Square Enix a annoncé que les ventes combinées des remakes HD-2D de Dragon Quest I & II et Dragon Quest III ont dépassé la barre des quatre millions d’unités écoulées à l’échelle mondiale. Cette annonce intervient alors que la franchise célèbre ses quarante ans, quelques heures avant un événement dédié et la potentielle révélation de Dragon Quest XII.

Le remake HD-2D de Dragon Quest III, sorti le 14 novembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (via Steam et le Microsoft Store), avait déjà franchi le cap des deux millions d’unités vendues moins d’un mois après sa commercialisation. Ce titre représente donc une part significative des quatre millions d’exemplaires cumulés, confirmant l’accueil positif réservé à cette refonte graphique et technique de l’opus emblématique de la série.

De son côté, le remake HD-2D de Dragon Quest I & II, disponible depuis le 30 octobre 2025 sur les mêmes plateformes, avec en plus le support de la Nintendo Switch 2, contribue également à ce succès commercial. Les deux titres, développés dans un style HD-2D mêlant pixel art et modélisation 3D, proposent une expérience modernisée des premiers épisodes de la franchise, tout en conservant l’essence narrative et ludique qui a fait la renommée de Dragon Quest.