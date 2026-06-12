Êtes-vous satisfaits des annonces de ces derniers jours ? En plus des belles nouveautés pour les prochains mois, les éditeurs nous proposent une semaine faste en termes de promotion. Au programme, du petit prix, des jeux récents, et toujours de belles offres !

Yakuza 0 Director’s Cut (Nintendo Switch 2)

29,99€ au lieu de 49,99€

Sorti l’année dernière, Yakuzo 0 Director’s Cut s’offre une belle promotion. Le titre est disponible sur l’eShop à 29,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) jusqu’au 18 juin.

Si vous voulez découvrir cette licence désormais culte, Yakuzo 0 Director’s Cut est une magnifique porte d’entrée. Fun, avec une durée de vie immense et une histoire prenante, le titre de SEGA a tout pour vous plaire. Notre testeur lui avait mis la note très haute (et méritée) de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

5,09€ au lieu de 29,99€

Alors que l’extension du 2 a été annoncée lors du Direct, Dragon’s Dogma: Dark Arisen est disponible sur l’eShop jusqu’au 3 juillet (vous avez le temps !) au prix de 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%).

Ce action-RPG nous emmène chasser des monstres dans des combats épiques et le jeu nous offre un portage (presque) parfait sur la Nintendo Switch ! Notre testeur avait lui aussi mis la note de 9 sur 10 à Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Vous pouvez lire notre test ici.

Ghost Trick: Détective fantôme

9,89€ au lieu de 29,99€

Ghost Trick: Détective fantôme est disponible sur l’eShop à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%). La promotion dure jusqu’au 3 juillet.

Ghost Trick: Détective fantôme est sorti originellement en 2010 sur téléphone et 3DS. Cette version remasterisée est parfaite pour découvrir ce jeu d’enquête à l’histoire prenante et à l’humour décapant. Notre testeur avait mis au jeu la note de 8,1 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée

34,19€ au lieu de 59,99€

Après Yakuza, voilà un autre jeu sorti l’année dernière qui débarque en promotion ! Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est en promotion sur l’eShop à ce prix (étrange) de 34,19€ au lieu de 59,99€ (-43%) jusqu’au 20 juin.

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est la vingt-sixième opus de cette licence qui commence à devenir plus âgée que les joueurs. Malgré tout, avec ce titre, les développeurs réussissent à moderniser cette licence de RPG avec l’arrivée d’un nouveau système de combat et un open world réussi. Notre testeur lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

4,99€ au lieu de 24,99€

Titre un peu méconnu, Lysfanga: The Time Shift Warrior est encore une fois disponible sur l’eShop au prix de 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) jusqu’au 14 juin. (dimanche !)

Lysfanga: The Time Shift Warrior est un titre publié par Quantic Dream. C’est un puzzle game d’action dans lequel vous incarnez une guerrière qui doit tuer tous les monstres de chaque niveau. Pour ce faire, vous êtes capables de créer des clones qui se battront sur plusieurs temporalités différentes ! C’est un jeu assez étonnant que nous avons beaucoup apprécié chez Nintendo-Town. Nous lui avions mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici (vous pouvez aussi regarder notre vidéo)