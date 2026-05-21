Depuis son lancement en 2019, Genshin Impact a suscité de nombreuses attentes concernant un éventuel portage sur Nintendo Switch. Malgré des annonces initiales évoquant cette possibilité, le jeu n’a jamais été disponible sur la console de Nintendo, une absence officiellement justifiée par des contraintes techniques liées à la puissance de la machine. En 2022, un représentant de miHoYo avait confirmé que la version Nintendo était toujours en développement, sans que cela ne se concrétise par la suite. Les rumeurs évoquaient notamment des difficultés à faire tourner le jeu sur la configuration de la Switch originale, un problème qui semble désormais se résoudre avec l’arrivée de la Switch 2.

Une preuve récente, découverte dans le code source de la dernière mise à jour du jeu, laisse entrevoir une possible sortie sur la nouvelle console de Nintendo. Les fichiers internes du jeu intègrent désormais une option permettant de lier un compte HoYoverse à la Switch 2, une fonctionnalité qui avait précédé l’arrivée de Genshin Impact sur Xbox Series X|S en novembre 2024. Cette méthode avait alors servi d’indice fiable avant l’officialisation du portage. Si cette découverte ne constitue pas une confirmation définitive, elle relance néanmoins les spéculations sur un futur lancement Nintendo, d’autant que miHoYo n’a plus communiqué publiquement sur le sujet depuis plusieurs années.

Les observateurs du secteur, comme l’insider Kuroo spécialisé dans l’actualité de Genshin Impact, ont souligné que cette intégration dans le gestionnaire de connexion interne du jeu pourrait également concerner d’autres titres du catalogue miHoYo. HoYoverse, la branche mondiale de l’éditeur, a en effet publié des jeux comme Honkai: Star Rail et Zenless Zone Zero, qui pourraient eux aussi bénéficier d’un portage sur les plateformes Nintendo.

Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été faite par HoYoverse concernant Genshin Impact sur Nintendo Switch ou Switch 2. Les joueurs et les observateurs devront donc patienter pour obtenir une confirmation officielle. En attendant, la présence de cette option de connexion dans la dernière mise à jour reste le signe le plus concret à ce jour d’un intérêt de miHoYo pour la plateforme Nintendo, et plus particulièrement pour la Switch 2.