Avec un concept improbable au possible, Reptilian Rising s’impose de lui-même comme l’un des jeux indépendants les plus atypiques depuis le début de cette année 2026. Fruit d’une collaboration entre l’éditeur Numskull Games et les studios de développement Gregarious Games, Robot Circus et Hyper Luminal Games, ce titre tente le pari particulièrement audacieux de fusionner le jeu de rôle tactique au tour par tour, le rogue-lite et un humour absurde digne des meilleurs (ou des pires) nanars de science-fiction. Partons revisiter l’histoire à la sauce grand guignol, dans une aventure temporelle déjantée en espérant ne pas se prendre les pieds dans le tapis du continuum espace-temps.

Quand Bill & Ted rencontrent les dinosaures du futur

Le scénario de Reptilian Rising est un hommage presque non dissimulé aux délires de l’enfance, rappelant ces après-midis passés à mélanger toutes les figurines de notre coffre à jouets sur le tapis du salon pour créer des batailles improbables. L’intrigue explore ouvertement les voyages temporels et vise le rocambolesque, comme pouvait le faire le film (très moyen) “L’Excellente Aventure de Bill et Ted”, mais en y injectant une menace apocalyptique. La Terre fait face à une invasion menée par le Dictatorsaur, qui déploie ses factions ultra-avancées d’hommes-lézards anthropophages et de dinosaures cybernétiques armés doués de parole, pour éradiquer l’humanité. Cette phrase n’a aucun sens ? C’est déjà beaucoup ? OUI ! Pour contrer ces envahisseurs à sang froid, vous devrez réécrire la réalité, via des voyages temporels. Vous êtes propulsé à travers sept époques distinctes, allant des jungles préhistoriques hostiles aux futurs dystopiques les plus sombres. Pour mener à bien cette guerre sainte chronologique, vous ne commandez pas des soldats génériques ou des unités militaires standards, non non non ! Vous devez recruter les plus grandes légendes de l’histoire humaine et de la fiction, derniers remparts contre vos ennemis écailleux. Le mot “absurde” prend ici tout son sens et atteint son paroxysme. Si vous cherchez un récit historique ou sérieux, vous faites fausse route. En revanche, si vous acceptez de débrancher votre cerveau pour vous laisser embarquer dans une comédie de science-fiction assumée, l’écriture légère et irrévérencieuse du titre vous décrochera peut-être un ou deux sourires.

Une histoire de figurines et de paradoxes temporels

Derrière ses airs potache et loufoque, Reptilian Rising est un jeu de stratégie plus rigoureux, exigeant et cérébral qu’il n’y paraît. Les affrontements se déroulent au tour par tour sur des grilles de combat fermées. Chaque round se segmente en deux phases distinctes, celle des héros et celle des reptiliens. Fait notable qui bouscule les habitudes des amateurs de T-RPG (Tactical-RPG), contrairement à des classiques comme Fire Emblem, Advance Wars ou Final Fantasy Tactics, il n’y a ici aucun système de riposte immédiate. Lorsqu’un personnage est attaqué pendant la phase ennemie, il encaisse les dégâts sans broncher et doit s’armer de patience jusqu’à son propre tour pour répliquer ou choisir de se mettre en posture défensive pour atténuer le choc. Dans Reptilian Rising, le système de jeu repose sur une synergie d’équipe articulée autour de quatre grandes classes de personnages : L’éclaireur, agile et rapide, dispose d’un rayon de déplacement étendu, idéal pour contourner les lignes ennemies et effectuer des frappes chirurgicales. Le guerrier, un combattant polyvalent affichant des statistiques équilibrées, capable de s’adapter à la volée. L’élite, un électron libre capable de générer une ressource cruciale appelée énergie temporelle lors de ses assauts. Le tank, un colosse axé sur la défense et la force brute, capable d’encaisser de lourdes vagues de dégâts tout en infligeant des attaques dévastatrices au corps à corps. Le pivot central du gameplay repose sur la gestion de l’énergie temporelle. Cette ressource, que l’on accumule en éliminant des adversaires ou en interagissant avec l’environnement, permet d’activer des capacités qui manipulent le tissu même du champ de bataille. Vous pouvez dépenser cette énergie pour créer des clones temporels de vos troupes afin de submerger l’adversaire par le nombre, ou encore pour modifier la polarité des portes temporelles disséminées sur les cartes afin d’invoquer de nouveaux héros en renfort. Les missions fonctionnent comme de véritables puzzles, et mettent un peu de pression. Vous êtes constamment en sous-effectif face à un chronomètre impitoyable matérialisé par une limite de tours. Pour éviter que la carte ne se transforme en nid de vipères, ou plutôt de reptiles, vous devez adopter une approche méthodique. Envoyer vos personnages bloquer physiquement les bouches d’égout pour empêcher l’arrivée des renforts, ou détruire des cubes et des dés violets incandescents pour ralentir l’invocation d’un boss. Un bon positionnement sera votre meilleur allié ! Chaque unité gagne de l’expérience individuellement. Lors d’un gain de niveau, les statistiques du héros augmentent et le joueur doit choisir un atout parmi trois compétences passives aléatoires (comme des bonus de perforation d’armure ou de dégât). De surcroît, chaque gain de niveau soigne intégralement le personnage, une mécanique salvatrice en pleine mêlée.

Un diorama gâché par la rigidité et le manque de texture

Sur le plan visuel, Reptilian Rising assume un parti pris esthétique qui ne fera pas l’unanimité. Le titre essaye de proposer une direction artistique de jeu de société rétro-futuriste tout droit sortie des années 1980, avec des champs de bataille à l’aspect de dioramas en carton faits maison, et les modélisations des personnages imitant des figurines miniatures en plastique rigide. Ce rendu visuel, très orienté “coffre à jouets » et “figurine en boite”, confère au titre un certain charme pour l’idée, mais malheureusement dans la pratique, la finition technique globale laisse franchement à désirer. Même si tout est fait pour faire penser à du plastique ou du carton, les textures ne sont pas à la hauteur, rendant le tout trop lisse et donnant un sentiment de “work in progress”. Mais ce n’est pas tout, le principal point noir réside dans l’interface utilisateur, les menus et l’ergonomie du jeu. Bien que fonctionnels, le tout manque cruellement de cohésion visuelle et donne au final un aspect austère et rudimentaire. Plus problématique encore, l’interface de combat a la fâcheuse manie d’obstruer la grille de jeu. Nous nous retrouvons donc constamment obligés d’incliner ou faire pivoter la caméra à l’aide du stick analogique pour réussir à cliquer sur la case de déplacement ou la cible souhaitée. Cerise sur le gâteau, vous devrez vous satisfaire et vous habituer à la gestion du déplacement d’un pointeur de souris mais au stick analogique. C’est une maniabilité qui, en portable comme en mode docké, manque de fluidité et s’avère parfois lourde, dans la navigation. Que ce soit dans les menus ou sur le terrain de combat, vous n’êtes pas là pour prendre du plaisir avec la manette ! Et ne comptez pas non plus sur une option d’inversion d’axe pour le stick, ça serait trop simple. Pour continuer dans les joyeusetés, Reptilian Rising souffre également de ralentissements et de saccades chroniques. Quelques bugs viennent assombrir le tableau, comme des menus d’évolution qui se bloquent et forcent le redémarrage de la console, ou des bugs d’affichage. Enfin, la bande-son rétro est sympathique, sans plus, et ne rattrape pas non plus le côté bancal de la technique et de la maniabilité. Un effort a été fait par les développeurs pour proposer un doublage vocal des personnages, mais il se montre très rapidement agaçant, et insupportable à la longue. Le catalogue de répliques par personnage étant extrêmement limité, entendre la même plaisanterie à chaque action devient vite lassant.

Une boucle rogue-lite addictive mais punitive

Reptilian Rising construit sa progression générale en intégrant de nombreux éléments issus du genre rogue-lite. Chaque tentative se compose de missions à embranchements au sein de l’ère explorée. La mort est une réalité tangible et punitive, puisque les héros recrutés possèdent un capital de vies limité. S’ils tombent à court de vies, ils sont définitivement perdus pour le reste de la partie, à moins de tomber par chance sur une nouvelle opportunité de recrutement. Si votre escouade entière est éliminée, le jeu vous renvoie au point de contrôle situé au début de la chaîne de missions en cours (généralement trois niveaux en arrière). Devoir rejouer la même suite de cartes pour accéder à nouveau au combat de boss peut induire un sentiment de répétitivité et de frustration, malgré une légère dose d’aléatoire dans l’apparition des ennemis. Heureusement, le système de méta-progression est habilement conçu pour atténuer cette amertume. Les ennemis vaincus laissent échapper de l’or et de l’obsidienne, deux ressources uniques qui forment une économie de jeu simple et bienvenue. Entre les tentatives, vous pouvez dépenser votre obsidienne dans la section technologique de la boutique pour améliorer définitivement le nombre de vies de vos héros ou le nombre de tentatives de mission par run. L’or, quant à lui, sert à renforcer les atouts passifs des personnages. Avec un catalogue de plus de 20 héros historiques et fictifs à débloquer — incluant des figures variées comme Jules César, Cléopâtre, Albert Einstein, Charles de Gaulle ou Robin des Bois — le potentiel de rejouabilité reste intéressant. La composition de votre équipe de départ et l’ordre de recrutement dépendent de la chance et de vos choix, modifiant radicalement l’approche tactique de chaque mission. Comptez environ 10 à 12 heures de jeu en ligne droite pour voir le bout d’une première campagne réussie en difficulté moyenne. Néanmoins, l’impossibilité de débloquer tous les personnages en un seul passage et la présence de trois niveaux de difficulté poussent naturellement à relancer une seconde partie, ce qui double aisément la durée de vie pour la porter à plus de 20 ou 25 heures, probablement davantage pour les amateurs de défis corsés via le mode difficile. Reptilian Rising est disponible en français depuis le 23 avril 2026 sur l’eShop au prix de 27.99 euros.