Square Enix a annoncé la disponibilité d’une nouvelle démo jouable pour The Adventures of Elliot : The Millennium Tales, intitulée Prologue Demo, alors que le jeu approche de sa date de sortie fixée au 18 juin 2026. Cette démo, accessible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC (via Steam et Microsoft Store), permet aux joueurs de découvrir le début de l’aventure et de transférer leur progression vers la version complète du jeu.

Dans cette Prologue Demo, les joueurs explorent le chapitre d’ouverture de l’histoire, avec la même liberté d’aventure que dans le jeu final. Il est possible de progresser dans la quête principale, d’explorer des zones inconnues ou de rechercher de nouvelles armes et de la Magicite, un élément central de progression dans l’univers du titre. Square Enix précise que cette version de démonstration reprend du contenu de la version retail, mais avec certaines restrictions, comme des zones accessibles limitées. Les bonus liés à la sauvegarde connectée ne sont pas disponibles dans la démo.

The Adventures of Elliot : The Millennium Tales marque un changement de direction pour la team derrière Octopath Traveler et Bravely Default, abandonnant le tour par tour au profit d’un système de combat en action-RPG en HD-2D. Le joueur incarne Elliot, un aventurier, accompagné de sa fée Faie, dans une quête pour briser une malédiction et sauver le royaume à travers quatre ères distinctes. Le jeu propose sept types d’armes, des améliorations personnalisables de la Magicite et des actions stratégiques attribuées à Faie, offrant une expérience mêlant action, exploration et narration.

Un nouveau trailer a également été publié pour accompagner cette annonce, mettant en avant l’esthétique HD-2D et l’ambiance du titre. Les joueurs peuvent ainsi se familiariser avec l’univers et le style de gameplay avant la sortie officielle. La démo Prologue Demo est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes supportées, offrant une première immersion dans l’aventure d’Elliot.