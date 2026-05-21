Le classement des ventes de jeux vidéo publié par Famitsu pour la semaine 20 de l’année 2026, couvrant la période du 11 mai au 17 mai, confirme la domination des plateformes Nintendo sur le marché japonais, avec une forte présence de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2 aussi bien dans le top des ventes logiciels que dans les chiffres hardware.

Tomodachi Collection: Waku Waku Life sur Switch conserve la première place, comme lors de la semaine précédente, avec 98092 exemplaires vendus pour un total cumulé de 1 141 649 depuis sa sortie le 16 avril 2026. Poco a Pokémon sur Switch 2 se maintient en deuxième position avec 22758 ventes hebdomadaires et un cumul de 1 001 464 depuis le 5 mars 2026. Mario Kart World sur Switch 2 reste troisième avec 12651 unités vendues et un total de 2 938 509 depuis le 5 juin 2025.

Minecraft sur Switch remonte à la quatrième place, passant de la sixième position, avec 3857 ventes pour atteindre un cumul de 4 207 594 depuis le 21 juin 2018. Animal Crossing: New Horizons sur Switch progresse également, passant de la neuvième à la cinquième place avec 3305 ventes hebdomadaires et un total de 8 436 761 depuis le 20 mars 2020. Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition se classe sixième sur Switch 2 avec 3229 ventes et un cumul de 120 098 depuis le 15 janvier 2026.

Pragmata sur PlayStation 5 recule à la septième place avec 2937 ventes pour un total de 62 455 exemplaires depuis sa sortie le 17 avril 2026. Kirby Air Riders sur Switch 2 remonte de la seizième à la huitième position avec 2778 ventes et un cumul de 530 268 depuis le 20 novembre 2025. Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV progresse de la dix-huitième à la neuvième place avec 2571 ventes et un total de 196 983 depuis le 24 juillet 2025. Pokemon Legends Z-A Nintendo Switch 2 Edition ferme le top 10 en remontant de la vingt-et-unième position avec 2340 ventes et un cumul de 1 123 043 depuis le 16 octobre 2025.

Position Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes cumulées Date de sortie 1 Tomodachi Collection: Waku Waku Life Switch 98 092 1 141 649 16 avril 2026 2 Poco a Pokémon Switch 2 22 758 1 001 464 5 mars 2026 3 Mario Kart World Switch 2 12 651 2 938 509 5 juin 2025 4 Minecraft Switch 3 857 4 207 594 21 juin 2018 5 Animal Crossing: New Horizons Switch 3 305 8 436 761 20 mars 2020 6 Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition Switch 2 3 229 120 098 15 janvier 2026 7 Pragmata PS5 2 937 62 455 17 avril 2026 8 Kirby Air Riders Switch 2 2 778 530 268 20 novembre 2025 9 Super Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV Switch 2 2 571 196 983 24 juillet 2025 10 Pokemon Legends Z-A Nintendo Switch 2 Edition Switch 2 2 340 1 123 043 16 octobre 2025

Du côté des ventes de consoles, la Nintendo Switch 2 domine largement la semaine avec 217 922 unités vendues pour un total de 5 585 582. La Switch standard enregistre 5 285 unités pour un cumul de 20 297 345, la Switch Lite atteint 8 303 unités pour un total de 6 966 710, et le modèle Switch OLED totalise 7 804 unités pour atteindre 9 579 293.

La PlayStation 5 affiche 594 unités vendues pour un cumul de 5 918 705, tandis que la PS5 Digital Edition enregistre 6 902 unités pour un total de 1 290 244. La PS5 Pro atteint 1 747 unités vendues pour un cumul de 356 967. Du côté de Microsoft, la Xbox Series X enregistre 193 unités pour un total de 326 579, la Xbox Series X Digital Edition 191 unités pour un cumul de 30 681, et la Xbox Series S 47 unités pour un total de 342 005.