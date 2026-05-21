ANOMALITH, nouveau titre développé par FURYU, est annoncé pour une sortie exclusive sur Nintendo Switch 2 le 28 octobre 2026. Le jeu sera disponible uniquement en anglais et en japonais, au prix de 49,99 euros. Une précommande est déjà ouverte au tarif de 44,99 euros. Une édition Deluxe est également proposée, proposée à 62,99 euros en prix standard et à 39,99 euros en précommande. Le jeu s’inscrit dans la catégorie des survival TPS, mettant en scène une héroïne mutante confrontée à des anomalies dans un monde déformé par des zones aux propriétés physiques altérées.

L’histoire se déroule au Japon, dans une année non précisée du XXIe siècle, où des Anomaly Zones apparaissent soudainement sans avertissement préalable. Reona Minazuki, une jeune fille de 17 ans, intègre l’Anomaly Zone Countermeasures Office, une organisation soutenue par le gouvernement chargée d’explorer ces zones hostiles. Son objectif initial est de retrouver une amie disparue dans l’une de ces zones. Lors de sa première mission, alors que la plupart des Divers, les explorateurs spécialisés, périssent dans l’Anomaly Zone, Reona voit un pouvoir étrange se manifester en elle. Devenue la seule survivante, elle s’enfonce toujours plus profondément dans ces espaces déformés, poussée par la disparition de son amie, la recherche de l’origine des Anomaly Zones et le mystère entourant ses nouveaux pouvoirs. Le récit interroge ce que Reona découvrira lorsque toute la vérité sera révélée.

Le gameplay repose sur un cycle itératif décrit par l’expression « Plonge, récupère, retourne ». En explorant les Anomaly Zones, Reona doit affronter des créatures nommées Anomalies tout en gérant ses ressources, notamment ses munitions, avant de procéder à l’extraction. Les zones explorées présentent des environnements défiant les lois de la physique, tels que des espaces à gravité inversée, des couloirs déformés ou des rues commerçantes infinies. Le joueur est amené à éliminer les Anomalies et à adapter son arsenal en fonction des situations rencontrées. Les objets récupérés peuvent être ramenés à la Base pour être utilisés ou améliorés. Reona dispose de douze pouvoirs uniques d’anomalisation, permettant de modifier le cours des combats et d’adapter sa stratégie en temps réel.

À la Base, le joueur peut personnaliser son équipement avant chaque mission. Les armes peuvent être modifiées grâce à des modules, et des artefacts sont disponibles pour améliorer les statistiques du personnage. Un système de costumes en neuf pièces permet d’ajuster l’apparence et d’influencer les performances, chaque tenue ayant un impact sur les stats. La collecte d’informations joue un rôle central : en combattant les Anomalies, le joueur obtient des Dive Reports, tandis que les quêtes annexes révèlent des éléments sur les relations entre les personnages et leur passé.

L’équipe créative derrière ANOMALITH est composée de Romeo Tanaka, en charge du scénario, MON pour le character design et Yuka Kitamura à la composition musicale. La Digital Deluxe Edition propose un ensemble de contenus supplémentaires, incluant un Digital Art Book de quatre-vingts pages, un Digital Select Mini-Soundtrack, ainsi qu’un DLC intitulé « Anomaly Zone Countermeasures Office Set ». Ce dernier comprend trois tenues « Armed Schoolgirl » Outfit Triple Combo, dont deux variantes de couleur, ainsi que trois armes spécifiques : une Semi-Automatic Sniper Rifle, une Double-Barreled Shotgun et une Prototype Handgun. Un ensemble d’objets consommables complète ce pack.