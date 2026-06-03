The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui la sortie de Pokémon Champions sur appareils mobiles le 17 juin.

Les préenregistrements pour la version mobile de Pokémon Champions sont ouverts, de quoi permettre à un tout nouveau public de se lancer dans les combats Pokémon. Les joueurs et joueuses peuvent se préinscrire sur l’App Store iOS et sur Google Play en attendant la sortie mondiale.

À l’occasion de la sortie de cette version mobile, The Pokémon Company lance une campagne spéciale en jeu centrée sur Raichu. En effet, les joueurs et joueuses pourront recevoir un Raichu, une Raichuïte X et une Raichuïte Y en consultant leur boîte aux lettres du mercredi 17 juin 2026 au mercredi 2 septembre 2026. Ces récompenses seront disponibles aussi bien dans la version Nintendo Switch que la version mobile du jeu.

Grâce à cet évènement, il sera possible de faire méga-évoluer Raichu à l’aide de Méga-Gemmes jusqu’alors inédites en jeu. Lorsque Raichu tient une Raichuïte X, il peut méga-évoluer en Méga-Raichu X. S’il tient une Raichuïte Y, il peut méga-évoluer en Méga-Raichu Y. ​ Raichu peut être obtenu d’autres façons, et il se peut que ces Méga-Gemmes deviennent disponibles dans la boutique ou grâce à d’autres fonctionnalités en jeu à une date ultérieure.

De plus, The Pokémon Company a dévoilé de nouvelles informations relatives aux talents de Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y dans Pokémon Champions. Méga-Raichu X, le Pokémon Souris de type Électrik, possède le talent Créa-Élec, qui créé un champ électrifié pendant 5 tours quand il entre sur le terrain. Quand un champ électrifié est actif, la puissance des capacités de type Électrik des Pokémon au sol augmente de 30 % et ces derniers ne peuvent pas s’endormir. Méga-Raichu Y, qui est également un Pokémon Souris de type Électrik, est doté du talent Annule Garde, qui permet à toutes les capacités utilisées par ou ciblant ce Pokémon de réussir à coup sûr.

Pokémon Champions est un jeu téléchargeable sans frais (avec des achats facultatifs en jeu) visant à proposer des combats Pokémon aussi accessibles que survoltés. La prise en charge interplateforme entre la version Nintendo Switch et la version mobile permet aux joueurs et joueuses de profiter de combats stratégiques complexes sans aucune latence, et ce peu importe leur appareil de jeu. Une connexion Internet est nécessaire pour jouer, et les données de jeu peuvent être partagées entre les appareils associés à un même compte Nintendo. En attendant, la version Nintendo Switch est déjà disponible sur le Nintendo eShop, et la version Nintendo Switch 2 dispose également d’une mise à jour sans frais.

Avec le sortie imminente de la version mobile, l’intégration de la prise en charge interplateforme, et l’arrivée de nouvelles méga-évolutions, Pokémon Champions continue d’améliorer l’expérience de jeu tout en permettant aux Dresseurs et Dresseuses de tout niveau de s’amuser depuis n’importe où et à tout moment.