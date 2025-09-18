Alors que la nouvelle saison NBA s’ouvre fin octobre avec des affiches très alléchantes (comme le Lakers – Warriors), la licence chaperonnée par 2K Sports, NBA 2K, fait peau neuve sur Switch 2 en passant pour la première fois à la génération 9. Que nous donne cet opus sur la nouvelle console Nintendo ? Est-ce que NBA 2K26, disponible à quatre-vingts euros sur l’eShop (moins cher en physique), arrive à tenir la comparaison avec les autres versions ? Voici notre test de suite !

Un opus toujours aussi complet

Si vous êtes des néophytes de la licence, voici une rapide présentation. NBA 2K26 est une simulation sportive autour du basket qui nous permet de jouer avec les joueurs NBA et WNBA (ligue féminine américaine). C’est une des licences sportives les plus connues, et si EA Sports FC domine largement l’Europe, NBA 2K (ainsi que la licence Madden) est certainement l’une des séries de jeux les plus attendues chaque année en Amérique du Nord.

Toujours pour les néophytes, nous préférons vous prévenir, contrairement à EA Sports FC, une bonne connaissance des règles et du fonctionnement de la NBA est nécessaire pour se débrouiller sur NBA 2K26. Sans cette connaissance de base, l’expérience de jeu risque d’être tronquée voire décevante (et ce malgré les longs tutoriels prévus).

Cette année, et pour la première fois sur une console Nintendo, NBA 2K26 passe à la génération 9. Si comme nous, vous jouiez à la licence sur la Nintendo Switch première du nom, vous verrez d’importants changements en termes de gameplay, d’animations, de graphismes et de contenu.

De prime abord, cette itération ressemble aux autres. Nous avons la carrière, qui permet d’incarner un futur joueur NBA, MyTeam, qui permet d’affronter les autres joueurs en créant l’équipe de ses rêves, Ma NBA qui permet de réécrire l’histoire du sport, Mon MG, qui permet d’être manager général et de gérer une franchise, les play-offs, la WNBA, sans oublier la partie rapide et le mode online lié à la carrière.

Dans les faits, NBA 2K26 apporte de nombreux changements qui vont à la fois plaire et diviser les habitués de la licence. En termes de gameplay pur, il faut quelques matchs pour dompter les nouveautés. Les flops (action de se laisser tomber pour provoquer une faute) sont plus naturels et s’activent automatiquement, alors qu’il faut désormais faire un combo de touches pour les passes spectaculaires ou les alley-oops à soi-même. Il est aussi désormais possible de choisir son adversaire direct lors des phases de défense. Cet ajout, même minime, nous sauve bien des fois.

Les mouvements des joueurs ont été repensés pour créer de meilleures sensations ballon en main. Toujours dans les nouveautés de gameplay impactantes, les dunks ne se réalisent plus automatiquement et nous devons remplir une jauge dans le bon timing (comme pour les tirs) afin de réussir son geste.

Le mode carrière fait lui aussi peau neuve et propose un scénario complet pré-draft appelé « Hors des sentiers battus ». Dans celui-ci, nous incarnons un jeune joueur (et aussi influenceur) du Vermont qui essaie de se faire repérer alors qu’il habite dans un endroit isolé où les recruteurs NBA ne passent pas. L’histoire nous emmène jusqu’en Europe et continue de proposer plusieurs missions après la draft.

Enfin la génération 9 sur une console Nintendo !

Outre les animations remodelées, nous pouvons aussi noter la présence, pour la première fois, des joueurs et joueuses NBA et WNBA réunis dans MyTeam, des équipes FIBA (toute proportion gardée car seules les États-Unis sont jouables), mais aussi de la refonte des insignes (liée au passage à la génération 9).

Nous avons déjà commencé à en parler plus haut, mais ce nouveau NBA 2K26 (sur Nintendo Switch 2) est une véritable bouffée d’air frais pour les joueurs qui étaient habitués au jeu sur Nintendo Switch. Les changements ainsi que le passage à la génération 9 sont salutaires.

Manette en main, les sensations sont là et même s’il faut un petit temps pour s’habituer aux changements, nous avons eu l’impression de redécouvrir le jeu sous un nouveau jour. Les joueurs sont, pour la plupart, merveilleusement bien rendus et, comme toujours, il y a un travail dantesque de modélisation des animations qui rendrait presque ridicule la licence EA Sports FC (que nous apprécions pour autant).

Le mode carrière est réussi, avec des builds bien plus flexibles qui offrent plus de liberté pour nos joueurs. Le scénario est d’ailleurs plutôt bien écrit, avec des dialogues soignés, et nous permet de nous plonger dans la vie d’un futur talent. Même si certains passages de chambrage (trash talk) sont parfois forcés et moins intéressants, et que notre personnage est par moments trop prétentieux, ce scénario est agréable et offre une plus-value à notre expérience.

Il est aussi intéressant d’être drafté par des équipes en fonction de leurs besoins et non en fonction de nos envies. Cela nous permet d’être plongé dans la réalité de la carrière de basketteur et donne plus de sens à toute cette lutte pour se faire repérer (cf : la polémique Ace Bailey lors de la dernière draft).

Le mode Mon MG est lui aussi intelligemment repensé. Finies les conversations à rallonge pour savoir si votre joueur préfère aller à la mer ou au lac, ou pour savoir à quelle fréquence il se brosse les dents. Dorénavant, les joueurs pourront venir avec des objectifs précis bien plus crédibles, comme obtenir une bague, et nous aurons des choix à prendre en tant que manager. Va-t-on lui faire une fausse promesse ou bien allons-nous trader le joueur qui souhaite un titre alors que nous sommes dans une franchise en reconstruction ?

Un scénario en mode carrière bien ficelé et immersif

Le rythme de chaque saison est bien plus fluide, même si ce mode est toujours aussi complexe pour les néophytes : il faut parfaitement connaître comment fonctionnent le plafond salarial, les contrats ainsi que la draft (et ses fameux choix protégés) pour profiter convenablement de cette partie du jeu. Il existe aussi un mode où la gestion est simplifiée, même si, là encore, une base pour comprendre les contrats est nécessaire.

Cette année encore, NBA 2K26 reste la simulation la plus complète, la plus immersive, la plus travaillée qui existe. Que ce soit avec les joueurs actuels ou les légendes, nous avons pris du plaisir à parcourir ce titre.

La copie n’est cependant toujours pas parfaite pour 2K Sports. Cette saison, le jeu semble abandonner la défense au profit de l’attaque. Il est bien plus simple de marquer à trois points ou de prendre de vitesse son vis-à-vis, ce qui crée un ensemble assez inégal où les profils comme Anthony Edwards sont bien plus avantagés que les pivots qui jouent dos au cercle.

Il est très simple, en mode carrière d’avoir un A+ sans aucune stratégie, juste en jouant en catch and shoot (car chaque tir est un bon tir, car peu contesté), alors qu’un pivot qui cherche à jouer en puissance sera régulièrement puni s’il rate son bras roulé, même si son travail préparatoire était le bon.

L’attaque meilleure que la défense

Plus généralement, notre note va drastiquement diminuer sur un mauvais tir alors qu’on peut totalement arrêter de défendre sans être puni. Même si cette perception correspond à la NBA actuelle basée sur l’attaque, elle est tout de même frustrante dans une simulation sportive.

Nous regrettons aussi l’intégration tronquée des équipes FIBA… Même si l’idée est géniale, dans les faits, nous avons droit à un match par année (qui n’a aucune logique sportive) en mode Mon MG. Cette « carotte » est finalement frustrante, car elle nous fait rêver… pour pas grand-chose.

Cette nouvelle version de NBA 2K26 appelle aussi à dépenser encore plus. Nous gagnons des bonus si nous augmentons plusieurs personnages en mode carrière. Nous passerons cependant peu de temps sur cette politique exécrable pay-to-win de 2K… Parce que, d’un côté, tout a déjà été dit, et de l’autre, il est quasiment impossible de jouer en ligne sur NBA 2K26 (nous en parlons un peu plus tard) !

Concernant plus précisément la version Nintendo Switch 2, nous l’avons déjà susmentionné, mais cet opus est très bien réalisé, avec des temps de chargement assez courts et des graphismes plus qu’honorables sur la console nippone.

Certains aficionados critiqueront les performances mitigées du jeu sur la console nippone. À l’heure actuelle, NBA 2K26 tourne vers les 30 FPS, avec une qualité graphique (forcément) en deçà des autres consoles. Si vous êtes attachés à des performances de haut niveau, nous comprenons votre désarroi, mais pour notre part (et peut-être ne sommes-nous pas assez exigeants), notre expérience a été agréable manette en main et nous nous sommes amusés sur le jeu, que ce soit en mode portable ou docké. Nous continuerons à jouer à NBA 2K26 après ce test, et c’est peut-être la meilleure réponse possible qu’un testeur puisse donner.

Un portage réussi mais imparfait

La plupart des modélisations sont réussies, mais certaines sont vraiment catastrophiques ! Le coach Joe Mazzulla des Boston Celtics est par exemple méconnaissable et n’a même pas la bonne couleur de peau ! Ces petits détails amenuisent l’expérience, même s’ils sont minoritaires.

Finalement, et c’est peut-être la plus grosse problématique, mais cette version sur Nintendo Switch 2 n’est pas cross-play. Il est impossible de jouer avec les apprentis basketteurs des autres plateformes. Si nous comprenons que les différences de FPS peuvent ternir l’expérience, (même si Rocket League ou Fortnite font fi de ces considérations avec succès), nous sommes frustrés du résultat. Nous avons un jeu en ligne désert et impossible à utiliser.

Malgré nos nombreuses recherches, nous n’avons trouvé qu’une dizaine de joueurs (avec un pic de deux joueurs) sur tout le parc multijoueur, ce qui n’est pas suffisant pour tester les modes en ligne. Pour le mode MyTeam, c’est encore pire : nous n’avons trouvé aucun joueur du tout. Le jeu se retrouve finalement tronqué d’une grande partie de son contenu… Dommage. Notons aussi quelques bugs (la connexion est toujours obligatoire pour le mode carrière) et quelques légers lags lors de certains chargements.

NBA 2K26 garde pour autant son statut de référence, et même si le prix de quatre-vingts euros pique les yeux, il est largement compensé par le contenu dantesque proposé par le jeu, même sans les modes en ligne. Nous préférons aussi vous prévenir : même si cela se comprend au vu du contenu, il faut 70 Go de place dans sa console pour profiter de l’expérience. Ce n’est pas à la portée de tous…

La bande-son est toujours de bonne facture : les musiques rap / hip-hop représentent toujours aussi bien l’univers du basket et en particulier de la NBA, alors que les commentaires des présentateurs et journalistes mythiques (Doris Burke, Shaquille O’Neal pour la mi-temps, Allie LaForce pour les interviews, pour ne citer qu’eux) sont toujours aussi plaisants à entendre. Les néophytes seront peut-être surpris de ne voir aucun commentaire français mais cela fait partie de l’identité de la licence (même si avoir la voix de Jacques Monclar ou Fred Weis serait un ajout de qualité).

Nous vous joignons une vidéo d’une heure trente réalisée sur une carrière en tant que pivot (qui terminera aux Boston Celtics). Vous pourrez voir si les graphismes vous conviennent ou bien si ça vous rebute, en fonction de vos attentes.