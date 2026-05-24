Nintendo a confirmé qu’une mise à jour day-one sera disponible dès le lancement de Star Fox sur Nintendo Switch 2. Ce patch introduit des fonctionnalités majeures, dont le Battle Mode, ainsi que la prise en charge des avatars de personnages GameChat et des filtres AR.

Le Battle Mode propose des affrontements en 4 contre 4, répartis entre Team Star Fox et Team Star Wolf. Trois cartes aux objectifs distincts sont disponibles : Corneria, où il faut contrôler une zone désignée, Fichina, où l’enjeu est de collecter des cristaux d’énergie, et Sector Y, où les joueurs doivent récupérer du cargo auprès de pirates spatiaux. Le mode supporte le multijoueur en ligne ainsi que le GameShare.

Avec GameChat, les joueurs peuvent incarner différents personnages de la série via un avatar interactif reflétant leurs expressions et mouvements. Les filtres AR permettent d’ajouter des éléments comme des oreilles de Star Fox ou un bec inspiré de Falco, qui s’animent en temps réel lors des conversations.

Star Fox sortira le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2. Ce titre est un remake de Star Fox 64 sur Nintendo 64, avec des graphismes modernisés, un redessin des personnages et des environnements entièrement repensés. Le jeu propose un mode histoire où les choix des joueurs influencent l’évolution de l’intrigue, avec des 16 niveaux incluant des planètes, des astéroïdes et des nébuleuses. Les joueurs peuvent sélectionner entre trois niveaux de difficulté (Easy, Normal, Expert) et partager les Joy-Con 2 pour une expérience en duo, avec des rôles distincts pour le pilote et le tireur.

En plus du mode histoire, un Challenge Mode permet de rejouer des niveaux déjà débloqués avec des objectifs spécifiques. Le jeu introduit également trois types de véhicules : l’Arwing, un chasseur polyvalent, le Landmaster, un char aérien à haute mobilité, et le Blue Marine, un sous-marin d’exploration modifié.

Enfin, le jeu propose un mode photo permettant de capturer des scènes en jeu avec des filtres et des effets visuels, ajoutant une dimension créative à l’expérience.