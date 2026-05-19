La plus grande mise à jour jamais déployée sur le jeu introduit des civilisations à l’épreuve du temps, un nouveau système de Victoires, les Triomphes, et plus encore

2K et Firaxis Games annoncent que la mise à jour « L’épreuve du temps » de Civilization VII est désormais disponible. « L’épreuve du temps » est la mise à jour la plus grande et la plus impactante apportée à Civilization VII depuis la sortie du titre. Développée par Firaxis Games pour résumer plus d’un an d’écoute, de changements, et de tests, cette mise à jour massive et gratuite introduit trois principales fonctionnalités, revues ou nouvelles :

Des civilisations à l’épreuve du temps : Les joueurs peuvent désormais incarner une seule civilisation à travers toute une campagne, tout en conservant la possibilité de faire évoluer leur empire vers une civilisation différente lors des transitions d’âge. En jouant en tant que civilisation à l’épreuve du temps, la nouvelle mécanique de syncrétisme permettra aux joueurs de créer des configurations inédites en adoptant les unités exclusives ou les infrastructures d’une autre civilisation actuellement dans son Âge de gloire, ou de renforcer ce qui rend votre civilisation unique grâce à l’Affirmation.

Un nouveau système de Victoires : Les Victoires ont été entièrement retravaillées afin de récompenser la domination tout au long d’une partie. Le système de Victoires assure que remporter une partie dans Civilization VII repose sur une capacité à faire des choix intéressants, tout en offrant aux joueurs autant de voies que possible pour atteindre l’excellence.

Triomphes : le nouveau système de Triomphes remplace entièrement les orientations d’héritage. Les Triomphes proposent un large éventail d’objectifs facultatifs exigeants, afin de rendre chaque partie unique, et sont liés à chacun des six attributs : Militariste, Culturel, Scientifique, Économique, Diplomatique et Expansionniste.

Outre ces trois grands piliers, la mise à jour apporte également d’autres améliorations, notamment :

Une nouvelle carte Continent fractal

Un nouvel écran Commerce

Une nouvelle Assemblée des conseillers

Une génération de carte mise à jour

De nouveaux événements narratifs

Des mises à jour des spécialistes et des biomes

De nouveaux contenus audio et musicaux

De nombreuses modifications d’équilibrage

Un nouveau dirigeant gratuit, Alexandre le Grand !

Et plus encore !

Civilization VII est disponible sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo™ Switch, Nintendo™ Switch 2, PC via Steam et l’Epic Games Store, et Mac et Linux via Steam.