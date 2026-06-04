FINAL FANTASY™ VII REBIRTH, le second titre acclamé par la critique du projet de remake de FINAL FANTASY VII, est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC en tant que titre Xbox Play Anywhere.

Déjà disponible sur PC via Steam et sur console PS5®, FINAL FANTASY VII REBIRTH a obtenu plus de 125 notes parfaites de la part des médias ainsi que 40 récompenses du meilleur jeu de l’année. Grâce à cette sortie sur Nintendo Switch 2™ et Xbox qui s’ajoute à celle de FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE en début d’année, le début de la trilogie FINAL FANTASY VII est accessible sur toutes les plateformes de jeu les plus récentes. Qu’importe leur préférence en matière de plateforme, les fans peuvent se préparer pour le troisième volet de ce projet, toujours en développement.

La nouvelle fonctionnalité « d’Aides de jeu », d’abord introduite dans FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, facilite grandement la prise en main du jeu pour mieux plonger les joueurs dans l’aventure. La fonctionnalité d’Aides de jeu octroie des PM, des PV et une jauge ATB illimités, la capacité d’infliger 9,999 points de dégâts, davantage de facilité à acquérir des compétences d’arme ainsi que d’autres avantages qui simplifient le jeu et permettent aux joueurs de se concentrer sur l’histoire. Cette fonctionnalité est aussi disponible pour les versions PS5 et PC du jeu.

Les personnes intéressées peuvent essayer le jeu grâce à la démo gratuite sur Nintendo Switch 2™ et Xbox qui comprend les deux premiers chapitres du jeu. Les joueuses et les joueurs incarnent un Cloud plus jeune et le légendaire héros de guerre Séphiroth dans le premier chapitre de l’histoire puis s’aventurent avec Cloud et ses compagnons à travers la Prairie dans le second. Ils peuvent profiter de plusieurs heures de combats palpitants, trouver des trésors cachés et des histoires annexes et jouer au fantastique jeu de carte, Queen’s Blood et transférer leurs données de sauvegarde vers le jeu complet.