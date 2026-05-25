Le catalogue de la Nintendo Switch regorge de roguelikes, un genre popularisé par des piliers incontournables du jeu indépendant. Mais même avec pléthore de concurrents, cela n’empêche pas Menace from the Deep: Complete Edition, de débarquer ! Un titre développé par le créateur ukrainien Artem Bazdyrev au sein du studio Flat Lab. Sur le papier, la proposition a de quoi séduire : transposer l’univers oppressant et mystique de H.P. Lovecraft dans une structure de deck-building roguelike à la Slay the Spire. Avec cette Complete Edition, qui inclut le DLC The Rift of Sanity, la formule sera-t-elle idéale pour sombrer dans la folie, sur Nintendo Switch ?

Une plongée brumeuse à Innsmouth

L’aventure prend racine dans la célèbre et sinistre ville portuaire fictive d’Innsmouth, dans une Amérique des années 1920. Vous devrez suivre de près les activités d’un nouveau culte en ville, en installant vos quartiers généraux au sein du musée abandonné de la ville. L’objectif est clair : enquêter sur la recrudescence d’événements paranormaux et inexplicables qui frappent la région. Entre les cultistes fanatiques effectuant des rituels macabres sous une lune de sang, les monolithes antiques surgissant de nulle part et la population locale sombrant progressivement dans la démence, l’ambiance respecte scrupuleusement le cahier des charges Lovecraftien. Pour mener à bien cette lutte contre un mal qui dépasse l’entendement humain, vous allez explorer les environs afin de récolter des indices, mais aussi des ressources et des matériaux de construction. Le musée sert en effet de base d’opérations centrales. Tout d’abord délabré et vidé de ses précieuses reliques, sa reconstruction progressive permet de débloquer de nouveaux avantages et de faire progresser le scénario. Si le contexte narratif s’avère intrigant et profite d’un rebondissement inattendu en cours de route, le traitement des personnages et des dialogues souffre d’une certaine concision. Les protagonistes manquent parfois d’épaisseur psychologique, limitant leurs interventions à de courtes répliques lors des cinématiques. De plus, les puristes de Lovecraft noteront quelques approximations ou libertés prises avec le Mythe d’origine. L’univers demeure toutefois accrocheur, posant des bases solides pour justifier l’enchaînement des expéditions.

Le mythe de Cthulhu

La grande force de Menace from the Deep: Complete Edition réside dans sa manière d’aborder la progression sur la carte, se démarquant des arbres de chemins traditionnels vus dans la majorité des roguelikes. Ici, le voyage est régi par un deck de voyage. Pour traverser chacun des actes et atteindre le boss final, vous devrez piocher et jouer un total de 13 cartes de déplacement. Chaque carte jouée déclenche un événement spécifique, que ce soit un affrontement contre des monstres ou des humains corrompus, une halte dans un motel pour se soigner, une visite d’entrepôt pour obtenir des ressources ou un passage au marché. C’est un système très intéressant qui rappelle un peu les parties de jeu de rôle papier, ou les livres dont vous êtes le héros. La planification est essentielle et une anticipation de vos actions est cruciale car vous devrez impérativement gérer la jauge de carburant. Chaque déplacement consomme de l’essence, et une panne sèche au milieu d’un acte est synonyme de fin de partie immédiate, s’avérant parfois plus redoutable que les ennemis eux-mêmes, d’ailleurs !

Santé mentale, la seconde jauge de vie

Une fois le combat engagé, Menace from the Deep: Complete Edition adopte un système au tour par tour basé sur la gestion de deck de carte et d’énergie. Vous disposez généralement de trois points d’action par tour pour jouer des cartes d’attaque, de défense ou de soutien, dont les coûts varient. Le système défensif repose sur des blocages qui absorbent les dégâts bruts via une jauge de protection temporaire, et les intentions des adversaires pour le tour suivant sont constamment visibles, permettant de calculer précisément s’il faut investir ses points dans des actions offensives ou défensives. Menace from the Deep: Complete Edition introduit également des mécaniques d’alliés ou de compagnons invocables. Bien que fort utiles pour encaisser des coups ou infliger des altérations d’état, ces derniers agissent de manière semi-autonome. L’impossibilité de cibler manuellement leurs attaques sans appliquer un statut spécifique peut parfois générer de la frustration, par exemple lorsqu’un compagnon attaque un ennemi sain au lieu d’achever une cible mourante. En marge du deck de cartes, le héros peut équiper des reliques passives offrant des bonus permanents et utiliser des objets consommables à usage unique pour se sortir de situations critiques. Il ne faut pas les négliger ! La jauge de vie, c’est du classique, tout le monde connaît, on encaisse les dégâts et la jauge diminue. Arrivée à zéro, c’est la mort et donc la fin de la partie. Mais ici, nous sommes dans un jeu adapté à l’univers de Lovecraft, il était donc indispensable de retrouver une jauge de santé mentale. Cette barre, d’une importance aussi capitale que votre compteur de points de vie, sera directement impactée par des aptitudes adverses, notamment toutes les sales bestioles sorties tout droit des entrailles de R’lyeh. Mais aussi, si vous souhaitez épurer votre deck, il vous faudra alors dépenser des points de santé mentale, c’est donc une mécanique très utile et risquée à la fois. Et une fois votre santé mentale réduite à néant, vous sombrerez dans la folie et perdrez également la partie. Il y a donc plusieurs paramètres à gérer pour terminer votre périple en un seul morceau. Pour varier les plaisirs et les approches stratégiques, plusieurs archétypes de héros sont mis à disposition. Quatre personnages sont disponibles dans cette Complete Edition. Le Détective Privé, spécialisé dans l’usage des armes à feu et le combat direct au corps-à-corps. Le Professeur, axé sur l’alchimie, le contrôle des éléments et l’invocation d’animaux alliés. La cultiste, fondée sur la magie du sang et le maniement intensif des lames. Et le dernier, l’Abomination ! Mais quel plaisir…L’Abomination propose un style de jeu radicalement différent des autres héros, car il s’affranchit de la mécanique centrale du jeu qu’est la gestion de la santé mentale. Cela élimine une énorme source de stress durant l’exploration et vous donne un avantage massif contre les boss de fin de jeu (comme Cthulhu) qui basent leurs attaques sur la folie. Vous pourrez donc ignorer de nombreux malus liés à l’esprit. L’inconvénient, c’est que sans cette jauge de santé mentale, il est beaucoup plus difficile pour vous d’épurer et de trier votre deck en cours de route. Vous devez donc composer avec un deck souvent plus volumineux et donc moins de combos. Toutefois ce personnage possède pas mal de possibilités notamment liées au poison, qui sont très sympathiques.

Une direction artistique géniale mais des graphismes trop statiques

Visuellement, Menace from the Deep: Complete Edition est une franche réussite pour les amateurs d’esthétique gothique et macabre. La direction artistique livre des illustrations de cartes et des décors particulièrement soignés, retransmettant à merveille la lourdeur poisseuse du brouillard d’Innsmouth et la monstruosité des créatures. Il est juste dommage de constater que cette direction artistique ne soit pas appuyée par plus de mouvements et d’animations. L’ensemble est très statique, chaque personnage, créature, ou élément du décor n’est qu’un simple dessin. Il y a parfois plusieurs positions, mais le tout reste beaucoup trop figé et vient apporter une lassitude par son manque de dynamisme. C’est vraiment très dommage, d’autant que l’ambiance et l’identité visuelle sont au rendez-vous, et même grandement soutenues par une bande-son immersive et très pesante, qui colle parfaitement. Sur Nintendo Switch, le jeu se montre extrêmement fluide et très économe en batterie lors de longues heures de sessions en mode portable. Par contre, l’interface n’a pas été pleinement optimisée pour un affichage sur un écran réduit. Les textes, particulièrement denses lorsqu’il s’agit de lire les descriptions des cartes, les compétences ou les événements narratifs, s’avèrent très petits et peuvent rapidement provoquer une fatigue visuelle en mode nomade. Cette Complete Edition intègre des options paramétrables, vous pouvez donc y ajuster la difficulté, la longueur des actes, supprimer la gestion de l’essence ou mélanger les cartes de toutes les classes. Le titre demande facilement entre 20 et 30 heures de jeu pour être exploré en profondeur, offrant une excellente longévité pour son prix, et une bonne rejouabilité, inhérente au genre. Menace from the Deep: Complete Edition est disponible depuis le 14 mai 2026 sur l’eShop au prix de 19,99 euros, en français.