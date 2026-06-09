La présentation Nintendo Direct de juin, qui se tient aujourd’hui, suscite naturellement de fortes attentes parmi les joueurs et les observateurs du secteur. Parmi les titres potentiellement dévoilés, Genshin Impact figure en bonne place dans les rumeurs, notamment après que des data miners aient repéré des éléments suggérant une adaptation du jeu sur Nintendo Switch 2. Une source proche de la communauté, identifiée comme un compte fan dédié à Genshin Impact, affirme avec certitude que le jeu sera présenté lors de cet événement. Bien que cette information reste à confirmer officiellement, les indices recueillis rendent l’annonce probable dans les prochaines heures.

Les data miners ont notamment identifié la présence d’une option permettant de lier un compte Nintendo à un compte Hoyoverse, une fonctionnalité technique souvent associée à l’arrivée d’un titre sur une nouvelle plateforme. Cette découverte, bien que non confirmée par Nintendo ou miHoYo, renforce les spéculations autour d’une version Switch 2 de Genshin Impact. Les joueurs attendent avec impatience une confirmation officielle, qui pourrait être apportée lors de la diffusion de la Nintendo Direct, où les détails techniques et les modalités de sortie devraient être précisés.