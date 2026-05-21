Marsupilami 2: Salsa Palombia annoncé sur Nintendo Switch pour le 3 septembre 2026

Marsupilami 2: Salsa Palombia a été annoncé pour Nintendo Switch avec une date de sortie fixée au 3 septembre 2026. Ce titre s’inscrit dans la continuité du premier opus, sorti fin 2021 sur la même plateforme, et propose un gameplay de plateforme en 2.5D rappelant l’approche adoptée par la série Donkey Kong Country.

L’intrigue prend place à Palombia, où une mélodie étrange s’est répandue et fait danser tous les animaux, plongeant la jungle dans le chaos. Derrière cette perturbation se cache la Reine Momie, revenue du Royaume des Morts avec ses sbires pour organiser un concert maudit dont les effets se révèlent dévastateurs. Pour rétablir l’ordre, les joueurs incarnent trois jeunes Marsus, chacun doté d’une capacité spécifique. Twister se déplace dans les airs grâce à un turbo planeur, Hope réalise des sauts tournoyants énergiques, tandis que Punch rebondit avec une force puissante pour écarter les obstacles. Le jeu permet de basculer instantanément entre ces trois personnages pour enchaîner des mouvements stylisés et explorer les niveaux. Une fonctionnalité de coopération locale à deux joueurs est également disponible pour partager l’aventure.

L’exploration couvre quatre mondes distincts, allant de la jungle luxuriante à une ville animée, en passant par des montagnes enneigées et le mystérieux Royaume des Morts. Chaque environnement propose des surprises, des défis et des mécaniques de jeu uniques. En complément de l’aventure principale, le Flow Mode offre des défis axés sur la vitesse, où le joueur doit enchaîner des épreuves sans subir de défaite pour prouver sa maîtrise. Des Battle Dojos compétitifs permettent également de s’affronter entre amis.

SOMBRAS: negative frames officiellement annoncé sur Nintendo Switch et PC avec une sortie prévue en Q4 2026

Entalto Publishing et Maboroshi Artworks, studio à l’origine du jeu primé Last Time I Saw You, ont officiellement annoncé SOMBRAS: negative frames, un jeu d’aventure horrifique léger en vue à la première personne centré sur la photographie. Le titre est développé pour PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam, avec une fenêtre de lancement fixée au quatrième trimestre 2026.

Le projet avait été initialement évoqué sous le nom de code BLUR en octobre 2025 avant d’être officiellement révélé. L’histoire suit Shiomi Alterio, une étudiante en photographie d’origine japonaise et espagnole, qui vit désormais avec son père dans une petite ville japonaise après le divorce récent de ses parents, loin de la vie européenne qu’elle a dû quitter. Une nuit, Shiomi se retrouve aspirée dans une dimension sombre composée de rues familières, d’ombres voraces et d’une multitude de filles lui ressemblant étrangement.

Pour tenter de rentrer chez elle, le joueur doit photographier des scènes inhabituelles, survivre à des rencontres perturbantes et rassembler les fragments dispersés de son identité brisée. Le jeu propose de se lier d’amitié avec des versions alternatives de soi-même, d’affronter des terreurs refoulées et de collectionner des objets occultes tout en déverrouillant des portes étranges bloquant l’accès aux zones suivantes. L’exploration se déroule dans les rues atmosphériques et liminales de la ville déformée de Shiomi, un miroir sombre de son environnement des années 2000 né de sa propre psyché.

Le système de photographie occupe une place centrale dans l’expérience. Les joueurs peuvent prendre des clichés marquants, développer leurs pellicules et accumuler suffisamment d’inspiration pour améliorer leur appareil photo. Ce mécanisme permet non seulement de progresser dans l’intrigue, mais aussi de débloquer des éléments narratifs et des secrets disséminés dans ce monde onirique. Le titre s’articule autour de thèmes comme la jeunesse, l’art, l’identité mixte et les dynamiques familiales dysfonctionnelles, le tout dans une ambiance nostalgique et une atmosphère de light horror.

Path of Mystery 2 : The Mermaid Legend Murder Case annoncé sur Nintendo Switch 2 et Switch avec une sortie japonaise en septembre 2026

Imagineer a annoncé Path of Mystery 2 : The Mermaid Legend Murder Case, la suite du jeu d’aventure mystérieux Path of Mystery : A Brush with Death sorti en 2024. Ce nouvel opus sera disponible sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec une sortie prévue au Japon en septembre 2026 au prix de 4 980 yens. La version physique pour Switch 2 sera distribuée sous forme de carte-clé de jeu, tandis que la version Switch proposera un format physique classique.

L’histoire se déroule à Kamakura, une ville côtière historique, et met en scène Doppo Akazawa, un personnage doté de la capacité de « voir le passé ». Ce dernier rejoint les membres du Club de Recherche sur les Mystères pour enquêter sur un meurtre non résolu survenu dans la ville vingt ans plus tôt. Cependant, une nouvelle tragédie survient sous les coups d’un coupable inconnu, plongeant les protagonistes dans une quête pour découvrir les vérités cachées derrière ces événements.

Le jeu propose une expérience narrative unique, alternant entre présent et passé, avec une atmosphère distinctive et un doublage intégral assuré par un casting vocal talentueux et populaire. Parmi les personnages principaux figurent Doppo Akazawa (voix : Yuuki Yonai), Alice Nanjo (voix : Yui Ishikawa), Kagero Tono (voix : Arthur Lounsbery), Kotaro Izawa (voix : Daiki Kobayashi), Anna Mashiro (voix : Yui Ogura), Shoko Shimada (voix : Maoko Saeki), Mizuki Akazawa (voix : Mayuka Tani), ainsi que Ui Horofude et Rumina Kashima dont les comédiens vocaux restent à annoncer.

Kabuto Park arrive sur Nintendo Switch le 28 mai 2026 avec une expérience de capture d’insectes optimisée pour les Joy-Con

Doot et Seaven Studio ont annoncé que Kabuto Park, un jeu d’aventure et de collection d’insectes au ton cosy, fera son arrivée sur Nintendo Switch le 28 mai 2026. Ce titre, initialement lancé il y a un an, propose une expérience adaptée à la console hybride avec une fonctionnalité exploitant le gyroscope des Joy-Con : les joueurs pourront agiter le contrôleur comme un filet pour capturer les insectes en jeu.

Le jeu met en scène Hana, une jeune fille profitant de ses vacances d’été, qui passe un mois à explorer Kabuto Park pour collectionner et améliorer ses insectes. L’aventure repose sur des mécaniques simples, mêlant un mini-jeu de capture relaxant, des combats légers inspirés d’un système de deck-building, ainsi qu’un système de niveau et d’amélioration pour les créatures. L’ambiance estivale, le style artistique mignon et la bande-son apaisante renforcent l’aspect cosy du titre. Les insectes, issus du monde entier, peuvent même être caressés dans le terrarium une fois capturés.

Conçu comme une expérience courte, Kabuto Park offre une durée de jeu estimée entre deux et quatre heures, idéale pour des sessions rapides. Le jeu sera disponible au prix de 5,99 € à sa sortie, avec des précommandes déjà ouvertes sur le Nintendo eShop. Une édition groupée incluant Minami Lane, un autre titre du studio Doot inspiré des simulations de gestion de rue à l’esthétique japonaise, sera également proposée le même jour au prix de 8,99 € USD.

Digital Pinball: Last Gladiators annoncé sur Switch 2, Switch et PC pour 2026

BeXide a annoncé le retour de Digital Pinball: Last Gladiators, un revival du jeu de flipper sorti en 1995 sur SEGA Saturn par KAZe. Cette version modernisée sera disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam en 2026, marquant ainsi le 30e anniversaire de l’original.

Le jeu, initialement commercialisé au Japon le 23 juin 1995, a connu des sorties ultérieures en Europe en septembre 1995 et en Amérique du Nord en novembre de la même année. Une version mise à jour, Digital Pinball: Last Gladiators Ver. 9.7, est parue au Japon le 11 septembre 1997. En 2010, BeXide avait également porté le titre sur iOS sous le nom Digital Pinball: Last Gladiators Ver. 2010.

Digital Pinball: Last Gladiators propose quatre tables de flipper uniques, chacune inspirée par l’histoire de quatre guerriers réincarnés à travers deux mille ans d’histoire et d’espace, débutant dans la Rome antique. Les joueurs y incarnent :

Gladiators : des gladiateurs de la Rome antique luttant pour leur liberté.

: des gladiateurs de la Rome antique luttant pour leur liberté. Knight of the Roses : un chevalier légendaire en quête de sauver le monde.

: un chevalier légendaire en quête de sauver le monde. Dragon Showdown : un seigneur féodal d’Extrême-Orient combattant pour la domination suprême.

: un seigneur féodal d’Extrême-Orient combattant pour la domination suprême. Warlock : la guerre sainte finale pour sceller l’histoire sans fin des conflits humains.

Chaque table est structurée en neuf rounds suivis d’un round final, et les joueurs progressent dans l’aventure en suivant le récit propre à chaque plateau. Le jeu met en avant une physique de balle et de flippers réaliste, ainsi que des graphismes soignés et polish. La version PC bénéficie de contrôles optimisés pour une expérience intuitive, tandis que l’ensemble est conçu pour offrir un divertissement de qualité destiné à un public mature.

Wandering Sword reporté au 21 janvier 2027 sur Switch 2 et Nintendo Switch

Clouded Leopard Entertainment, Spiral Up Games et The Swordman Studio ont annoncé le report de la version PlayStation 5 de Wandering Sword, un RPG Wuxia en 3D pixel art. Initialement prévue pour le 28 mai 2026, la sortie de la version PS5 est désormais fixée au 21 janvier 2027. Les versions Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, initialement prévues pour une date ultérieure, seront désormais disponibles le même jour que la version PS5. Une version Xbox Series sera également lancée à cette date.

Selon Clouded Leopard Entertainment, ce report est lié à des ajustements dans le calendrier de sortie de l’édition physique du jeu. Développé par le studio indépendant The Swordman Studio basé à Shanghai, Wandering Sword est un RPG Wuxia en 3D pixel art publié par Spiral Up Games, basé à Singapour. Le jeu est d’abord sorti sur Steam le 15 septembre 2023, où il a depuis accumulé plus de 31 000 avis et obtenu une note « Overwhelmingly Positive » (94 % de critiques positives), le classant parmi les titres indépendants les plus acclamés des dernières années.

Les versions Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, publiées par Clouded Leopard Entertainment, incluront deux packs de contenu téléchargeable précédemment sortis sur Steam : Mount Pack: The Supreme Steed et Immortal Trails Across the Blue Sea. Ces versions proposeront également de nouveaux enregistrements de voix en japonais et en chinois, ainsi que des sous-titres en japonais et en coréen, offrant une immersion plus profonde dans cet épopée est-asiatique.

L’histoire de Wandering Sword suit un jeune épéiste grièvement blessé après avoir été pris dans un conflit violent. Après avoir échappé à la mort, le joueur part à la maîtrise des arts martiaux pour accomplir son destin de héros dans un vaste monde Wuxia vivant. Le jeu propose une épopée aux 20 fins différentes selon les choix du joueur, enrichie par des dizaines de quêtes secondaires pour une meilleure rejouabilité. Le système de combat dual permet de passer librement entre un mode tactique au tour par tour et un mode action en temps réel sur un champ de bataille tactique basé sur une grille. Les joueurs peuvent maîtriser une variété d’armes et d’écoles d’arts martiaux pour devenir un véritable maître du kung-fu. L’art en pixel art, soigneusement conçu à la main, offre une représentation époustouflante de la Chine ancienne, rarement vue dans les jeux modernes.

Poppy Playtime: Chapter 5 arrive sur Nintendo Switch le 27 mai 2026

Mob Entertainment a confirmé que Poppy Playtime: Chapter 5 fera son entrée sur Nintendo Switch le 27 mai 2026, marquant ainsi l’arrivée de ce chapitre terrifiant sur console. Le titre, déjà disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store depuis le 18 février 2026, propose une plongée toujours plus profonde dans les entrailles de l’usine Playtime Co., où le système de sécurité Huggy Wuggy traque désormais le joueur.

Dans ce cinquième opus de la saga Poppy Playtime, les événements s’intensifient alors que le protagoniste affronte le marionnettiste responsable des horreurs passées de l’entreprise. Abandonné par ses seuls alliés, le joueur doit survivre dans un environnement de plus en plus hostile, où les ombres murmurent et où le maître des lieux manipule les fils de la folie. L’objectif : percer les secrets enfouis au cœur même de l’usine et mettre fin à ce cauchemar, avant que la folie ne l’emporte. Chaque avancée sanglante vers la vérité teste la détermination du joueur, révélant des vérités que l’entreprise a tout fait pour dissimuler pendant des années.

Ce chapitre introduit de nouveaux mécanismes de gameplay, notamment des énigmes toujours plus retorses et des obstacles environnementaux à surmonter grâce à de nouvelles fonctionnalités du GrabPack. Les joueurs exploreront des zones inédites de l’usine, cachées au plus profond du domaine du Prototype, où des habitants torturés évoluent dans l’obscurité. Certains pourraient offrir leur aide, mais leur fiabilité reste incertaine. Plus le joueur progresse vers le cœur pourri de Playtime Co., plus les révélations sur les pires exactions de l’entreprise deviennent accablantes. La question persiste : parviendra-t-il à s’échapper de ce nouveau royaume d’ombres en conservant sa santé mentale, ou succombera-t-il à la folie du Prototype ?

STEINS;GATE RE:BOOT arrive en Amérique du Nord sur Switch et Switch 2 le 29 octobre 2026, avec une édition Steelbook

STEINS;GATE RE:BOOT, le reboot de la célèbre série, sera disponible en Amérique du Nord sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 29 octobre 2026, avec une édition Steelbook exclusive. Bien que le jeu soit sorti au Japon le 20 août 2026 sur toutes les plateformes, y compris Xbox Series X et PC, les versions Switch, Switch 2 et PlayStation 5 connaîtront un léger retard pour la localisation anglaise. Aucune explication n’a été fournie concernant ce décalage entre les sorties japonaises et nord-américaines.

Cette édition propose plusieurs options de langue, dont l’anglais, le japonais, le chinois traditionnel et simplifié, ainsi que l’audio en japonais. Les joueurs pourront également se procurer une édition Steelbook en Amérique du Nord, incluant :

Le jeu complet

Un sticker résistant à l’eau représentant Rintaro Okabe avec Mayuri Shiina et Kurisu Makise (environ 11,5 cm de haut)

représentant Rintaro Okabe avec Mayuri Shiina et Kurisu Makise (environ 11,5 cm de haut) Un boîtier Steelbook illustré avec les personnages principaux : Rintaro, Mayuri, Kurisu, Daru, Moeka, Luka, Faris et Suzuha

STEINS;GATE suit un groupe d’étudiants passionnés de technologie, mené par Rintaro Okabe, dont une invention accidentelle lui permet d’envoyer des messages dans le passé, déclenchant une série d’événements capables de modifier l’histoire. Alors que des conspirations mondiales s’intensifient et que les lignes temporelles se déforment, le récit plonge dans un futur plongé dans le chaos.

Ce reboot modernise entièrement l’univers, avec :

Un nouveau scénario original qui étend l’histoire du monde.

qui étend l’histoire du monde. Des personnages, des illustrations et une interface utilisateur redessinés pour un style contemporain.

pour un style contemporain. Une reconstruction minutieuse d’Akihabara , recréée avec un réalisme et une profondeur inédits, plongeant les joueurs dans ses rues et ses secrets.

, recréée avec un réalisme et une profondeur inédits, plongeant les joueurs dans ses rues et ses secrets. Le retour du character designer huke, qui apporte des tenues et accessoires repensés pour donner une touche moderne à la distribution.

Gurei, l’action game inspiré des films de sabre japonais, débarque sur Nintendo Switch le 23 juillet 2026

Le studio Lobo Sagaz Studio et l’éditeur Astrolabe Games ont annoncé que Gurei, un jeu d’action exigeant, fera son arrivée sur Nintendo Switch le 23 juillet 2026. Une démo sera également disponible sur l’eShop de la console à partir du 21 mai 2026. Cette version Switch s’ajoute aux sorties déjà prévues sur PlayStation 5 et PC (via Steam) pour la même date.

Gurei se présente comme un titre d’action exigeant, s’inspirant directement des classiques du cinéma japonais de sabre (chanbara). Le jeu mise sur un style artistique entièrement dessiné à la main, animé avec fluidité, et propose un système de combat soigneusement conçu, une grande variété de mouvements offensifs à débloquer au fil de la progression, ainsi que des contrôles réactifs et précis. L’expérience de jeu promet des combats satisfaisants, malgré la difficulté élevée du titre.

L’histoire suit Rei, le personnage principal, décrite comme un esprit humain lié à une mission périlleuse : vaincre les Kami, des entités mystiques de la nature, afin de s’approprier leurs pouvoirs. Le jeu adopte une approche minimaliste dans son accompagnement du joueur, laissant à ce dernier le soin d’explorer et de maîtriser cet univers dessiné à la main, où les tons gris dominent, tant sur le plan visuel que métaphorique.

Le système de difficulté dynamique de Gurei permet aux joueurs de choisir l’ordre dans lequel affronter les Kami. Chaque ennemi voit sa puissance s’ajuster en fonction de la voie empruntée par le joueur, ce qui signifie qu’un Kami vaincu dès le début peut devenir le boss final dans une autre route. Cette mécanique pousse à une réflexion stratégique sur l’ordre des combats, sous peine de se retrouver face à un adversaire particulièrement coriace en fin de parcours.

Le gameplay repose sur des attaques à l’épée, des esquives, des sauts sur la tête des ennemis et d’autres capacités de base. Cependant, la véritable profondeur du système de combat réside dans l’acquisition de nouvelles compétences à chaque Kami vaincu. Ces aptitudes, variées et puissantes, peuvent inclure un dash plus rapide, une arme capable d’exécuter les adversaires, ou encore la capacité de se soigner. Chaque victoire offre ainsi un avantage tactique supplémentaire, permettant au joueur d’adapter sa stratégie en fonction des ennemis rencontrés.

La liberté de choix occupe une place centrale dans Gurei. Les Kami présentent des schémas de comportement distincts et des compétences uniques à obtenir après leur défaite, offrant ainsi plusieurs façons d’aborder chaque affrontement. Bien que le jeu ne propose pas de cheminement simplifié, cette variété permet aux joueurs de revenir sur leurs décisions et d’expérimenter différentes approches pour surmonter les défis.

L’univers de Gurei ne se limite pas aux combats. Les Kami évoluent dans un château surréaliste, situé à la frontière entre les mondes humain et spirituel. À mesure que Rei progresse et remporte des victoires, elle se rapproche du domaine des esprits, où elle croise des personnages issus de la mythologie japonaise. Ces rencontres apportent une dimension nouvelle au voyage, avec des interactions riches en commentaires, des animations uniques, des objectifs secondaires et des éléments secrets à découvrir.

Un aspect particulier du jeu réside dans les relations que Rei entretient avec les Kami vaincus. En absorbant leurs pouvoirs, elle intègre également leur personnalité. Ces entités accompagnent désormais le personnage principal, où qu’elle aille, et interagissent avec elle de manière constante. Leurs dialogues peuvent fournir des informations utiles pour comprendre l’univers et les mécaniques de jeu, mais aussi se révéler moins pertinents, voire déroutants. Cette dynamique ajoute une couche de complexité narrative et sociale à l’expérience.

Scarlet Wolf arrive sur Nintendo Switch le 3 juin 2026

Scarlet Wolf fera son entrée sur Nintendo Switch le 3 juin 2026, au prix de dix dollars. Une réduction de 20 % sera appliquée aux précommandes effectuées deux semaines avant la date de sortie.

L’univers de Scarlet Wolf s’articule autour de lieux que nul ne devrait approcher et de secrets enfouis dans l’ombre. L’éditeur rappelle que certains endroits doivent rester fermés et que les vérités cachées ne devraient jamais être révélées. Pourtant, si le joueur s’y aventure, il devra affronter un adversaire redoutable, capable de manipuler ses émotions à sa guise. Le message est clair : il n’existe pas d’ennemi plus cruel et insidieux que le passé d’une personne. La fuite devient alors la seule option.

Depuis plusieurs mois, le protagoniste Alex est hanté par le même cauchemar. Ses tentatives pour résoudre ce problème par lui-même s’avèrent vaines, le poussant à solliciter l’aide d’un professionnel. Le psychologue Dr. Amanda Silk se joint à lui dans cette quête périlleuse à travers une conscience hostile. Mais elle n’est pas sa seule alliée : une rencontre avec un vieil ami est également au programme. Ensemble, ils devront surmonter de nombreux pièges et affronter des créatures monstrueuses pour percer les mystères de ce passé sombre.

Le jeu mise sur une ambiance oppressante, conçue pour immerger le joueur dans un monde de souffrance et d’horreur. Les événements, imprévisibles, maintiennent une tension constante du début à la fin. Les designs des personnages et des monstres adoptent une approche inhabituelle, tandis qu’une bande-son originale, couplée à des effets sonores réalistes, renforce le sentiment de présence et permet de ressentir pleinement les émotions du protagoniste.

Touhou Yukkuri Mountain arrive sur Nintendo Switch et Switch 2 le 28 mai 2026

Le développeur BeXide a annoncé que Touhou Yukkuri Mountain fera son apparition sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 28 mai 2026. Le jeu proposera des options de langue en anglais, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié. La version Switch 2 sera vendue au prix de 1 980 yens, tandis que la version Switch sera proposée à 1 800 yens. Un Upgrade Pack, disponible uniquement pour la Switch 2, sera proposé au tarif de 162 yens. Les possesseurs de la nouvelle console pourront également profiter de graphismes en plus haute résolution ainsi que du support GameShare.

Dans Touhou Yukkuri Mountain, les personnages emblématiques de la série Touhou Project apparaissent sous leur forme « Yukkuri », des versions plus mignonnes et déformées. Le principe du jeu consiste à empiler ces entités pour créer sa propre « Yukkuri Mountain ».

Le gameplay repose sur des mécaniques simples mais addictives. Il suffit de lancer les Yukkuri dans un bol. Lorsqu’ils se touchent, deux Yukkuri identiques fusionnent pour en former un plus grand. Cependant, le joueur doit veiller à ne pas laisser les Yukkuri déborder du récipient, sous peine de voir la partie se terminer. Le score est calculé en fonction de la taille des Yukkuri et des fusions en chaîne successives, incitant à optimiser chaque mouvement pour maximiser les points.

Reimu et Marisa, deux personnages emblématiques de l’univers Touhou, interviennent en direct avec des commentaires qui s’adaptent au déroulement de la partie. Leurs échanges animés et leurs réactions apportent une dimension supplémentaire à l’expérience, rendant chaque session plus dynamique.

Le jeu propose également de nombreuses options de personnalisation. Trente Yukkuri différents sont disponibles dès le départ, mais le joueur peut en débloquer d’autres en accumulant des points. Il est possible de modifier l’ordre d’évolution des Yukkuri et de choisir quel personnage occupera la position la plus imposante dans la montagne finale, permettant ainsi de créer une composition unique.

Plusieurs modes de jeu sont accessibles. Un mode multijoueur en local permet à jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans une bataille d’empilement. Un classement mondial est également disponible pour comparer ses performances avec celles d’autres joueurs du monde entier et tenter de décrocher le titre de maître incontesté des Yukkuri.

Crystals of Irm annoncé sur Nintendo Switch

Le développeur David Schütze et l’éditeur DECK 13 ont annoncé que Crystals of Irm, un RPG old-school, fera son arrivée sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée, mais un trailer de présentation du jeu a été dévoilé.

Crystals of Irm se présente comme un RPG traditionnel doté d’un système de combat distinctif et d’éléments de dungeon crawl. Le joueur incarne trois héros qui explorent le monde d’Irm, visitent ses différentes régions et s’enfoncent dans les donjons les plus sombres du territoire.

À l’heure actuelle, seuls des récits légendaires évoquent les cristaux d’Irm. Le cristal rouge des montagnes, autrefois lié au feu de la grande forge, le cristal bleu, symbole du savoir de l’académie éternelle, et le cristal vert, protecteur des forêts sans fin, ont tous disparu du monde depuis bien trop longtemps. Ou peut-être pas, finalement. Depuis des générations, des guerriers valeureux partent à la recherche de ces cristaux pour les restituer à leur place d’origine. Jusqu’à présent, tous ont échoué, et leur emplacement exact reste inconnu. Les légendes mentionnent trois donjons où seraient cachés les cœurs d’Irm. Cette fois, sera-t-il possible de les retrouver ?

Le système de combat repose sur une grille où chaque mouvement compte. Les affrontements se déroulent à un rythme soutenu, et le joueur doit utiliser les capacités et sorts de ses héros pour progresser efficacement. L’exploration du monde d’Irm permet de parcourir ses différentes régions, de visiter divers lieux et d’échanger avec ses habitants pour les aider dans leurs difficultés. Les trois héros disponibles peuvent être équipés de compétences et de sorts, renforcés au fil de l’aventure, tandis que les équipements sont améliorés pour affronter les défis à venir. Les donjons et grottes disséminés dans le monde offrent l’opportunité de découvrir des butins, de remporter des batailles et de percer le mystère de la disparition des cristaux.

Amanda the Adventurer 3 arrive sur toutes les plateformes le 28 mai 2026

L’éditeur DreadXP et le développeur MANGLEDmaw Games ont annoncé que Amanda the Adventurer 3, le troisième et dernier volet de la série d’aventure horrifique, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 28 mai 2026. Cette version constituera la première sortie console du jeu, qui avait initialement été lancé sur PC via Steam le 6 novembre 2025.

L’histoire d’Amanda the Adventurer 3 se déroule immédiatement après les événements du deuxième volet. Riley Park, toujours hanté par les mystères entourant l’étrange émission pour enfants Amanda the Adventurer, poursuit son enquête. Après avoir survécu à l’attique de sa tante Kate, où il avait découvert une pile de cassettes VHS de l’émission des années 90, Riley s’était rendu à la bibliothèque publique de Kensdale, où de nouveaux secrets et dangers l’attendaient. Grâce à l’aide d’une mystérieuse femme masquée, Riley avait réussi à s’échapper de justesse de la bibliothèque. Désormais, le jeune aventurier doit explorer les installations abandonnées de Hameln Entertainment pour mettre fin, une fois pour toutes, à cette aventure macabre.

Ce troisième opus promet de rassembler les meilleurs éléments des précédents jeux pour offrir une expérience à la fois satisfaisante et palpitante, que l’on soit un fan de longue date ou un nouveau venu dans l’univers d’Amanda the Adventurer.

Des énigmes stimulantes à la manière d’un escape game Explorez les installations abandonnées de Hameln Entertainment et résolvez des énigmes complexes, inspirées des escape games, en utilisant les indices cachés dans les cassettes VHS. Ces défis, à la fois ingénieux et exigeants, vous mettront au défi tout au long de votre périple.

Des aventures en CGI style années 90 Interagissez avec Amanda et ses amis dans une toute nouvelle série d’aventures en images de synthèse (CGI) dans le style des années 90. Ces séquences, à la fois nostalgiques et dérangeantes, ajoutent une dimension unique à l’expérience narrative.

Un nouvel environnement à explorer Oubliez la bibliothèque de Kensdale : vous allez désormais explorer les installations abandonnées de Hameln Entertainment, un lieu rempli de secrets enfouis depuis des décennies. Ce nouvel environnement promet d’être riche en découvertes et en surprises.

Une conclusion à la hauteur de la trilogie Amanda the Adventurer 3 est conçu pour apporter une conclusion satisfaisante à l’histoire de Riley, de sa tante Kate, d’Amanda et de tous ceux qui ont été affectés par la production sinistre de l’émission et les motivations obscures de Hameln Entertainment. Préparez-vous à découvrir la vérité ultime derrière cette saga captivante.