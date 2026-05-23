Unclear Games a publié un nouveau trailer de gameplay pour The Florist, son jeu d’horreur survival à caméra fixe intitulé « Gardens of Death ». Ce trailer met en avant des éléments inédits du titre, dont des ennemis, des armes et des niveaux, tout en confirmant officiellement sa sortie sur Nintendo Switch 2, aux côtés des versions PlayStation 5 et PC (Steam) prévues pour 2026.

L’histoire suit Jessica Park, une livreuse qui arrive dans la ville lacustre de Joycliffe pour effectuer une livraison de dernière minute. Son arrivée coïncide avec l’émergence d’une croissance florale omniprésente, transformant la ville en un terrain de survie mortel. Les joueurs doivent résoudre des énigmes ingénieuses, affronter des ennemis terrifiants et percer le mystère d’un plan visant à créer une nouvelle forme de vie de manière inhumaine.

Le trailer révèle des Seeds, des ennemis aux corps contrôlés par une affliction florale, réduits à des réceptacles organiques assoiffés de nutriments. Jessica peut les combattre en combat rapproché à l’aide d’une Catclaw Revolver ou d’un Rosetta Shotgun, mais ces armes conventionnelles montrent leurs limites face à des menaces plus redoutables. Le trailer suggère également l’existence d’armes plus destructrices, capables d’éliminer rapidement les fleurs les plus dangereuses.

Parmi les adversaires les plus imposants figure The Harvester, une créature massive transportant un sac ensanglanté et déterminée à accomplir une mission secrète, années après sa conception. Bien que redoutable, il n’est pas le seul danger que Jessica devra affronter dans Joycliffe.

Le jeu se distingue par un style visuel unique, mêlant couleurs vives et beauté macabre pour créer une tension et une ambiance oppressante, jamais vue auparavant. Les environnements, entièrement conçus à la main, évoluent constamment : le passage du jour à la nuit modifie les capacités des ennemis et introduit de nouvelles menaces florales. Les joueurs doivent exploiter leur intuition, leurs compétences d’observation et un journal in-game pour noter leurs découvertes et progresser dans l’intrigue.

The Florist propose également des options de difficulté et d’accessibilité, un inventaire illimité, des points de sauvegarde automatiques et de nombreux contenus cachés, typiques du genre.