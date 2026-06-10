Yoshiaki Hirabayashi, le producteur de Resident Evil Veronica, a confirmé lors d’un entretien avec la presse que le prochain opus de la série, attendu sur Nintendo Switch 2 en 2027, sera bien un jeu en vue à la troisième personne, malgré l’utilisation d’une séquence en vue à la première personne dans le trailer d’annonce.

Cette décision a été prise pour préserver une part de mystère autour du jeu, tout en exploitant l’impact visuel des similitudes avec Resident Evil Requiem, dont le design avait marqué les esprits. Contrairement à Requiem, qui alternait entre les deux perspectives selon les protagonistes, Veronica abandonne cette mécanique pour se concentrer exclusivement sur la vue à la troisième personne, renforçant ainsi son identité en tant qu’entrée principale de la série.

Hirabayashi a précisé que la scène en vue à la première personne visible dans le trailer ne reflète pas nécessairement ce que les joueurs expérimenteront dans le jeu final, et qu’elle pourrait même ne pas apparaître au tout début de l’aventure. Cette approche s’inscrit dans la stratégie de Capcom, connue pour ses surprises, y compris concernant la date de sortie exacte dans la fenêtre 2027. Le producteur a également dissipé les spéculations autour de l’acronyme « REV », confirmant qu’il s’agit bien de Resident Evil Veronica et non d’une référence à Resident Evil 5 (le « V » n’étant pas un chiffre romain). Bien que Veronica soit techniquement le cinquième titre de la série de remakes, Capcom a réaffirmé qu’il ne s’agit pas d’une tentative d’effacer les entrées précédentes, y compris l’original Resident Evil 5, mais bien d’une nouvelle aventure autonome dans la mythologie de la franchise.