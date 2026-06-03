Alors que Paris vient de remporter sa deuxième étoile au terme d’une finale âprement disputée et que la Coupe du monde arrive à grands pas, Konami s’immisce dans un timing idéal pour proposer à tous les fans un jeu de football exclusif à la Nintendo Switch 2. Est-ce qu’eFootball™ Kick-Off!, qui débarque sur l’eShop au prix vraiment très alléchant de vingt euros le 3 juin 2026, peut devenir un concurrent crédible au mastodonte EA Sports FC ?

Une licence de football exclusive à la Nintendo Switch 2

Il est difficile d’écrire le test d’eFootball™ Kick-Off! sans penser à EA Sports FC, anciennement FIFA, qui depuis quelques années assure un quasi-monopole sur le football, malgré quelques tentatives de studios plus ou moins remarquées (Inazuma Eleven, Soccer Story, etc.). Le jeu de Konami tente un pari audacieux en proposant une expérience qui ressemble à bien des égards à l’expérience d’EA Sports FC tout en s’en détachant. eFootball™ Kick-Off! est un jeu de football très arcade qui nous rappelle le gameplay d’il y a vingt ans. Le titre est accessible et se maîtrise en quelques minutes. En attaque, le jeu ressemble à tous les autres : nous avons une touche pour faire une passe, une pour centrer (cela fonctionne aussi pour les transversales), une pour les passes en profondeur, une pour tirer et, bien sûr, la gâchette droite pour les gestes techniques. En revanche, en défense, le jeu offre des mécaniques simplifiées qui modifient radicalement la façon de jouer au football. Pour défendre, il suffit d’appuyer sur le bouton « pressing » pour que notre joueur suive son adversaire et réalise un tacle debout à côté de lui. Le tacle glissé, dur à maîtriser et peu efficace, est relégué au second plan, à utiliser de façon pernicieuse pour couper une action de but. En plus de ce pressing (et du tacle glissé), nous pouvons « contenir » l’adversaire. Globalement, contenir consiste à suivre le mouvement de l’adversaire sur la ligne de passe afin de limiter son espace et de récupérer le ballon. Même si eFootball™ Kick-Off! ressemble à EA Sports FC dans ses mécaniques, les sensations manette en main sont radicalement différentes. Nous avons un jeu plus rapide, moins technique, avec un terrain plus petit et des joueurs plus autonomes. Les joueurs sont aussi plus talentueux, et ce, peu importe leur niveau : les différences techniques entre les joueurs « moyens » et les stars sont plus limitées (même si elles se ressentent tout de même). Nous pouvons facilement réaliser des transversales d’un bout à l’autre du terrain avec les pires joueurs du jeu. Pour le mode principal (nous en parlons plus tard), la gestion de la fatigue est aussi simplifiée : les joueurs se fatiguent le temps du match en fonction du pressing et des courses qu’ils réalisent ; cependant, dans la grande majorité du temps, les remplacements sont inutiles car nos joueurs restent frais pendant la durée du match (et l’endurance est réinitialisée à chaque match).

Un gameplay pensé pour être simple et très accessible

La tactique est aussi rudimentaire, que ce soit sur coup de pied arrêté (corner) ou hors match, et il ne faut pas espérer devenir le prochain Pep Guardiola sur eFootball™ Kick-Off!. Le jeu fait le choix d’aller au plus simple, ce qui pourrait plaire aux nostalgiques des jeux de football des années 2000. En plein match, les joueurs « parlent » et lancent des phrases comme « continue le pressing », « super », ou « innovons un peu ! » pour donner un peu de vie à la rencontre. Le titre de Konami propose plusieurs modes de jeu : le match rapide, la coupe internationale, les mini-jeux, le mode en ligne (qui n’était pas ouvert lors de notre phase de test), ainsi que ce qui constitue certainement le cœur du jeu, le circuit mondial. Le match rapide, comme son nom l’indique, est un match amical. La coupe internationale est une coupe du monde avec quasiment tous les pays disponibles, peu importe le continent ou le statut politique (la Russie, bannie des compétitions, est présente), à l’exception faite des îles du Pacifique. Est-ce que Konami a oublié l’existence des îles Fidji ou du Vanuatu ? Les deux mini-jeux disponibles sont bâclés et décevants : nous avons d’un côté une course d’obstacles et de l’autre un « footwall » qui n’est en réalité qu’un air hockey avec des joueurs de football. Le mode mini-jeux aurait pu être amusant, mais dans les faits, c’est peu réjouissant. Finalement, le circuit mondial est certainement le meilleur mode et le plus consistant. Nous démarrons d’un club avec des joueurs « amateurs », créés de toutes pièce par le jeu. En enchaînant les compétitions aux quatre coins du globe, nous allons progressivement constituer une équipe capable de rivaliser avec les meilleures. Nous enchaînons les mini-championnats avec des clubs triés par niveau et continent. Si nous gagnons face à eux, nous pourrons choisir un de leurs joueurs pour le recruter. Si au début nous sommes peu enthousiastes face au vivier hors Europe, nous nous rappelons avec grand plaisir que nous pouvons trouver Neymar Jr. à Santos, Cavani et Paredes à Boca Juniors et bien sûr Messi à l’Inter Miami. À la fin de chaque match, nous gagnons aussi des jetons, récupérés aléatoirement. Il y a quatre types de jetons qui permettent de recruter des joueurs en fonction de leur poste (gardien, défenseur, milieu, attaquant). Les joueurs à recruter ne sont pas des joueurs « normaux » : ce sont des joueurs stars ou légendes, aux statistiques bien supérieures à la moyenne. Par exemple, le Français Jules Koundé est dans sa version de base à 85 là où sa version star passe au niveau 93. En enchaînant les matchs, nous pourrons constituer une équipe aussi dévastatrice que dangereuse, mélangeant les joueurs actuels dans leur forme « ultime » à des légendes (uniquement des années 2000) comme Andrea Pirlo, Javier Saviola ou encore Oliver Kahn. Le nombre de joueurs stars et légendes est limité au début. Nous en débloquons à la fin de chaque tournoi gagné, et plus la compétition est élevée, plus le niveau des joueurs disponibles l’est aussi. Une fois une compétition gagnée, il est possible de la refaire en choisissant les clubs que nous allons affronter. Très pratique quand nous voulons récupérer quelques joueurs de talent comme au Paris Saint-Germain.

Un circuit mondial intéressant…

eFootball™ Kick-Off! est un jeu de football à la fois limité et prometteur, à la fois parfait pour les blasés d’EA Sports FC mais aussi frustrant à bien des égards. Le jeu est facile, très facile, ce qui est à la fois une qualité et un défaut. La prise en main est accessible et nous nous amusons très rapidement même avec des joueurs de bas niveau. La gestion défensive, souvent décriée dans le titre d’EA, rend les choses bien plus simples. Nous appuyons sur « B » et nous attendons que notre joueur fasse les efforts pour récupérer le ballon. Le match, avec très peu d’arrêts de jeu, sans remplacement nécessaire et quasiment aucune faute, apporte une fluidité intéressante. L’absence de contrat, de blessures (elles sont très très rares), ou même de gestion du club feront plaisir à tous ceux qui recherchent un jeu de football « à l’ancienne » qui va à l’essentiel. Konami assume totalement son côté arcade et se démarque intelligemment du mastodonte en refusant le côté simulation. Les plus grands joueurs sont là, et même si les licences de certains clubs manquent (comme le Real Madrid), Konami offre un nombre de pays hallucinant. Même si la grande majorité des pays ont des joueurs créés par le jeu, il y a un côté « challenge » à remporter la coupe du monde avec une nation modeste. De plus, il ne faut pas oublier le prix d’eFootball™ Kick-Off!, qui offre à vingt euros le jeu de sport (avec licence) certainement le moins cher du marché. Vingt euros pour pouvoir jouer correctement avec Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé (et bien d’autres) est un luxe qu’il ne faut pas bouder. Si vous cherchez un jeu de football arcade sans le côté simulation à un prix minuscule, alors n’hésitez pas : eFootball™ Kick-Off! est certainement le jeu qu’il vous faut. Sa simplicité, en match comme dans les menus, permet un plaisir instantané sans prise de tête. Le titre de Konami n’est malgré tout pas parfait, et de nombreux points pourraient frustrer les amateurs du ballon rond. Le contenu est assez « léger ». Bien que nous n’ayons pas pu tester le mode en ligne, nous faisons le tour du jeu assez rapidement. Certains modes sont anecdotiques et sous-exploités, comme le mode mini-jeux. D’autres, comme le circuit mondial, se terminent rapidement. Nous avons très facilement les meilleurs joueurs et nous nous retrouvons avec un sentiment de « et après ? » peu réjouissant une fois le meilleur tournoi remporté. Si la décision de s’éloigner d’EA Sports FC™ est louable, le contenu n’est pas à la hauteur de l’évènement, même si le prix de vingt euros vient nous rappeler que nos attentes sont un peu trop élevées.

… Mais un contenu qui s’avère être finalement très léger

La gestion des fautes est aussi intéressante que frustrante : nous aimons la fluidité, mais les seules fautes que nous provoquons sont étranges, avec des arbitres qui sifflent pour des contacts peu évidents (avec des joueurs qui ne sont pas touchés). Le jeu est simple, presque trop simple, et même en augmentant la difficulté, l’IA n’est pas irréprochable. Les joueurs, de notre équipe comme adverses, ne lisent pas bien les passes en profondeur lobées et un joueur rapide peut rapidement pénétrer les défenses adverses sans difficulté. Comme le jeu est simple, la sensation de progression est moindre, et les possibilités moins nombreuses. La notation des joueurs peut aussi prêter à débat. Voir Jules Koundé, aussi talentueux qu’il soit, à un niveau supérieur à Carles Puyol avec son palmarès long comme le bras est surprenant. Pareil pour Gianluigi Donnarumma, que nous adorons pourtant, qui a cinq points de plus qu’un Oliver Kahn dans son prime. L’immersion est un point noir du jeu. Si le gameplay est agréable, eFootball™ Kick-Off! est à des années-lumière d’EA Sports FC 26, qui a lui-même un retard significatif sur NBA 2K26. Les joueurs sont, en grande partie, méconnaissables. Kylian Mbappé semble avoir passé le cap des quarante ans, nous avons eu des difficultés à reconnaître nos joueurs préférés comme Nuno Mendes, et seuls certains joueurs au physique atypique (comme Yamal et sa teinture blonde) peuvent s’apprécier. Les stades sont tous les mêmes, avec des spectateurs ressemblant à des pixels. Niveau ambiance sonore, il est difficile de juger. Le jeu propose des commentateurs français… mais ils doivent se télécharger ! Et comme le service en ligne était indisponible, nous n’avons pas pu les tester. Nous avons finalement eu un duo de commentateurs anglais qui écorchaient une grande partie des noms des joueurs, français comme internationaux. Pour nous, Français, ces commentateurs anglais, même s’ils sont intéressants, finissent par être redondants et ils deviennent un fond que nous n’écoutons plus. Ils n’ont forcément pas le même impact qu’un Omar da Fonseca ou même Hervé Mathoux dans les précédentes versions d’EA Sports FC. Les bruits dans les stades ne sont pas exceptionnels, et nous finissons par nous lasser de cette ambiance, même si en soi elle fait le travail. Notons aussi que les petites phrases des joueurs en plein match deviennent rapidement ridicules. Nous reviendrons plus en détail quelques jours après la sortie sur les zones d’ombre (multijoueur, commentateurs français) du test dès que les développeurs nous laisseront accéder à ces contenus. Nous vous joignons une vidéo de presque une heure sur le jeu, histoire de voir si le jeu peut vous plaire.