L’éditeur Mindscape et le studio de développement Floor 84 s’associent à nouveau pour créer le prochain opus de Super Chien : Mission impossible, le jeu au succès international. Disponible à l’automne sur PlayStation 4/5, Nintendo Switch, PC (Steam) et Xbox Series X|S dans le monde entier, Dog Man: Bark in Action vous plongera à nouveau dans l’univers palpitant de la série de bandes dessinées de Dav Pilkey. Dans ce nouvel opus, vous retrouverez encore plus de personnages jouables, d’action et, pour la toute première fois, un mode multijoueur en coop en local.

La ville est en danger ! L’abominable Dr. Scum a installé des écrans hypnotiques dans toute la ville pour prendre le contrôle mental des habitants innocents. Et maintenant, c’est à Dog Man de lutter contre Dr. Scum et tous ses sbires. Avec ses Super Copains, Dog Man doit vaincre le Dr. Scum, secourir ses amis et sauver la ville !

Dog Man: Bark in Action suit les aventures de Dog Man, mi-homme, mi-chien, mais 100 % HÉROS ! Dans cette nouvelle aventure qui a du chien, incarnez Dog Man et 10 autres personnages jouables, explorez 6 nouveaux mondes et combattez deux fois plus de boss. Grâce au nouveau mode coop en local, faites équipe avec l’un de vos proches pour partager cette aventure parfaite pour la famille. Que vous soyez un fan de la première heure ou découvriez le monde de Dog Man pour la première fois, Dog Man: Bark in Action propose une aventure hilarante et palpitante aux héros de tous les âges.

Caractéristiques

10 personnages jouables : incarnez tour à tour Dog Man, Li’l Petey, 80-HD et d’autres personnages possédant tous des capacités uniques. Faites appel à vos alliés, comme Commander Cupcake ou encore Chief, quand vous avez besoin d’un coup de patte. Au total, 10 héros seront à votre disposition.

incarnez tour à tour Dog Man, Li’l Petey, 80-HD et d’autres personnages possédant tous des capacités uniques. Faites appel à vos alliés, comme Commander Cupcake ou encore Chief, quand vous avez besoin d’un coup de patte. Au total, 10 héros seront à votre disposition. 60 niveaux regorgeant d’action : explorez des lieux cultes de la licence, comme la prison des chats et Robo-Time Industries. Relevez les défis contre la montre et percez les secrets des niveaux mystères.

explorez des lieux cultes de la licence, comme la prison des chats et Robo-Time Industries. Relevez les défis contre la montre et percez les secrets des niveaux mystères. Jouez en solo ou avec un ami en coop en local : jouez en solo ou faites équipe avec l’un de vos proches ! Le second joueur disposera de ses propres capacités spéciales, pour une double dose d’action !

jouez en solo ou faites équipe avec l’un de vos proches ! Le second joueur disposera de ses propres capacités spéciales, pour une double dose d’action ! Super gadgets et tenues à déverrouiller : récupérez des roues dentées pour débloquer des gadgets farfelus et de la laine pour fabriquer des super tenues pour Scarlet Shredder et Cat Kid.

récupérez des roues dentées pour débloquer des gadgets farfelus et de la laine pour fabriquer des super tenues pour Scarlet Shredder et Cat Kid. Combats de boss et travail d’équipe : utilisez les attaques spéciales de chaque personnage et le travail d’équipe pour terrasser les sbires de Dr. Scum et le Super-Méchant en personne.

utilisez les attaques spéciales de chaque personnage et le travail d’équipe pour terrasser les sbires de Dr. Scum et le Super-Méchant en personne. Humour et direction artistique rappelant les bandes dessinées : profitez de magnifiques animations inspirées du travail de Dav Pilkey, et d’effets sonores et de dialogues hilarants qui donnent vie au monde de Dog Man.

profitez de magnifiques animations inspirées du travail de Dav Pilkey, et d’effets sonores et de dialogues hilarants qui donnent vie au monde de Dog Man. Niveaux mystères : ces niveaux cachés pleins de surprises récompensent les joueurs les plus curieux.

« Le studio Floor 84 a fait un travail fantastique sur Bark in Action, témoigne Matthjis Kramer, responsable production chez Mindscape. Nous avions précédemment collaboré avec eux sur la licence, donc nous savions qu’ils façonneraient une aventure à la hauteur de Dog Man et des fans de la bande dessinée. »

« Ça a été un véritable honneur de travailler à nouveau sur l’univers de Dav Pilkey, ajoute Matthew Vroman, directeur créatif chez Floor 84. Nous avions pour objectif de nous inspirer du jeu original pour offrir une aventure le surpassant, et je pense que le résultat témoigne de notre succès. »