Le Summer Game Fest 2026 a marqué un nouvel épisode de l’événement annuel dédié aux annonces et démonstrations de jeux vidéo, proposant un programme de deux heures riche en mises à jour et révélations. Si la majorité des spectateurs a pu suivre la présentation en direct à l’échelle mondiale, une partie privilégiée a eu accès à des sessions hands-on réservées à la presse, offrant une immersion plus concrète avec les titres à venir. Parmi les nombreuses démonstrations disponibles lors de cet événement, Nintendo avait installé un stand mettant en avant plusieurs jeux compatibles avec la Nintendo Switch 2, dont Turok: Origins, dont un premier aperçu en vidéo a été capturé.

Contrairement à la brève séquence diffusée lors d’un Nintendo Direct plus tôt dans l’année, cette fois-ci, c’est une vidéo de quinze minutes qui a été enregistrée, bien que hors écran, offrant ainsi un regard plus approfondi sur le gameplay docké du titre. L’occasion de découvrir, pour la première fois de manière plus détaillée, comment Turok: Origins se comporte sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

Le jeu s’inscrit dans la lignée des titres de tir à la troisième personne de la série Turok, où le joueur incarne les légendaires guerriers Turok dans une aventure solo ou coopérative. L’intrigue prend place dans un univers où l’humanité est menacée par une menace extraterrestre, ainsi que par des créatures préhistoriques hostiles. L’objectif est de survivre à travers des environnements variés, allant des jungles denses aux canyons arides, en passant par des temples anciens et des marécages hostiles, tout en déjouant les plans d’une entité extraterrestre cherchant à anéantir toute vie dans la galaxie.

L’expérience de jeu repose sur un mélange d’affrontements intenses et de progression tactique. Les joueurs doivent affronter une faune hostile composée de dinosaures et de créatures variées, ainsi que des boss imposants, dans des combats exigeants qui mettent à l’épreuve la maîtrise des armes, des capacités spéciales et des attaques rapprochées. L’arsenal disponible est vaste et évolue au fil de l’aventure, incluant des armes avancées telles que des fusils à plasma, des fusils à impulsion, des snipers, des arcs, des fusils à pompe et bien d’autres. Chaque arme peut être améliorée et personnalisée pour s’adapter aux préférences du joueur et aux exigences des combats.

Un mécanisme central du gameplay réside dans l’extraction d’ADN à partir des ennemis vaincus ou de l’environnement. Ces fragments d’ADN permettent de débloquer des pouvoirs spéciaux qui transforment l’équipement du personnage en temps réel. Ces capacités ne se contentent pas d’améliorer l’apparence du guerrier : elles offrent également des compétences et des aptitudes évolutives, offrant un avantage stratégique décisif dans les affrontements. Chaque pouvoir d’ADN peut être amélioré, permettant ainsi une personnalisation poussée de l’expérience de jeu.

L’histoire, quant à elle, se déploie à travers une narration épique et sinueuse, jalonnée de rebondissements et de révélations. Les joueurs explorent des mondes variés et souvent hostiles, chacun porteur de mystères liés à la survie de l’humanité. La campagne, conçue pour être vécue aussi bien en solo qu’en coopération, promet une aventure riche en défis et en découvertes, où chaque niveau apporte son lot de surprises et de dangers.

Le Summer Game Fest 2026 a également permis de mettre en lumière d’autres titres compatibles avec la Nintendo Switch 2, présents sur le stand de Nintendo. Parmi eux figuraient Among Us Story: On Guard, Trine 6, Armatus et Order of the Sinking Star.