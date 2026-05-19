Street Fighter 6 intégrera deux nouveaux modes dédiés à son système Avatar le 28 mai 2026, dans le cadre de l’update Ingrid. Ces ajouts, Random Avatar Matches et Avatar Arcade Mode, visent à enrichir l’expérience de personnalisation et de jeu en ligne comme en solo, tout en offrant de nouvelles opportunités d’acquisition de récompenses et d’équipements.

Random Avatar Matches propose un système de combats en ligne simplifié et équilibré, conçu pour favoriser l’accessibilité. Les affrontements se déroulent avec des paramètres de niveau et des caractéristiques de base figés grâce à la fonction Level Sync, garantissant des parties équitables entre joueurs. Dès le début, tous les styles de maître, les mouvements spéciaux et les Super Arts sont disponibles pour équiper son Avatar, permettant une exploration libre des différentes combinaisons de combat. Chaque participant reçoit l’équipement débutant Breakneck Brawler Outfit, tandis que des objets supplémentaires peuvent être obtenus au fil des batailles. Les points Avatar accumulés lors de ces matchs servent à déterminer un classement mis à jour quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et de manière cumulative, avec des récompenses attribuées en fonction du score total. Le menu Battle Settings offre par ailleurs des options de personnalisation, comme l’affichage des titres ou des défis, ainsi que la configuration des paramètres de contrôle et de matchmaking. Compléter des défis spécifiques dans Random Avatar Matches permet également de débloquer des couleurs exclusives pour les personnages Fighting Ground, à condition d’avoir obtenu leur Outfit 2, lui-même accessible via Avatar Arcade, World Tour Mode ou le magasin d’objets.

Avatar Arcade Mode se concentre quant à lui sur l’amélioration progressive de l’Avatar à travers des affrontements contre l’IA. Ce mode comprend deux sous-sections principales : Spar with a Master et Battle Tour. Dans Spar with a Master, les joueurs peuvent répéter des combats contre les maîtres pour assimiler leurs styles de combat et leurs mouvements spéciaux, avec la possibilité de régler la difficulté à volonté. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus l’apprentissage des techniques est rapide et la qualité des objets obtenus s’améliore. Battle Tour propose une série de combats consécutifs contre des maîtres et des PNJ issus de World Tour Mode, chaque parcours offrant des récompenses clairement définies, incluant même des fins alternatives inspirées des anciens titres de la série Street Fighter. Des adversaires inattendus et particulièrement puissants, appelés Unexpected New Challengers, peuvent apparaître au cours de ces parcours et leur défaite rapporte des objets rares. L’objectif principal d’Avatar Arcade Mode reste l’optimisation de l’Avatar, dont la maîtrise des mouvements spéciaux et des Super Arts progresse en fonction des maîtres vaincus et des styles équipés. Chaque maître vaincu remplit un jauge d’acquisition dédiée, et une fois celle-ci au maximum, l’Outfit 2 du maître concerné est débloqué. Cette tenue peut également être achetée directement dans le magasin ou obtenue en maximisant les liens avec les maîtres dans World Tour Mode.

Ces deux nouveaux modes rejoignent l’écosystème de Street Fighter 6 à partir du 28 mai 2026, date de la sortie de l’update Ingrid.