Maximum Entertainment a aujourd’hui annoncé Smalland 2: Lost Realms le prochain volet de la populaire franchise d’aventure et de survie en monde ouvert à l’échelle miniature.

Disponible cette année sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Epic Games Store, avec une version Nintendo Switch 2 prévue pour 2027, Smalland 2: Lost Realms étend le jeu original avec un monde plus vaste, des systèmes de progression plus approfondis, la possibilité de s’accompagner de créatures et bien plus encore, tout en conservant le mode coopératif à 10 joueurs.

Se déroulant longtemps avant les événements du premier Smalland: Survive the Wilds, Smalland 2: The Lost Realms transporte les joueurs dans une époque mythique, avant l’arrivée des Géants. Dans cette nouvelle aventure grandiose, les joueurs exploreront un monde tentaculaire peuplé de créatures élémentaires, de civilisations oubliées et de terres mystérieuses qui n’attendent qu’à être redécouvertes.

En tant que membres du peuple des Hominis, les joueurs doivent voyager à travers des contrées variées pour percer d’anciens secrets et faire face à une sombre prophétie annonçant une catastrophe qui menace l’avenir du monde.

Les joueurs traverseront des régions variées, chacune dotée de cultures, de ressources et de défis uniques. Qu’ils s’aventurent seuls ou aux côtés d’amis, les survivants peuvent établir des avant-postes, forger des routes commerciales entre des contrées lointaines et construire des réseaux florissants pour aider leur peuple à évoluer dans ces environnements variés.

Smalland 2: Lost Realms apporte les fonctionnalités suivantes :

Un nouveau système de crafting

De nouvelles mécaniques aquatiques et d’escalade

Une grande variété de nouveaux environnements saisissants, mis en valeur par des graphismes améliorés, un niveau de détail accru et des effets environnementaux plus poussés grâce à Unreal Engine 5.

De nouvelles possibilités pour apprivoiser et créer des liens avec diverses créatures, formant ainsi de puissants compagnons qui vous apporteront des capacités uniques et vous aideront tout au long de votre aventure.

Smalland 2: Lost Realms sortira cette année sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Epic Games Store, la version Nintendo Switch 2 étant prévue pour 2027.