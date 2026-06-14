La démo de Digimon Story: Time Stranger est déjà disponible sur le Nintendo eShop et propose un mode d’affichage unique pour la Switch 1, tandis que la Switch 2 offre deux options distinctes. Le mode Performance de la Switch 2 garantit un framerate stable à 60 FPS, au prix d’une résolution et de réglages graphiques réduits, notamment au niveau des ombres. La version Switch 1, quant à elle, tourne déjà très bien en 30 FPS, offrant une expérience tout à fait agréable. Côté PS5, un mode 60 FPS sera disponible prochainement.

Sortie prévue le 10 juillet 2026, ce nouvel opus de la série Digimon Story promet une aventure RPG riche, où les joueurs pourront collectionner, apprivoiser et combattre plus de 450 Digimon. L’histoire, centrée sur la survie des mondes humain et numérique, invite à explorer le temps, forger des liens avec ces créatures et participer à un combat stratégique au tour par tour, le tout dans l’univers emblématique de Digimon.

Dans Digimon Story: Time Stranger, vous incarnez un agent d’ADAMAS plongé dans une crise menaçant les deux mondes. Votre mission : voyager à travers le temps, domestiquer des Digimon et les faire évoluer pour affronter des ennemis redoutables. Le jeu mise sur des systèmes de combat tactiques, des liens narratifs profonds et une exploration variée, entre les réalités humaine et numérique. Que vous soyez un fan de la série ou un nouveau venu, ce titre se présente comme une porte d’entrée idéale dans l’univers Digimon, avec des graphismes soignés et une bande-son immersive.

Éditions et précommandes

Les joueurs ayant précommandé le jeu bénéficieront de bonus exclusifs, comme :

Édition Standard : Costumes inspirés d’un certain établissement scolaire, ensemble d’objets d’aventure, et les Digimon Agumon (Noir) et Gabumon (Noir) .

: Costumes inspirés d’un certain établissement scolaire, ensemble d’objets d’aventure, et les Digimon et . Édition Digital Deluxe : Contenu de l’Édition Standard + costumes Cyber Sleuth, Season Pass (incluant 3 DLC avec 5 Digimon et une histoire supplémentaire chacun, ainsi que l’objet de décoration Golden Moai pour la Digifarm).

: Contenu de l’Édition Standard + costumes Cyber Sleuth, (incluant 3 DLC avec 5 Digimon et une histoire supplémentaire chacun, ainsi que l’objet de décoration Golden Moai pour la Digifarm). Édition Digital Ultimate : Tout le contenu des éditions précédentes, plus un pack de 3 costumes par personnage, 3 missions secondaires supplémentaires, des déblocages anticipés pour Agumon et Gabumon avec leurs conditions de Digivolution déjà remplies, des costumes Public Safety Suit, un ensemble de fournitures spéciales, et le pack de musiques Cyber Sleuth BGM.

Le Season Pass (disponible uniquement sur Switch) inclut les trois DLC, chacun ajoutant cinq nouveaux Digimon et une histoire supplémentaire. Ces extensions seront également vendues séparément après la sortie.