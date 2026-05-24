Le retour d’Acclaim se poursuit avec l’annonce de Kidbash: Super Legend, un titre développé par les studios indonésiens Authentic Remixes et Fat Raccoon. Le jeu, décrit comme un « roguelike action-plateforme nostalgique », est prévu pour une sortie « début 2027 » sur Steam et consoles.

Inspiré par des classiques comme Mega Man et Kirby 64, Kidbash: Super Legend mise sur un mélange de « gameplay rapide et d’exploration » associé à une progression roguelike approfondie. Son esthétique en claymation, rappelant certains titres cultes, et son univers en diorama en font un projet visuellement distinctif. Le trailer présenté lors du BITSummit à Kyoto met en avant un casting aux proportions exagérées, des boss imposants et des mécaniques de jeu inédites.

Le joueur incarne Kidbash, un héros « oublié » qui se réveille sans mémoire dans un monde peuplé de personnages de jeux disparus. Après avoir échoué à sauver le village de Mandala, il part s’entraîner auprès du maître légendaire Tao Shen Long, avant de découvrir sa disparition. Le jeu propose plusieurs mécaniques clés :

Le mélange d’armes : en remplissant une jauge en combattant, le joueur peut combiner deux armes pour en créer une plus puissante, avec des effets uniques.

: en remplissant une jauge en combattant, le joueur peut combiner deux armes pour en créer une plus puissante, avec des effets uniques. Les mods aléatoires : des améliorations aléatoires permettent d’enrichir le gameplay, avec des effets cumulables lors du mélange d’armes.

: des améliorations aléatoires permettent d’enrichir le gameplay, avec des effets cumulables lors du mélange d’armes. La construction de village : le joueur aide les personnages oubliés à reconstruire leur village, dont la croissance influence directement sa progression et son développement.

Lors de la présentation à Kyoto, Marc Anthony Rodriguez, directeur de l’édition et des partenariats stratégiques chez Acclaim, a souligné l’attrait immédiat du projet : « Kidbash a immédiatement retenu notre attention. On dirait qu’un classique perdu de l’ère PS3/Dreamcast a été redécouvert et doté d’une âme moderne. Authentic Remixes et Fat Raccoon ont créé quelque chose de stylé, avec un gameplay solide et une personnalité à revendre. »

Le jeu, qui mise sur un mélange d’action frénétique et de plateforme expansive, promet une expérience à la fois nostalgique et innovante, avec une bande-son et une direction artistique soignées. L’annonce s’accompagne d’un nouveau trailer cinématique, offrant un premier aperçu de son univers, de ses personnages et de ses mécaniques inédites.