cependant, l’entreprise a récemment diversifié ses canaux de communication en 2026, privilégiant l’application Nintendo Today pour certaines annonces. Depuis le début de l’année, plusieurs diffusions ciblées ont eu lieu, comme un Partner Showcase en février, des présentations dédiées à The Super Mario Galaxy Movie, Tomodachi Life: Living the Dream, ainsi que l’annonce de Star Fox pour la Nintendo Switch 2. Aucun Nintendo Direct général n’a encore été organisé en 2026.

Un Nintendo Direct en juin pourrait permettre à Nintendo de détailler les projets restants pour la Nintendo Switch 2, alors que la société n’a actuellement aucun titre officiellement daté au-delà du mois de juillet. Parmi les sorties confirmées pour cette année figure Fire Emblem: Fortune’s Weave, dont la sortie est prévue pour 2026. Cette présentation s’inscrirait dans la continuité des habitudes de Nintendo, qui, comme Sony et Microsoft, utilise traditionnellement le mois de juin pour mettre en avant sa programmation.