En octobre 2024 arrivait sur Switch le premier Yakuza en version Kiwami. Malheureusement peu travaillé et en anglais, le goût était un peu amer, cependant pour fêter la sortie de la Switch 2, Sega et le studio Ryû Ga Gotoku nous propose le prequel de Kiwami avec Yakuza 0 en version Director’s Cut qui apporte quelques nouveautés, mais surtout le doublage FR ! Alors, préparez votre meilleur costard des années 80 c’est partie pour Yakuza 0 : Director’s Cut !

La coupe du directeur !

Yakuza 0 est un prequel à l’histoire de Yakuza. Yakuza 1 est sortie en 2005 sur PS2 et 10 ans plus tard est arrivé Yakuza 0 sur PS3 et PS4, entre temps nous étions déjà à Yakuza 5, alors autant dire qu’à l’époque nous étions surpris de son annonce et son arrivée. Pour beaucoup c’est le premier Yakuza, il a démocratisé la licence à une époque où voir qu’il y en avait déjà 5 faisait un peu peur. Cependant l’absence de traduction française n’a pas aidé à démocratiser la licence en France, et plus globalement en Europe à cause du manque de traduction. Mais c’est désormais réglé ! Pour soutenir la Switch 2 comme il se doit Sega nous propose Yakuza 0 en version Director’s Cut, avec du contenu vidéo supplémentaire – 30 minutes peu importantes -, une traduction audio anglaise et une traduction de sous-titre en français !

Mais ce n’est pas tout, il y a aussi un mode multijoueur, bon, ne prenons pas de gants, il est nul et n’a aucun intérêt. Mais il existe, alors nous allons vous en parler un peu, il y a 6 stages qui sont de plus en plus difficiles, chaque stage aura entre 10 et 18 niveaux à parcourir, chaque niveau consiste à une pièce/zone dans laquelle un flux d’ennemis va apparaitre, à vous de tous les occire pour arriver à la fin à un boss bien difficile. Pour jouer vous allez pouvoir sélectionner tout un tas de personnages principaux ou secondaires du jeu, l’occasion par exemple de jouer avec les chefs Yakuza par exemple, chaque fin de niveau va vous procurer de l’argent et vous pourrez l’utiliser pour débloquer de nouveaux personnages ou bien monter leurs niveaux pour les rendre plus fort. Chaque personnage à son moveset et ses coups. Les niveaux se font à 4 joueurs, c’est-à-dire vous + 3 autres personnes. Le souci c’est qu’on a beau avoir essayé à multiple reprises, nous n’avons jamais trouvé de matchmaking à croire que personne n’y joue, nous avons donc joué avec des bots. Peut-être qu’avec des amis c’est amusant, mais le doute persiste…

Kazama Kiryu et Goro Majima

Yakuza 0 Director’s Cut nous place aux côtés de personnages emblématiques de la licence Yakuza, Kazama Kiryu et Goro Majima, nous allons suivre leurs histoires séparément sur pas moins de 17 chapitres et une trentaine d’heures de jeu, qui peuvent être augmentés si vous aimez les quêtes secondaires et les mini-jeux.

L’histoire se déroule dans les années 80 soit une décennie avant Yakuza, nous allons donc en savoir plus sur les deux personnages les plus importants de la licence. Comment Kiryu est devenu le « Dragon de Dojima » ou bien encore comment Majima a-t-il perdu son œil ? Si vous avez fait Yakuza Kiwami sur Switch vous avez forcément des questions en suspens, ces questions sur le passé ont toutes trouvé réponse dans Yakuza 0, car il s’inscrit réellement dans l’histoire de Yakuza, c’est même le meilleur point d’entrée possible actuellement, surtout avec la présence du français.

Nous commençons donc avec Kiryu, membre des Yakuza, mais accusé à tort de meurtres. À cause de cette accusation, il décide de quitter les Yakuza pour ne pas tacher la famille. Mais il va vite se rendre compte que c’était un coup monté, il savait qu’il n’avait pas tué cet homme. Il l’avait seulement tabassé, mais il y a toute une guerre autour d’une parcelle de terrain vacante. Quiconque arrivera à la racheter prendra la tête des Yakuza de Kamurocho (Kabukicho dans la vraie vie, située à Tokyo). Nous allons vite apprendre aussi qu’il n’y a pas que les Yakuza qui s’intéressent à cette parcelle. Commence alors l’histoire écrite avec passion de Kazama Kiryu !

Du côté de Goro Majima, nous le retrouvons à la tête du « Grand », le plus gros bar à hôtesses de la ville de Sotenbori (Dotonbori dans la vraie vie, située à Osaka), lui aussi est un Yakuza, mais puni, il doit donc tenir ce bar à hôtesses et le faire prospérer pour espérer pouvoir récupérer sa place de Yakuza.

L’histoire est dense et complète, nous ne voulons pas vous en apprendre davantage volontairement, mais l’écriture est vraiment très bonne, la traduction française fait du bien, car le jeu est très verbeux, si l’on prend comme exemple le début du jeu, il ne vous faudra pas loin de 1h avant de pouvoir un peu jouer et 1h30 pour réellement pouvoir se balader. Il y a beaucoup de dialogues entre les personnages, mais aussi beaucoup de vidéos. Si vous êtes allergique à la lecture, passez votre chemin, car il y a vraiment beaucoup de phases d’histoire, nous pourrions comparer ça à la licence Persona dans un autre genre, qui contient lui aussi beaucoup de dialogues.

Des villes fictives, mais un peu réelles quand même

Comme dit précédemment, les villes de Kamurocho et de Sotenbori sont fictives, mais se basent sur des villes existantes, à tel point qu’ils ont reproduit dans le jeu avec presque exactitude la ville de l’époque dans les années 80. Même si bien évidemment, certains bâtiments ont été modifiés pour cause de droits et de marques. Mais le réalisme de ces villes rend vraiment le tour très immersif, nous avons vraiment l’impression de nous balader dans un quartier de Tokyo en 1980. Pour sauvegarder, nous allons devoir aller dans des cabines téléphoniques, une quête secondaire consistera à trouver des ensembles de cartes téléphoniques avec de jeunes femmes dessus.

Les villes sont peuplées, il y a beaucoup de PNJ. Alors certes, on ne peut pas discuter avec tout le monde, mais vous allez vous rendre compte qu’on ne peut pas aller bien loin sans devoir coller une correction à des yakuza ou autres délinquants. Car oui, le combat est une partie majeure de la licence, si l’histoire est le principal, les combats sont loin d’être bâclés.

Proche d’un beat them all 3D, voir d’un jeu de combat, nous allons devoir enchaîner les esquives, les parades, les contres, des enchaînements de coups faibles et forts. Mais pas seulement, nous allons pouvoir utiliser notre environnement, comme ce pauvre vélo posé contre le mur, ou encore ce cône de chantier. Mais parfois il n’y a rien de mieux qu’un Katana ou un pistolet et bien allez-y c’est disponible aussi, soit vous les achetez ou obtenez en récompense, soit nous allons pouvoir récupérer les armes utilisées par nos adversaires pour terminer le combat.

Les combats sont d’autant plus importants, que ceux des boss seront carrément des boss à la God of War. Nous allons devoir affaiblir l’adversaire, parfois il va s’enchaîner des séquences de QTE, bref tout est bon dans la baston ! Et nos héros ne sont pas juste de simples combattants. Au fur et à mesure de notre avancement nous allons rencontrer des maîtres qui vont nous apprendre de nouvelles façons de nous battre. Majima et Kiryu auront donc en tout 4 styles différents chacun. Pour Kiryu par exemple nous allons avoir le combattant classique, mais aussi un style plus rapide ou au contraire plus bestial qui va alors attraper automatiquement chaque objet à portée pour tabasser les adversaires avec !

Du blabla, de la baston… et toujours plus de choses à faire !

Donc pour l’instant résumons : une histoire complète et bien écrite, très cinématographique dans ses plans visuels, des combats intéressants et variés. Et c’est tout ? Eh bien non ! Si la licence est aussi populaire c’est parce qu’elle est riche, très riche même !

Et en parlant d’argent, c’est d’ailleurs le nerf de la guerre, affronter des adversaires vous fera gagner des centaines de milliers de yens, on se dit que c’est beaucoup … oui, mais non, sans être un RPG très poussé, nous allons avoir un arbre de talents à compléter pour chaque style de combat, qui va débloquer de nouveaux mouvements ou augmenter nos statistiques comme la barre de vie. Pour compléter ces arbres, vous allez devoir investir en vous ! Et rapidement une augmentation va vous coûter plusieurs dizaines voire centaines de millions de yens.

Mais l’argent n’a pas que cette utilité, vous allez avoir plein de magasins pour acheter divers objets, mais surtout … des mini-jeux ! Ces mini-jeux sont divers et variés, coûtent très peu d’argent, on est souvent sur des coûts comme 300 yens. Donc autant dire rien du tout quand on sait qu’un combat nous en rapporte facilement des centaines de milliers. Au menu il y en a pour tous les goûts : baseball, bowling, billard, fléchettes, pêche, course de voiture télécommandée, Shogi, Mahjong, Blackjack, Roulette, Poker, Pêche, Koi-koi, Cee-lo, Oicho-kabu, Cho-han, des jeux vidéo rétro (Outrun, Super Hang-On, Space Harrier, Fantasy Zone). Mais aussi un mini-jeu de danse disco ou encore du Karaoké. Quand on vous dit qu’il y en a pour tout le monde, c’est pour tout le monde ! Les mini-jeux sont franchement très complets, le bowling est vraiment impressionnant. Vous allez pouvoir passer de longues heures sur ces mini-jeux. C’est aussi une des raisons pour laquelle nous vous avions précédemment indiqué que 30h c’était le temps approximatif simplement pour l’histoire, car si l’on complète avec tout ceci, c’est un jeu qui dépasse largement la centaine d’heures.

De plus, pour augmenter encore cette durée de vie, nous avons tout un tas de quêtes secondaires, plus sympas les unes que les autres. Parfois un peu Fedex, certaines sont très drôles, par exemple vous allez jouer les producteurs pour un reportage dans un restaurant, vous allez devoir ici choisir les bons éléments en comprenant le jargon des gens de la téloche ! Mais cette quête secondaire, bien que sympathique n’est finalement qu’un tremplin pour la suivante qui est excellente. Vous êtes démasqué, car on sais que vous n’êtes pas producteur, mais on sait aussi que vous êtes solide et puissant. Vous allez donc jouer les gardes du corps pour le célèbre Miracle Johnson qui tourne un clip avec des zombies et dirigé par le non moins célèbre Stephen Spining. Bien évidemment toute ressemblance avec Thriller de Michael Jackson ne serait que pure coïncidence, ce n’est évidemment pas Steven Spielberg non plus. La Miracle Walk où Johnson glisse en marchant en arrière est aussi une pure coïncidence. Bref vous l’aurez compris les missions sont toutes plus folles les unes que les autres. Elles vont souvent réussir à nous faire décrocher de manière agréable de l’univers de l’histoire qui lui est plutôt sombre et violent.

Mais ! Ce n’est pas tout, attendez ! Restez encore un peu ! Il y a aussi la gestion qui va se mettre en place, entre Majima qui dirige les bars à hôtesses de Sotenbori et les investissements immobiliers de Kiryu à Kamurocho, ça rajoute encore une flèche à l’arc de Yakuza 0. Allez, nous en profitons que vous soyez toujours là pour rajouter encore un petit truc : les CP. Dans le jeu vous allez avoir des progressions disponibles (équivalent des trophées si vous voulez), combattre X ennemis avec le style Y, courir sur X km, faire tel score à un mini-jeu, etc. Ces CP pourront être dépensés pour obtenir des bonus globaux dans le jeu, comme avoir plus d’argent quand on gagne une baston, ou encore pouvoir courir plus longtemps. Bref tout est prétexte à jouer dans Yakuza 0 : Director’s Edition ! Très souvent, quand un jeu veut faire un peu trop de choses, ce n’est jamais solide sur tous les points, mais Yakuza 0 lui arrive à tout bien faire. Il n’y a pas vraiment de points négatifs.

Enfin, un petit peu quand même. Déjà nous sommes sur un jeu de PS3, ça se ressent dans pas mal de moments du jeu, alors certes nous sommes clairement sur une version basée sur l’édition PS4, mais quand même, on ressent que le jeu a déjà maintenant 10 ans. Il tourne à merveille sur Switch 2, mais nous avons envie de dire : encore heureux ! Si vous passez en docké, le jeu devient forcément plus « grossier », mais cela reste agréable tout de même, c’est vraiment en portable qu’il prend toute sa grandeur. De plus, si vous avez déjà fait le jeu, le peu de bonus inclus ne justifie pas le fait de repasser à la caisse, sauf si bien sûr cela fait très longtemps que vous avez fait Yakuza 0 et que vous souhaitez y retourner. Nous pourrions aussi chipoter sur la taille de la ville, qui est rapidement très petite, mais elle est très fournie. Préférions-nous une petite ville très remplie à une grande ville toute vide ? C’est une question qui restera sans réponse de notre côté.

Le titre est disponible sur l’eShop au prix de 49.99 euros.