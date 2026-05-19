Epic Games a dévoilé la version 5.8 de son moteur Unreal Engine, incluant des optimisations notables pour les consoles portables de nouvelle génération, dont la Nintendo Switch 2. Parmi les améliorations les plus significatives figure une refonte du système Lumen, dédié à l’éclairage global et aux réflexions dynamiques, avec l’introduction d’un nouveau profil Medium Quality.

Ce mode utilise les Irradiance Fields avec Probe Occlusion, offrant une solution deux fois plus rapide que le profil High Quality tout en maintenant une qualité visuelle proche. Selon Epic, ce profil est désormais le paramètre par défaut pour les consoles portables actuelles, permettant d’atteindre 60 images par seconde. Bien que la Switch 2 ne soit pas explicitement mentionné dans les communications officielles, cette mise à jour pourrait améliorer les performances des jeux utilisant Unreal Engine 5 sur cette plateforme.

Qu’est-ce qu’un Irradiance Field ?

Un Irradiance Field (champ d’irradiance) est une technique d’éclairage global qui stocke des informations sur la lumière dans un volume 3D plutôt que sur des points discrets (comme les probes traditionnelles). Contrairement aux méthodes classiques qui calculent l’éclairage à partir de sources ponctuelles, les Irradiance Fields permettent de :

Simuler la propagation de la lumière de manière plus naturelle (réflexions, ombres douces, ambiance globale).

de manière plus naturelle (réflexions, ombres douces, ambiance globale). Réduire les calculs coûteux en pré-calculant des données d’éclairage indirect.

en pré-calculant des données d’éclairage indirect. S’adapter dynamiquement aux changements de scène (comme les objets en mouvement).

En résumé, c’est une façon plus efficace de représenter l’éclairage indirect sans avoir à recalculer en temps réel. La Probe Occlusion (occlusion des probes) est une technique qui améliore la précision des Irradiance Fields en tenant compte des obstacles entre la lumière et les surfaces.

Sans occlusion : La lumière est calculée comme si rien ne bloquait son trajet, ce qui peut donner des résultats irréalistes (ex. : une pièce éclairée même si une porte est fermée).

: La lumière est calculée comme si rien ne bloquait son trajet, ce qui peut donner des résultats irréalistes (ex. : une pièce éclairée même si une porte est fermée). Avec occlusion : Le système détecte les objets qui bloquent la lumière (murs, meubles, personnages) et ajuste l’éclairage en conséquence, produisant des ombres et des réflexions plus réalistes.

Le système Lumen joue un rôle clé dans la création d’environnements plus réalistes en simulant la propagation indirecte de la lumière, comme les réflexions sur les murs ou les ombres douces. Pour les développeurs, cette optimisation représente une opportunité d’intégrer des effets d’éclairage avancés sans sacrifier la fluidité, un enjeu crucial pour les plateformes aux ressources limitées.

Les studios travaillant sur des titres comme Yoshi and the Mysterious Book ou d’autres projets Switch 2 pourraient ainsi bénéficier d’un meilleur équilibre entre visuels et performances. Cependant, l’adoption de ce nouveau profil dépendra des choix des développeurs, en fonction de leurs objectifs artistiques et techniques.