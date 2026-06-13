Adapter un jeu mobile gratuit avec des micro-transactions sur une console peut faire peur car peu de titres dans ce cas ont réussi à convaincre. Pourtant, Rival Stars Horse Racing existe depuis de nombreuses années sur smartphone et possède de très bonnes critiques de la part des joueurs. Alors pourquoi tant de scepticisme ? Peut-être parce que les jeux équestres ne sont pas légion sur console et que les fans d’équitation n’en ont pas vraiment de qualitatif à se mettre sous la dent ? Alors, est-ce que l’arrivée de Rival Stars Horse Racing va briser cette malédiction ? En selle !

Evidemment, en termes d’histoire, c’est on ne peut plus classique. Nous démarrons au bas de l’échelle et, petit à petit, nous allons réussir à nous faire une place parmi les grands. Bien sûr, nous n’allons pas juger durement le jeu sur ce point car cette histoire ne sert que de prétexte pour un jeu mobile. Cependant, au fil du temps, nous rencontrons quelques personnages qui donnent un petit aspect humain à notre aventure, ce qui n’est pas déplaisant.

Dans Rival Stars Horse Racing, nous reprenons les rênes du ranch familial à la gloire passée. Autrefois sous le feu des projecteurs, notre centre équestre est en ruine et, en mémoire de notre défunt père, nous nous devons de réparer cela. Pour ce faire, nous allons devoir récolter de l’argent en participant à diverses compétitions hippiques.

Le gameplay du jeu est scindé en deux parties : une partie gestion et une autre simulation de compétition équestre. Dans la première, il y a pas mal de choses à faire. Nous devons améliorer nos installations : plus notre ranch est moderne, plus les particuliers seront prêts à nous payer pour organiser des évènements, nous permettant de générer des revenus stables. Nous devons également gérer les chevaux présents sur notre installation. Il faut prendre soin des poulains et entraîner les adultes afin qu’ils puissent performer lors des compétitions. Tout cela demande toujours plus d’argent.

Cette partie gestion nous rappelle fortement un jeu mobile car nous récoltons de l’argent à intervalles réguliers et nous devons parfois attendre un peu avant que notre poulain puisse grandir.

De plus, nous avons également des objectifs à atteindre qui nous poussent à gagner de l’argent et incitent donc à passer à la caisse. Heureusement, nous ne sommes pas sur un jeu mobile. Ici, il n’y a pas d’achats intégrés et nous pouvons parfois accélérer le temps en dépensant de l’argent. Ainsi, les parents seront rassurés : aucun risque qu’un enfant ne dépense des fortunes à l’insu de leur plein gré.

Revenons-en à nos chevaux, car ce sont eux les stars. Nous les entraînons, nous les achetons et nous pouvons également les revendre. Mais le but principal est d’être le plus compétitif possible.

Et des compétitions, il y en a ! Il sera possible de participer à des courses hippiques classiques, des compétitions de cross-country (course chronométrée dans la nature avec des obstacles), du steeplechase (course à l’hippodrome avec des obstacles) et enfin des concours de saut chronométrés. Pour remporter la victoire, il faudra que notre cheval possède suffisamment d’attributs en fonction de la course. Par exemple, on se doute bien que l’attribut « saut » ne sera d’aucune utilité dans une course sans obstacles, contrairement à la vitesse et l’accélération. Une fois cela dit, vous devrez prendre les rênes du cheval pour le mener à la victoire. Quelque soit la compétition équestre, la consigne sera plus ou moins la même : appuyer sur un bouton au bon moment et gérer correctement la fatigue de notre monture. Lorsque nous réussissons un saut, notre fidèle destrier regagnera de l’énergie nous permettant de rester au galop plus longtemps. Là aussi, dans les courses, nous voyons que le jeu de base a été pensé pour le mobile car les commandes sont très simples mais diablement efficaces.

Une fois la compétition terminée, nous gagnons de l’argent et notre cheval récupère de l’expérience qui lui permettra d’augmenter ses attributs si nous l’entraînons. Ainsi, si nous voulons atteindre les sommets du sport hippique, il faudra que notre poulain devienne grand en participant à des compétitions. Il ne sera pas possible d’avoir un cheval hors du commun sans passer par la case compétitions et entraînements. Pour y arriver, cela prend donc ce que nous avons de plus précieux : notre temps. Mais c’est le but d’un jeu mobile, non ? Cependant ici, nous pouvons jouer à notre rythme sans avoir la pression de devoir attendre ou payer pour avoir le droit de jouer.