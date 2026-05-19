Une liste commerciale pour une figurine LEGO Arcanin a été identifiée sur plusieurs sites de vente en ligne avant d’être retirée peu après sa publication. Selon les informations disponibles, ce set comprendrait 1190 pièces et serait commercialisé à partir du 1er août 2026 au prix de 110 €. La fiche produit incluait une image détaillée de l’emballage, ce qui renforce la crédibilité de l’annonce, bien que les listes aient été supprimées rapidement après leur apparition.

Parallèlement, le set LEGO Poké Ball, initialement prévu pour le 1er août 2026, a été repoussé pour des raisons liées à la production. Ce modèle, composé de 239 pièces et annoncé à 260 dollars, devait se distinguer comme le seul set de cette gamme à contenir une figurine Pokémon minifigure logée à l’intérieur de la Poké Ball.