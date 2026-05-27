Arika a annoncé la sortie prochaine de Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye sur Nintendo Switch, prévue pour le 4 juin 2026 via l’eShop. Ce titre s’inscrit dans la lignée des opus dédiés aux joueurs exigeants, après une absence de vingt ans dans la série.

La franchise Tetris: The Grand Master a vu le jour en août 1998 dans les salles d’arcade japonaises, où elle s’est rapidement imposée comme une référence pour les amateurs de puzzle games exigeants. Le deuxième opus, Tetris The Absolute The Grand Master 2, est sorti en 2000, suivi de Tetris The Grand Master 3 – Terror Instinct en 2005. Après cette trilogie, une longue pause a séparé le troisième volet du quatrième, Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye, qui a finalement fait son retour sur PC (Steam) en avril 2025.

Ce nouvel opus propose plusieurs modes de jeu, dont les classiques Normal et Marathon, ainsi que des options plus originales comme l’Asuka mode, où les Tetriminos tombent à une vitesse accrue, et le Konoha mode, dans lequel les blocs sont agrandis. Ces variations permettent d’explorer différentes facettes du gameplay, tout en conservant la profondeur et la rigueur qui caractérisent la série.

La version Nintendo Switch de Tetris: The Grand Master 4 – Absolute Eye apporte quelques ajustements par rapport à celle disponible sur Steam. Les difficultés des modes MASTER et SHIRANUI ont été rééquilibrées, entraînant des modifications dans les noms de certains titres. Le CPU Level 0, présent dans le mode SHIRANUI sur la version PC, a été retiré, conformément aux directives de politique d’apprentissage par IA.

Au Japon, le jeu sera proposé au prix de 2 800 yens. Le prix pour les autres régions n’a pas encore été communiqué à ce stade.