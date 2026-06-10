D3 Publisher et Sandlot ont annoncé que les deux derniers opus de la série Earth Defense Force feront leur apparition sur Nintendo Switch 2, avec Earth Defense Force 5 prévu pour le 8 octobre 2026 et Earth Defense Force 6 attendu pour l’hiver de la même année. Les versions Switch 2, portées par Yuke’s, offriront une prise en charge complète de l’anglais, du japonais, du coréen ainsi que du chinois traditionnel et simplifié. Earth Defense Force 5 est actuellement disponible sur PlayStation 4 et PC via Steam, tandis que Earth Defense Force 6 est d’ores et déjà accessible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Earth Defense Force 5, qui a déjà séduit plus de deux millions de joueurs à travers le monde sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC, transpose l’expérience arcade du titre dans un environnement où les ennemis colossaux fondent sur le joueur, offrant une tension constante et une satisfaction immédiate à chaque vague de créatures éliminées. La série, née en 2003 au sein de la gamme SIMPLE2000, propose ici une refonte de son univers et une narration renouvelée, rendant l’aventure accessible aussi bien aux nouveaux venus qu’aux vétérans de l’EDF. L’opus introduit pour la première fois des ennemis extraterrestres humanoïdes, les Primers, dont l’intelligence tactique et la menace qu’ils représentent plongent le joueur dans une lutte désespérée où chaque décision compte. Les affrontements gagnent en réalisme avec des armures qui se désagrègent sous les impacts et des fluides organiques qui s’écoulent sur les structures, renforçant l’immersion sur le champ de bataille. Le système de classes, désormais plus abouti, permet d’incarner l’une des quatre spécialités disponibles, avec la possibilité de basculer entre elles avant chaque mission, tout en débloquant de nouveaux contenus au fil de la progression. L’aventure prend place en 2022 au Japon, lorsque des vaisseaux stellaires inconnus attaquent une base de l’EDF située dans les périphéries urbaines de la région du Kanto, marquant le début d’un conflit sans précédent contre les Primers et d’énormes insectes mutants surgissant des profondeurs. Tous les scénarios bénéficient d’un support en coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs, ainsi que d’un écran partagé en local, tandis que l’arsenal et le nombre de missions atteignent des sommets inédits dans la série.

Earth Defense Force 6, conçu comme la suite directe d’Earth Defense 5, étend l’affrontement contre les envahisseurs extraterrestres dans un récit qui se déroule en 2024, après une victoire humaine ayant réduit la population terrestre à seulement 10 % de son effectif initial. Le monde, au bord de l’effondrement, tente de se relever sous la menace persistante de menaces résiduelles. Trois ans plus tard, en 2027, l’humanité se retrouve plongée dans une ère de désespoir où une nouvelle vague d’invasion se profile, révélant l’identité des agresseurs qui ont longtemps torturé la planète. Le jeu, présenté comme le plus volumineux de la série, propose le nombre le plus élevé de missions et d’armes jamais inclus, avec un système de coopération en ligne permettant de s’allier à d’autres soldats de l’EDF à travers le monde. Les joueurs devront faire face à cette nouvelle menace avec courage et stratégie, dans un univers où chaque victoire, aussi minime soit-elle, peut redonner espoir à une humanité au bord de l’extinction.