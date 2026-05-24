Alors que Square Enix n’a pas encore annoncé officiellement la diffusion de la Dragon Quest 40th Anniversary Live Stream, Yuji Horii, le créateur emblématique de la série, a confirmé que l’événement aura bien lieu. Dans l’attente de cette annonce formelle, la découverte de huit vidéos non listées sur la playlist officielle Dragon Quest sur YouTube laisse présager une série d’annonces majeures à l’occasion du Dragon Quest Day, prévu le mercredi 27 mai.

La playlist en question, accessible via le lien officiel de Square Enix, contient huit contenus vidéo actuellement non visibles dans les résultats publics. Parmi les éléments probables figurent le prochain opus de la franchise, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, ainsi qu’une version adaptée à la Nintendo Switch 2 de Dragon Quest XI. Un trailer dédié à la dernière extension de Dragon Quest X pourrait également faire partie de ces révélations. Ces huit vidéos suggèrent une stratégie de communication agressive en vue de la célébration des quarante ans de la série, avec des annonces qui devraient couvrir plusieurs générations de consoles et de joueurs.

La date du Dragon Quest Day a été officiellement fixée au 27 mai, marquant une journée dédiée aux fans avec des contenus exclusifs et des présentations en direct. Les observateurs s’attendent à ce que ces vidéos non listées soient progressivement dévoilées avant l’événement principal, renforçant l’attente autour des surprises préparées par Square Enix pour ses joueurs. La playlist, bien que temporairement masquée, est d’ores et déjà consultable et pourrait servir de préambule aux révélations majeures de l’anniversaire.