Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust invitent les fans à embarquer dans une délicieuse aventure avec l’annonce d’Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs, le nouvel opus de la célèbre série Atelier. À cette occasion, une bande-annonce a été dévoilée, offrant aux fans un avant-goût de l’aventure qui les attend. Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs est en cours de développement, et sa sortie est prévue début 2027 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Windows PC (Steam®) et XBOX Series X|S.

Dans Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs, les joueurs reviennent sur le continent d’Aladiss, introduit pour la première fois dans Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Aux côtés de l’alchimiste amnésique Karia, les joueurs vivront une aventure placée sous le signe de la découverte et de l’épanouissement sur ces terres familières. En collaboration avec Servio Lektor, un scientifique hérétique de l’équipe pionnière, et Fina Rozen, une combattante talentueuse, Karia part en quête à la découverte du mystérieux monde souterrain d’Aladiss afin d’en percer les secrets. Elle obtiendra le soutien de l’alchimiste Yumia Liessfeldt et développera ses propres talents en alchimie tout en cherchant à recouvrer ses souvenirs oubliés, raviver le passé et savourer le présent.

Les fans peuvent s’attendre à une expérience unique dans cet opus Atelier grâce à l’aptitude unique de Karia, qui mêle alchimie et nourriture. Au cours de leur exploration, les joueurs pourront grignoter les ingrédients récoltés afin de profiter de divers effets. Il sera par exemple possible d’obtenir des oreilles d’animal en consommant des ingrédients d’origine animale. Les joueurs pourront également synthétiser et manger des repas qui changeront l’apparence de Karia et lui octroieront de nouvelles aptitudes, lui donnant accès à des compétences utiles pour le combat et l’exploration.

Plus que dans n’importe quel autre titre Atelier, l’alchimie et la synthèse continueront d’être au cœur du jeu, enrichissant l’expérience des joueurs et leur permettant d’utiliser les objets synthétisés ailleurs qu’en combat. Grâce au chaudron d’alchimie déniché dans les profondeurs du monde souterrain d’Aladiss, les joueurs pourront créer des objets uniques grâce à un système de synthèse complet mêlant stratégie et créativité. En reliant les pièces de mana des différents ingrédients sélectionnés, les joueurs pourront modifier les effets de l’objet synthétisé, donnant lieu à une infinité de variations et de combinaisons.

Les mécaniques introduites dans Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée ont été peaufinées afin de proposer un système de combat complexe combinant action et menus de combat stratégiques. Ainsi, les joueurs pourront parer les attaques ennemies en temps réel, mais également contrôler le flux du combat en figeant le temps afin de sélectionner les compétences et les objets à utiliser depuis le menu des commandes.

Les objets synthétisés pourront également être utilisés pendant l’exploration, permettant aux joueurs de découvrir de nouveaux lieux ou des trésors cachés. Selon les objets utilisés, il sera possible de surmonter des obstacles ou mettre la main sur de nouveaux ingrédients. De plus, les objets synthétisés pourront être utilisés pendant la construction des bases afin d’en améliorer l’efficacité.

Atelier Karia : Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs est en cours de développement, et sa sortie est prévue début 2027 sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Windows PC (Steam®) et XBOX Series X|S. Le jeu comprendra des voix japonaises avec des textes en français, anglais, allemand et