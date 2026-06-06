Spry Fox, le studio derrière le populaire Cozy Grove, annonce la sortie de Cozy Grove: Camp Spirit sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 pour le 15 juillet 2026. Ce nouveau volet de la série life-sim relaxante propose une aventure encore plus mignonne et apaisante, où les joueurs aident des oursons fantômes à retrouver la paix tout en personnalisant leur propre campement sur une île mystérieuse.

Après un accident de bus, vous vous retrouvez seul sur une île à la fois adorable et légèrement effrayante, peuplée d’oursons spirituels en quête de souvenirs perdus. Le jeu mise sur une ambiance cozy et bienveillante, avec un style artistique à l’aquarelle et des activités relaxantes comme le crafting, la décoration, la pêche ou la cuisine. Les joueurs peuvent explorer de nouvelles zones, résoudre des énigmes, interagir avec des compagnons animaux (y compris un chien à caresser !) et même participer à un mode multijoueur asynchrone pour échanger des cadeaux avec d’autres joueurs sans pression.

Parmi les nouveautés, on trouve :

Un mode multijoueur asynchrone permettant d’envoyer et recevoir des cadeaux via des projections astrales mignonnes.

permettant d’envoyer et recevoir des cadeaux via des projections astrales mignonnes. De nouveaux oursons fantômes et animaux compagnons à découvrir.

et animaux compagnons à découvrir. Des mystères à résoudre liés aux îles interconnectées.

liés aux îles interconnectées. Une personnalisation poussée du campement et de l’île.

du campement et de l’île. Un système de jeu synchronisé avec le temps réel, offrant des surprises quotidiennes.

Cozy Grove: Camp Spirit sortira également sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC (Steam) à la même date. Une démo est déjà disponible sur Xbox et PC.

Une aventure idéale pour ceux qui cherchent une expérience relaxante, colorée et pleine de douceur, où la gentillesse et la créativité priment.