Square Enix propose désormais une version native de Kingdom Hearts III sur Nintendo Switch 2, contrairement à la version cloud disponible sur la Switch originale. Une démo du jeu, incluant le contenu Re Mind (DLC), est déjà accessible sur l’eShop de la console, permettant aux joueurs d’évaluer la qualité du port avant la sortie officielle de la compilation KINGDOM HEARTS Collection [I～III], prévue pour le 8 octobre 2026. Cette compilation regroupe les trois opus principaux de la série ainsi que des titres bonus, offrant des ports natifs là où les versions Switch précédentes reposaient sur le streaming.

La comparaison technique entre les différentes plateformes révèle des écarts notables. La version PS5 utilisée dans l’analyse repose en réalité sur la rétrocompatibilité PS4, ce qui limite sa résolution maximale à celle d’une PS4 Pro. Malgré cette contrainte, les différences visuelles entre la PS5 et la Switch 2 en mode docké restent minimes. Cependant, le principal avantage de la version PS5 réside dans son taux de rafraîchissement de 60 FPS, qui apporte une fluidité perceptible par rapport aux autres versions. En mode portable, la Switch 2 doit composer avec des compromis, notamment une baisse de résolution et une réduction de la qualité des reflets.

Face au Steam Deck en paramètres bas, la Switch 2 affiche des performances supérieures, bien que les deux appareils ciblent des publics différents. La compilation KINGDOM HEARTS Collection [I～III] marque ainsi une évolution pour la série sur Nintendo, passant d’une expérience en cloud à un port natif optimisé pour la nouvelle hardware de la console.

L’intrigue de Kingdom Hearts III reste fidèle à la formule de la série : Sora, accompagné de Donald Duck et Goofy, affronte l’Organisation XIII dans une quête pour retrouver ses amis Riku et Kairi. Le voyage à travers des mondes inspirés de Disney et Pixar s’appuie sur les thèmes de l’amitié et de la positivité, tout en confrontant les personnages à des défis toujours plus exigeants. La sortie de cette compilation sur Switch 2, accompagnée d’une démo jouable, offre aux joueurs une première immersion dans cette adaptation technique avant la date de sortie officielle.