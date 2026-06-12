Dragon Quest Monsters: Le royaume de Boisflétri, nouvel opus de la série dérivée de Dragon Quest, a été officiellement dévoilé lors d’un Nintendo Direct avant que Square Enix ne partage des informations complémentaires sur ses protagonistes, son intrigue, son univers, ses créatures et ses contenus additionnels. Le jeu est annoncé pour une sortie mondiale simultanée le 3 décembre 2026 sur plusieurs plateformes, marquant ainsi une nouvelle étape pour la franchise sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que sur PC via Steam et le Microsoft Store.

Les joueurs incarneront Bianca et Nera, deux personnages emblématiques issus de Dragon Quest V: La Fiancée céleste. Ces deux jeunes femmes, dont les pères sont tombés gravement malades, se rencontrent par hasard alors qu’elles cherchent un remède. Leur quête les mènera à travers un monde étrange où elles deviendront des dresseuses de monstres, capables de commander une équipe de créatures pour affronter les défis qui se dresseront sur leur chemin. Le jeu propose de choisir entre ces deux héroïnes, avec la possibilité de basculer entre elles à tout moment selon les préférences du joueur.

Bianca, doublée par Eva Feiler en anglais et Marina Inoue en japonais, est une jeune femme énergique et optimiste originaire de la ville de Roundbeck. Elle est décrite comme une personne fiable, toujours prête à prendre soin de ses compagnons et à montrer l’exemple. Son attitude enjouée et son leadership naturel en font une figure rassurante pour son équipe.

Nera, quant à elle, est interprétée par Kimberley Capero en anglais et Kana Hanazawa en japonais. Elle incarne la gentillesse et la grâce, venant de la ville de Mostroferrato. Nera est une personne compatissante, toujours prête à tendre la main à ceux qui en ont besoin, ce qui contraste avec le tempérament plus impulsif de Bianca. Malgré leurs différences, les deux jeunes femmes parviendront à surmonter leurs divergences et à s’entraider pour surmonter les obstacles qui se présenteront à elles.

Leur périple sera accompagné par une poignée d’alliés, chacun apportant sa propre personnalité et son soutien. Debora, la sœur aînée de Nera, est une jeune femme indépendante et volontaire, doublée par Rebecca Hanssen en anglais et Romi Park en japonais. Elle n’hésite pas à exprimer ses opinions et à suivre sa propre voie, tout en cachant une profonde affection pour sa sœur cadette. Fluffy, interprété par Caius Nicholas en anglais et Yoshino Aoyama en japonais, est une créature mystérieuse qui guide Bianca et Nera dans leur apprentissage du métier de dresseuse de monstres. Fidèle et avisé, il se révèle être un allié précieux en cas de besoin. Enfin, Fizzy, doublée par Harriet Carmichael en anglais et Hina Suguta en VO, est un personnage excentrique mais attachant, souvent aux côtés de Debora, dont il est un soutien indéfectible.

L’histoire prend son envol lorsque Bianca et Nera, en quête des légendaires Feuilles de Vie censées guérir leurs pères malades, sont contactées par Fluffy. Ce dernier les conduit vers le Royaume de Witherwood, où ces feuilles étaient autrefois récoltées. Cependant, ils découvrent que ce territoire a été ravagé par des forces malveillantes qui ont presque éradiqué toute trace des Feuilles de Vie. Fluffy octroie alors aux deux jeunes femmes le pouvoir de se lier d’amitié avec les monstres, les propulsant dans une quête visant à restaurer les Feuilles de Vie et à explorer les confins de ce monde étrange et dévasté.

L’univers de Dragon Quest Monsters: Le royaume de Boisflétri s’articule autour de Witherwood, qui sert de base opérationnelle pour les protagonistes. Ce monde se distingue par sa diversité géographique, allant des plages tropicales baignées de soleil toute l’année aux vastes étendues de légumes géants. Chaque région abrite une faune et une flore peuplées de monstres aux apparences et aux comportements variés. Le jeu encourage l’exploration minutieuse, avec des éléments interactifs et des donjons à découvrir, invitant les joueurs à ne rien laisser au hasard.

L’exploration est dynamique, avec un cycle jour/nuit qui influence le comportement des monstres et peut même faire apparaître de nouvelles créatures à certaines heures. Les joueurs auront également l’opportunité de plonger au fond des océans pour admirer les récifs coralliens ou tenter de localiser une épave de pirate réputée. Les paysages sont marqués par la présence d’énormes fruits et légumes, offrant des interactions ludiques, comme sauter sur une carotte géante, tout en restant vigilant face aux monstres sauvages partageant le même intérêt.

Le cœur du gameplay repose sur le système de dresseur de monstres, une mécanique centrale de la série Dragon Quest Monsters. Les joueurs peuvent recruter des créatures rencontrées lors de leurs aventures, les envoyer au combat, les utiliser pour synthétiser de nouvelles espèces et ainsi renforcer leur équipe selon leurs préférences stratégiques. Le jeu propose plus de 500 monstres à apprivoiser, incluant des créatures emblématiques de la série Dragon Quest ainsi que de nouvelles recrues inédites. Les joueurs disposent de plusieurs moyens pour obtenir ces monstres, que ce soit en les recrutant directement lors des affrontements ou en les voyant proposer leur aide de leur propre initiative.

Les monstres ne combattent pas seuls : les joueurs peuvent choisir les tactiques et donner des ordres pour maximiser l’efficacité de leur équipe. À mesure que les créatures participent aux batailles, elles gagnent en expérience, montent en niveau et acquièrent de nouveaux sorts et capacités. Le système de synthèse permet de fusionner deux monstres pour en créer un nouveau, offrant une grande liberté dans la personnalisation de son équipe et la création de combinaisons uniques. Parmi les nouvelles recrues, le Platypup se distingue par son apparence douce et son bec puissant capable de broyer des roches, rappelant que même les créatures les plus mignonnes peuvent être redoutables.

Pour enrichir l’expérience, quatre packs de contenu téléchargeable seront disponibles dès la sortie du jeu, chacun apportant des fonctionnalités et des défis supplémentaires pour accompagner Bianca et Nera dans leurs aventures. Le pack Mega Mole Hole propose des donjons spécialisés où seuls les monstres déjà apprivoisés peuvent apparaître, avec la possibilité de sélectionner leur rang ou leur famille pour augmenter les chances de recruter des spécimens précis. Le pack Monster Marathons introduit un mini-jeu où les joueurs envoient une équipe de monstres pour courir et sauter à travers des niveaux, gagnant ainsi des objets de craft, des points d’expérience et des pièces d’or en fonction de la distance parcourue et de la réussite de l’objectif.

Le pack Metallic Ring offre un objet magique permettant de transformer les monstres ennemis rencontrés en versions métalliques, comme des slimes métalliques, des slimes royaux métalliques ou des hunter mechs. Cet artefact peut être utilisé à volonté, mais un délai de 30 minutes en temps de jeu doit être respecté entre chaque utilisation. Enfin, le pack Scout Run VIP Card améliore l’expérience de la fonctionnalité Scout Run avec des avantages exclusifs, tels que des collations supplémentaires pour les explorations, une augmentation des apparitions de monstres et un temps d’attente réduit entre chaque utilisation. Ces quatre packs sont regroupés dans un ensemble nommé 4-Item Set, disponible dès la sortie du jeu.

Dragon Quest Monsters: Le royaume de Boisflétri sera disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et le Microsoft Store à partir du 3 décembre 2026. En plus de l’édition standard, des éditions spéciales comme la Digital Deluxe Edition et la Collector’s Edition seront proposées, incluant divers bonus et contenus exclusifs. Ces éditions devraient notamment intégrer certains des packs de contenu téléchargeable, offrant ainsi une expérience enrichie dès l’achat du jeu.