Dragon Quest est une série de RPG, pilier du genre au Japon, enchaînant les succès depuis des temps immémoriaux et restant un modèle de légende dans l’heroic-fantasy. Alors que les regards sont tournés sur le seul logo annoncé de Dragon Quest XII, l’équipe de Square Enix s’autorise un petit détour par la case remake en exploitant leur moteur HD-2D, fierté du studio depuis quelques années. C’est ainsi que la première trilogie revient sur nos plateformes modernes sans oublier la famille de consoles Nintendo Switch. Une trilogie toujours séparée en plusieurs jeux, avec Dragon Quest III HD-2D Remake déjà disponible depuis l’année dernière. Cette année, c’est au tour du I et du II de sortir afin que nous puissions sauver une nouvelle fois le monde des ténèbres, armés de nos Joy-Con.

Le Dragon 2 en 1

En vue des pratiques actuelles dans le jeu vidéo, nous n’aurions pas été surpris d’une annonce d’un remake par opus de la première trilogie Dragon Quest. Square Enix décide de faire preuve de sympathie cette fois-ci à l’égard des fans avec Dragon Quest I & II HD-2D Remake. : un remake des deux premiers jeux en une seule cartouche, au prix fort. Toujours mieux que d’avoir deux cartouches séparées à des prix excessifs. Certains revendiqueront avoir deviné que ces deux jeux seraient en une cartouche, notamment en raison de la durée de vie relativement courte du premier jeu original, qui ne saurait justifier un remake à un prix excessif. Toutefois, spéculations mises à part, c’est une très bonne nouvelle pour nous, joueurs, d’avoir les deux jeux en un.

Avant d’en venir justement à la durée de vie et plus en détail sur le contenu de chacun de ces remakes, faisons une remise en contexte du scénario de ces deux opus et revenons également sur la sortie du précédent Dragon Quest III HD-2D Remake, bien avant ces deux opus d’aujourd’hui. Si la numérotation et l’ordre de sortie de ces remakes semblent étranges, ils sont en fait justifiés par le scénario de cette trilogie. De fait, en tant que préquelle, les événements de Dragon Quest III HD-2D Remake se déroulent chronologiquement bien avant les deux premiers. Après avoir fait cette petite parenthèse, Dragon Quest I est l’opus qui pose ainsi les bases de la série à sa manière. Nous incarnons un héros solitaire, descendant du héros Eldric, quittant le château de Tantegel, une épée en main, dans le but de ramener la lumière, de secourir la princesse Gwaeline et de sauver le monde d’Alefgard des démons invoqués par Lordragon.

Dragon Quest II se déroule bien après les événements du premier jeu. Fini le voyage en solitaire : nous incarnons cette fois trois héros, toujours descendants de la même lignée d’Eldric et unis par le même sang. Trois royaumes liés par la légende, et un monde bien plus vaste à explorer. Là où le premier épisode évoquait la quête initiatique d’un élu, le second raconte l’épopée d’une lignée – un récit où la lumière affronte de nouveau les ténèbres et boucle efficacement cette trilogie. Le tout avec toujours cette touche de charme et de classicisme qui fait aujourd’hui la marque de la série. Un classicisme qui rime aussi avec une quête entraînante et épique à vivre, mais qui ne correspond potentiellement pas aux standards de celles et ceux recherchant une écriture plus profonde. Les récits de la série Dragon Quest sont des successions d’événements que nous avons forcément déjà pu vivre dans d’autres œuvres de fantaisy, voire dans la série elle-même, et qui tendent toujours vers une conclusion que tout le monde attend.

Un point qui est une force et une faiblesse selon ce que chacun recherche d’un RPG. Toutefois, cela fait partie de Dragon Quest, qui assume totalement ce positionnement et propose toujours un récit très efficace avec des personnages attachants, en dépit de son classicisme. Un remake est également l’occasion de proposer une réécriture de certains éléments et d’ajouter du contenu au récit, voire des annexes. C’est d’autant plus vrai pour des jeux très anciens dont le scénario n’était certainement pas un élément central lors de leur genèse, comme les deux remakes dont nous parlons aujourd’hui. Dragon Quest I bénéficie le plus de ce travail avec véritablement un travail de narration et des scènes inédites nous donnant désormais des objectifs bien plus clairs qu’en 1986. Des éléments qui développent le héros, le lient bien plus à ses racines et au monde qui l’entoure.

Le héros est toujours solitaire, mais il a bien plus de soutien moral extérieur, avec tout un monde qui ne perd pas espoir et qui se bat aussi pour ne pas céder aux ténèbres du Lordragon. Des soutiens parmi les humains, mais aussi les fées ou encore les nains. Dragon Quest II bénéficie aussi d’un travail de réécriture tout aussi subtil et bienvenu, dont nous vous laissons la totale découverte pour encore mieux apprécier cette fin de trilogie. Toujours est-il que cette réécriture augmente le contenu et la durée de vie en comparaison aux jeux originaux. Dragon Quest I aurait presque eu suffisamment de quoi justifier une sortie à part, au vu des nombreux ajouts apportés. La durée de vie originale, d’une dizaine d’heures maximum, devient ainsi un minimum de 10 voire 20 heures selon le style de jeu de chacun. Chose similaire pour Dragon Quest II qui proposera un minimum de 20h de jeu voire plus. En additionnant ces deux jeux, nous avons ainsi une durée de vie convenable pour le genre.

Un classique plus confort mais dur

Remake rime généralement aussi avec nouvelle réalisation et nouveau travail technique. Certains remakes font même le saut entre une réalisation en 2D à l’origine vers un tout nouveau rendu en 3D moderne. Pour la trilogie Dragon Quest, tout a été dit dans notre introduction mais également dans le titre des jeux : nous restons sur de la 2D mais modernisée par le moteur HD-2D de Square Enix. Un remake visuel de très grande qualité, comme l’a été Dragon Quest III l’année dernière et les autres jeux du studio ayant été réalisés avec ce même moteur. Tout est encore bien plus fin, plus beau, bien plus détaillé et vivant que le remake de l’année dernière. Le passage de la Nintendo Switch originale à la Nintendo Switch 2 est peut-être un élément d’explication à cela. Nous avons même la présence d’un mode Graphisme ou Performance, au choix. La différence de finesse et de rendu entre les deux modes étant bien trop subtile pour nos yeux, nous avons préféré y jouer en mode Performance, puisque la différence de framerate est bien plus perceptible.

Le moteur HD-2D sublime un nouveau classique d’une autre époque et se présente sous un aspect bien plus attirant au public de notre époque. Preuve supplémentaire que le moteur a encore de grands jours devant lui, et que la liste des remakes possibles dans ce style est bien loin d’être épuisée. Son seul défaut étant potentiellement le côté un peu terne de certaines couleurs ou simplement de ne pas réussir à convaincre les quelques-uns au fond, qui pensent peut-être que le pixel art 2D est un vestige du passé et qui veulent uniquement de la 3D moderne. C’est véritablement en voulant chercher la bête que nous mentionnons cela mais il serait plus juste de dire que le rendu est proche de la perfection dans ce style. Et quel plaisir de pouvoir en profiter en TV comme en portable sur Nintendo Switch 2. Petite mention spéciale aussi pour les belles illustrations accompagnant certaines scènes du jeu.

La bande sonore profite du remake pour être totalement orchestrale, comme ce fut le cas pour Dragon Quest III HD-2D Remake ainsi que pour la plupart des opus récents de la série. Des musiques d’une très grande qualité en terme sonore, avec des thèmes épiques collant parfaitement à l’ambiance fantastique et médiévale de la série. Toutefois, quelques mélodies sont peu mémorables ou alors tournent très vite en rond. Notamment dans le premier opus, qui à l’origine n’avait pas forcément une ribambelle de pistes. Autant l’instrumentalisation orchestrale des pistes est sublime, autant nous avons vite la sensation d’entendre et réentendre les mêmes musiques entre les villes, les donjons et les combats. N’oublions tout de même pas le plaisir d’entendre les habituels jingles de la série, comme celui de la montée de niveau ou lorsque nous trouvons des objets dans les coffres ou décors du jeu. À cela s’ajoute aussi la présence de doublage japonais ou anglais au choix pour les moments clés du jeu – une bonne chose pour un retour en 2025.

En ce qui concerne la progression et le gameplay de ce remake, nous avons quelques refontes d’éléments liés au scénario et des options de confort bienvenues. La progression est assez classique dans le genre : nous suivons les objectifs du fil rouge, visitons des villes, traversons des donjons, menons des combats et confrontons des boss jusqu’à arriver au boss final, puis terminer le jeu. Le classicisme ne laisse pas vraiment place à des surprises, mais il y a des rebondissements justifiant ainsi de traverser la carte du monde et parfois faire des allers-retours pour faire avancer la trame. Le récit, ayant été réécrit, les objectifs sont bien plus clairs et la progression peut être menée de manière linéaire. Toutefois, en prenant l’exemple du premier jeu, en sortant de la première ville, une bonne partie du monde était explorable d’entrée de jeu si le farm et la confrontation avec des monstres de haut niveau ne nous arrêtaient pas. Il y a ainsi toujours une certaine forme de liberté conservée des jeux originaux, qui ne nous indiquaient pas grand-chose.

Durant notre exploration, si les zones habitées sont tranquilles en proposant des interactions avec les PNJ, pour s’occuper d’éléments annexes ou effectuer des achats d’équipement et d’objets pour continuer l’aventure bien préparés, la carte du monde et les donjons sont bien plus hostiles. Les combats sont aléatoires, la fréquence ne peut être régulée que par certains objets et sorts, ce qui est bien dommage. Une option bien plus directe, où nous aurions pu régler cette fréquence via les paramètres du jeu, aurait été plus confortable. Les combats se déroulent au tour par tour, avec des commandes à saisir, puis notre prière pour que tout se passe comme prévu. Prier que l’attaque ne manque pas la cible, ne se fasse pas bloquer, obtenir un coup critique parmi d’autres possibilités connues du genre. Il est possible d’attaquer directement avec notre arme ou d’utiliser des aptitudes ou des sorts consommant des PM. Nous pouvons aussi utiliser des objets, nous défendre, changer d’équipement ou encore fuir.

Dans les nouveautés, nous avons par exemple désormais dans Dragon Quest I, une quête nous imposant de créer 5 sceaux afin de pouvoir rappeler l’esprit Rubiss sur le monde et nous aider à disperser le mal. Une quête et des sceaux qui lient les différents jeux et qui servent aussi à introduire quelques subtilités de gameplay propres aux remakes. Chaque sceau propose un soutien en combat bien précis en remplissant plus ou moins certaines conditions. Nous pouvons par exemple bénéficier d’un immense effet de critique pour infliger de gros dégâts d’un coup ou encore un boost significatif d’une magie. Certaines techniques ou sorts peuvent être complètement modifiés pour obtenir quelque chose de bien plus efficace. Ces sceaux sont aussi présents dans Dragon Quest II et proposent les mêmes subtilités.

En option de confort, nous pouvons mieux voir les faiblesses ennemies, en activant les bons paramètres ou encore accélérer le rythme des animations de combats. Il y a également des graines et parchemins dissimulés de part et d’autre du monde dans des coffres ou éléments de décor. Les graines peuvent être utilisées pour booster des stats de nos personnages tandis que les parchemins permettent d’obtenir des sorts ou aptitudes. Ces bonus cachés servent ainsi de raison supplémentaire à l’exploration du monde. Nous pouvons activer la possibilité de voir le nombre de coffres dans une zone pour être sûr de ne rien louper. Puis la téléportation entre les différents lieux du jeu est bien plus confortable et simple à utiliser. La gestion de l’inventaire reste un bordel sans nom puisque nos personnages ont chacun leurs poches d’équipement séparées de l’inventaire. Il est aussi possible de choisir de jouer en difficulté “Dragonnet” afin de bénéficier d’une invincibilité pour ceux qui veulent juste s’attarder sur le scénario du jeu.

Honnêtement, une très bonne option de jeu tant la difficulté originale des jeux est encore présente voire renforcée même en difficulté normale. Heureusement que nous avons aussi des sauvegardes rapides pour nous ramener à un checkpoint bien plus récent que notre véritable sauvegarde dans une église du jeu, des églises pas si nombreuses. Sans cela, combien de fois aurions-nous dû refaire un passage à cause d’une défaite contre un boss mais aussi contre des monstres standards. Cela notamment dans Dragon Quest I et la quête du héros solitaire. La difficulté était peut-être là pour rendre convenablement hommage à l’expérience originale mais cela n’est pas une raison de mettre jusqu’à 5 ou 6 monstres alors que nous sommes seuls face à eux. La seule justification étant certainement de rendre le farm moins contraignant en gagnant ainsi plus d’expérience en un seul combat, mais encore faut-il gagner celui-ci. C’est ainsi bien plus frustrant à jouer que de faire une succession de combat 1VS1 et de farmer pour monter de niveau puis progresser.

Si l’intention est un hommage à la difficulté, alors la frustration ressentie sur l’expérience permet de garantir que c’est réussi. Si l’intention était de proposer un farm plus confortable, alors c’est raté et nous aurions préféré un paramètre de fréquence de combat ou une option de boost d’expérience obtenue. Dragon Quest II est bien mieux équilibré en ce sens, avec un tout nouveau personnage jouable permettant d’avoir 4 personnages en combat et des affrontements bien plus intéressants à jouer, notamment avec les nouvelles subtilités de gameplay offertes dans ces remakes. En effet, ces subtilités sont également bienvenues dans Dragon Quest I mais ne nous sauvent pas forcément face à plusieurs monstres. Certains pouvant agir plusieurs fois, d’autres ayant des sorts de mort instantanée nous condamnant juste au menu de game over en quelques secondes de combat. Toutefois, la récompense à ce dur labeur sera de taille à la fin de Dragon Quest II pour ceux finissant le précédent Dragon Quest III HD-2D Remake (avec fichier de sauvegarde présent sur la console) ainsi que Dragon Quest I. Nous vous laissons à cette découverte.