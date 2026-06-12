Le Cartel et Devolver Digital balancent sans sourciller la date de sortie d’Heave Ho 2 – la suite du party game à succès Heave Ho – qui virevoltera sur PC et consoles Nintendo le 16 juillet prochain !

Vous aimez vous la donner à 2-4 personnes en coop ou versus ? Vous aimez attraper des membres au hasard pour les jeter de toutes vos forces dans le vide ? Plongez dans huit nouveaux mondes complètement foutraques – l’espace en gravité basse, une cuisine chaotique – et donnez littéralement un coup de main à vos amis qui l’auront, de toute façon, bien mérité.

C’est une première : vous pourrez jouer jusqu’à 4 en ligne à ce non-sens coopératif et compétitif. Évidemment, le multijoueur local qui a fait la réputation de l’original est toujours de la partie ! Les 8 nouveaux univers offrent chacun leurs mécaniques et scénarios inédits, en plus de gadgets foufous comme des pistolets à bouchon, des leviers, des clés, des drones ou des pots de sauce (parce que pourquoi pas).

Avec près d’un million d’exemplaires vendus sur PC et Nintendo Switch, le premier Heave Ho s’est imposé comme l’une des meilleures ventes du catalogue Devolver sur Switch.

Heave Ho 2 vous fera rire et insulter la terre entière dans des mesures sensiblement équivalentes pour sa sortie sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 16 juillet.

Heave Ho 2 sur Nintendo Switch 2 sera compatible GameShare, permettant à quelqu’un disposant du jeu de le partager en local ou en ligne avec jusqu’à 3 autres personnes.