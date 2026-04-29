La récente classification de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition par le comité taïwanais de notation des jeux vidéo laisse présager une sortie imminente sur Nintendo Switch 2. Cette information, révélée par le Taiwan Digital Game Rating Committee, suggère que Square Enix prépare une version optimisée de son RPG emblématique pour la prochaine console de Nintendo. Si cette annonce ne constitue pas encore une confirmation officielle, elle s’inscrit dans une logique commerciale cohérente pour l’éditeur, qui a déjà porté plusieurs titres de la série Dragon Quest sur les précédentes itérations de la Switch.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition est initialement sorti sur Nintendo Switch le 27 septembre 2019, avant d’être déployé sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 4 décembre 2020. Cette version définitive du onzième opus de la série inclut l’intégralité du contenu du jeu original, enrichi de fonctionnalités supplémentaires. Parmi celles-ci figurent des scénarios dédiés à certains personnages, la possibilité de basculer entre la bande-son originale et une version orchestrale, ainsi qu’un choix entre les modes graphiques 2D et 3D. Les joueurs peuvent également opter pour le doublage japonais, une option particulièrement appréciée des puristes de la série. Ces ajouts, combinés à des mécaniques de gameplay affinées, font de cette édition la plus complète à ce jour.

L’histoire de Dragon Quest XI suit les aventures du Luminary, un héros marqué par le destin et traqué par des forces obscures cherchant à plonger le monde d’Erdrea dans le chaos. Accompagné d’un groupe de compagnons aux personnalités variées, le joueur explore un vaste monde ouvert, affronte des ennemis dans des combats au tour par tour équilibrés et développe les compétences de son équipe. La Definitive Edition introduit plusieurs améliorations notables, comme la possibilité de chevaucher et de combattre aux côtés de monstres pour gagner de l’expérience, ou encore de personnaliser les tenues des personnages sans modifier leur équipement. Le jeu propose également un mode Draconian Quest, offrant une difficulté accrue pour les joueurs en quête de défis, ainsi qu’un Photo Mode pour immortaliser les moments clés de l’aventure.

L’un des aspects les plus marquants de cette édition réside dans son hommage aux précédents opus de la série. Grâce aux Tockles, des créatures mystérieuses, les joueurs peuvent voyager vers des versions 2D rétro de zones emblématiques issues de Dragon Quest IV et Dragon Quest VIII. Ces incursions dans le passé de la franchise, présentées dans un style 16 bits, s’intègrent parfaitement au mode 2D du jeu principal, offrant une expérience nostalgique tout en conservant la modernité du titre. Le design des personnages, signé par le célèbre mangaka Akira Toriyama, renforce cette immersion, tandis que le doublage, disponible en japonais et en anglais, donne vie aux dialogues et aux interactions entre les personnages.

La classification de Dragon Quest XI S pour la Switch 2 intervient dans un contexte particulier pour Square Enix. L’éditeur a déjà démontré son intérêt pour la nouvelle console de Nintendo en y portant des titres comme Dragon Quest I/II/III HD-2D Remake, une décision motivée par des considérations financières évidentes. La série Dragon Quest, forte de son statut de pilier du RPG japonais, représente un atout majeur pour attirer les joueurs vers la Switch 2, d’autant plus que la franchise célèbre cette année son 40e anniversaire. Une annonce officielle pourrait donc survenir prochainement, peut-être dans le cadre des célébrations de cet anniversaire, qui s’annonce riche en annonces et en rééditions.

Pour les joueurs, la perspective d’une version Switch 2 de Dragon Quest XI S présente plusieurs avantages. La console, réputée pour ses performances améliorées et son écran OLED, pourrait offrir une expérience visuelle et technique optimisée, notamment en mode 3D. Les temps de chargement, souvent critiqués sur la Switch originale, pourraient également être réduits, améliorant ainsi la fluidité du jeu. Par ailleurs, la portabilité de la console permettrait aux joueurs de profiter de cette aventure épique en déplacement, sans sacrifier la qualité graphique ou la durée de vie de la batterie.