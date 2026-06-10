Une mise à jour gratuite est désormais disponible pour TAMAGOTCHI PLAZA et l’Edition Nintendo Switch 2 du jeu, permettant aux joueurs d’accéder à la Maison de Poka, un complexe où les gérants de boutiques de Tamahiko Town peuvent se relaxer et se ressourcer après leur dur travail.

Les joueurs peuvent aménager des chambres confortables pour 10 gérants de boutiques en quête de repos, en achetant du mobilier chez « Paripari Style », la boutique de décoration proposant une grande variété de meubles thématiques, avec de nouveaux articles disponibles chaque jour.

Pendant la décoration, les joueurs peuvent observer les Tamagotchi se détendre et révéler une facette différente de celle qu’ils montrent en boutique. Il est même possible de surprendre leurs discussions et leurs pensées pendant qu’ils se relaxent. Découvrir quel Tamagotchi passera dans ce complexe est aussi une grande partie de plaisir !

TAMAGOTCHI PLAZA est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.