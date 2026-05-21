Silver Lining Interactive, Frozen District et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer l’arrivée au troisième trimestre 2026 d’une édition physique Nintendo Switch 2 réunissant House Flipper 2 et le DLC Sakura.

Rassemblez vos équipements de restauration, canalisez votre zen intérieur, et faites passer ces maisons de « ça craint » à « sugoi » ! Les fans de rénovations vont pouvoir emporter cette collection du jeu complet et de son extension à l’ambiance japonaise partout avec eux dans cette nouvelle édition physique. Tout le contenu téléchargeable de House Flipper 2 est inclus et disponible dès le lancement du jeu. Toutes les mises à jour et tous les correctifs à venir seront disponibles sur la Switch 2 le jour même de leur sortie sur les autres plateformes.

L’art de la rénovation

Dans House Flipper 2, vous incarnez un entrepreneur visionnaire ! Faites équipe avec de vieux amis pour lancer une entreprise de décoration d’intérieur dans une ville où tout le monde vous connaît. Avec plus de 600 objets sur le thème du Japon, vous pourrez maîtriser l’art de l’équilibre entre le mobilier « Japandi », les céramiques traditionnelles et les assemblages en bois complexes. Cette édition physique comprend :

Le jeu de base

Le DLC Sakura

Nouveaux Outils, Nouvelles Règles

La créativité n’a pas de limites dans cette suite. Grâce au mode bac à sable, vous pouvez construire des maisons de A à Z, tandis que le mode histoire remanié vous permet de plonger au cœur de l’histoire de Pinnacove. L’édition physique vous offre tous les outils nécessaires pour faire de chaque maison un véritable foyer… ou un bien immobilier à revendre à prix d’or !

Caractéristiques principales :

Mode bac à sable : une liberté créative totale – construisez, partagez et mettez la communauté au défi avec vos créations personnalisées.

L’expérience Sakura : célébrez la floraison tout au long de l’année grâce à une vaste gamme d’objets inspirés de la culture japonaise.

La vallée d’Akamatsu : explorez un nouvel environnement à couper le souffle avec un mont Fuji printanier en toile de fond.

Architecture authentique : maîtrisez l’utilisation des murs en papier traditionnels, des fenêtres coulissantes et des salles de bains japonaises intelligentes.

Une histoire charmante : rencontrez les habitants et aidez à redonner à la ville sa gloire d’antan.

Mods bienvenus : explorez la liberté offerte par les mods grâce à la prise en charge de mod.io dès la sortie du jeu !

House Flipper + Sakura DLC sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch 2 au 3ème trimestre 2026.