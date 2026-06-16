Bien avant l’arrivée de licences comme MLB The Show, le baseball avait déjà droit à ses adaptations vidéoludiques sur consoles grâce à la série Bases Loaded sur NES et SNES. Avec Jaleco Sports: Bases Loaded 2, les amateurs de rétrogaming peuvent redécouvrir une compilation regroupant plusieurs versions régionales de deux épisodes emblématiques de la licence. Cette compilation parvient-elle à raviver la nostalgie des fans de baseball rétro tout en séduisant les curieux ? C’est ce que nous allons découvrir.

Du baseball en veux-tu ? En voilà !

La compilation comprend tout d’abord Bases Loaded II: Second Season, sorti en 1989 sur NES aux États-Unis, ainsi que son pendant japonais Moero!! Pro Yakyū ’88 Kettei Ban, paru un an plus tôt, en 1988, sur Famicom. On y retrouve également Super Bases Loaded 2, lancé en 1994 sur SNES aux États-Unis, accompagné de ses équivalents japonais et coréens : Super 3D Baseball, sorti en 1992 sur Super Famicom, et Hanguk Pro Yagu, paru en 1998 sur Super Comboy. Au vu de la présentation de cette compi, le contenu peut sembler particulièrement généreux. Pourtant, une fois manette en main, on réalise rapidement que la compilation repose essentiellement sur deux jeux déclinés en plusieurs variantes régionales. Une question se pose alors : quel est réellement l’intérêt de proposer autant de versions ? Bases Loaded II: Second Season et son équivalent japonais Moero!! Pro Yakyū ’88 Kettei Ban sont des jeux entièrement en 2D, mais utilisant une mise en scène en pseudo-3D grâce à une caméra placée derrière le lanceur afin de renforcer l’impression de profondeur. Ces deux versions misent sur un gameplay arcade, tout en apportant une dimension plus stratégique que le premier opus. Les différences entre les deux versions restent relativement discrètes. La version japonaise adapte principalement ses équipes, ses textes et sa présentation au marché nippon. Le gameplay demeure globalement identique, même si chaque version possède une ambiance propre à sa région. Du côté de Super Bases Loaded 2, Super 3D Baseball et Hanguk Pro Yagu, le saut technique est nettement plus marqué. La mise en scène adopte une vue donnant une impression de 3D bien plus convaincante, tandis que le gameplay évolue vers une approche davantage orientée simulation. Là encore, les différences entre les versions restent assez limitées. Super Bases Loaded 2 et Super 3D Baseball proposent une expérience très proche, même si la version japonaise conserve une approche légèrement plus arcade et un équilibrage différent, conséquence de sa sortie deux ans avant la version américaine. Hanguk Pro Yagu apporte quant à lui une localisation coréenne accompagnée de quelques ajustements de noms et de présentation. L’intérêt principal de ces différentes versions régionales réside donc dans leur valeur historique et nostalgique. Elles permettent non seulement aux joueurs de retrouver la version qu’ils ont connue à l’époque, mais aussi de découvrir les adaptations réalisées pour chaque marché. Précisons enfin que les deux titres proposent un mode deux joueurs en local.

Entre arcade et simulation

Cette compilation nous apporte deux visions différentes du baseball : une version plutôt arcade avec Bases Loaded 2 et une version plutôt axée simulation pour Super Bases Loaded 2. Bases Loaded 2 améliore grandement ce qui était proposé dans le premier opus sans pour autant le révolutionner. Au rayon des nouveautés, le titre apporte un système de forme des joueurs, ce qui implique que nos joueurs seront plus ou moins bons selon leur forme, que ce soit le lanceur ou les joueurs de champ. La gestion d’équipe est également plus poussée et nous avons la possibilité de modifier la position des joueurs sur le terrain mais également leur ordre de passage à la frappe. Ce second opus gagne également en fluidité au niveau des actions de jeu, avec un gameplay moins rigide (pour l’époque) et une accélération des transitions. Nous assistons également à l’intégration d’une nouvelle caméra dont la vue change dès lors que la balle est frappée. Nous gagnons donc en lisibilité et cela nous permet de mieux gérer notre défense. A cela s’ajoutent de nouvelles animations rendant les matchs plus dynamiques. Malgré ses nombreuses améliorations, Bases Loaded II: Second Season conserve plusieurs limites héritées de l’ère NES. Les phases défensives manquent parfois de lisibilité, notamment lors des balles aériennes où il n’est pas toujours évident de repérer rapidement son joueur. L’intelligence artificielle peut également se montrer frustrante par moments, donnant parfois l’impression que certains résultats échappent au contrôle du joueur. Si le gameplay gagne en fluidité par rapport au premier épisode, il reste malgré tout assez rigide aujourd’hui, avec des animations limitées et des contrôles qui accusent leur âge. Enfin, malgré l’ajout du système de forme des joueurs et d’une gestion d’équipe plus poussée, l’ensemble demeure relativement simple face aux simulations sportives qui apparaîtront durant l’ère 16-bits. De son côté, Super Bases Loaded 2 apporte des changements plus radicaux, puisque le jeu est davantage orienté simulation là où Bases Loaded 2 était plus orienté arcade. Cela se fait également grâce à l’intégration des graphismes en pseudo-3D. La caméra se trouve dorénavant derrière le frappeur, ce qui donne une impression de profondeur lorsque nous frappons. Ce n’est pas tout puisque la caméra va davantage suivre l’action et donne la sensation que le terrain est plus vivant. Le titre offre une gestion des statistiques plus avancée grâce à la sauvegarde des statistiques individuelles ou encore des performances des équipes. Cet opus SNES apporte également un côté encore plus stratégique, car nous devons maintenant gérer la rotation de nos lanceurs. En effet, plus notre lanceur lance, plus il devient fatigué et perd en efficacité et en précision. Nous pouvons également créer et personnaliser nos propres équipes mais aussi personnaliser les effectifs. Enfin, le mode saison devient plus intéressant puisque nous avons un suivi statistique détaillé tout au long de la saison et des saisons plus longues. Malgré ses nombreuses nouveautés, Super Bases Loaded 2 n’est pas exempt de défauts. Son orientation plus simulation rend l’expérience nettement moins immédiate que celle des épisodes NES. Les déplacements et certaines animations manquent parfois de réactivité, tandis que les changements de caméra lors des phases défensives peuvent compliquer la lecture de l’action. La pseudo-3D impressionne techniquement pour l’époque, mais elle nuit parfois à la lisibilité des trajectoires. Enfin, le rythme plus lent et la gestion plus poussée des statistiques risquent de rebuter les joueurs à la recherche d’une expérience plus arcade et accessible.

Une expérience rétro modernisée

Quand ce genre de compilation voit le jour, nous nous retrouvons avec le jeu d’origine sans réelles améliorations. Les nouveautés viennent plutôt de tout ce qu’il y a autour et c’est ce que nous allons détailler. Tout d’abord, le jeu intègre le manuel d’utilisation, qui est accessible très facilement, puisqu’une fois sur le jeu, il suffit d’appuyer sur la touche ZR pour l’ouvrir et le feuilleter comme bon nous semble. Est-il utile de préciser que le manuel est intégralement en anglais (ou japonais ou coréen selon la version choisie) ? Il est également possible de sauvegarder quand bon nous semble, même en plein match. Une option de rembobinage est également présente. En maintenant la touche ZL, nous avons la possibilité de revenir quelques secondes en arrière pour tenter de modifier une action de jeu. Ce n’est pas tout, puisque plusieurs options d’affichage sont proposées comme la possibilité d’avoir un cadre autour du jeu mais également avec la présence d’un filtre CRT. Si nous activons ce dernier, il reproduit l’apparence des anciens téléviseurs à tube cathodique, rendant visibles les lignes horizontales (ou scanlines), et le léger flou qui était caractéristique de ce type de téléviseurs de l’époque. Autre nouveauté, la présence de leaderboards mondiaux pour les amateurs. Terminons sur les nouveautés avec la présence de Succès qui sont communs aux deux jeux. C’est ce que nous pouvions aborder pour la partie modernité. Concernant les musiques, elles remplissent correctement leur rôle sans réellement marquer les esprits. Les bruitages font le travail, mais accusent inévitablement le poids des années. Pour le reste, il s’agit là d’une émulation de jeux NES et SNES qui est globalement convaincante et qui offre une expérience fluide et des graphismes plus que corrects pour l’époque mais qui ont subi le poids des années. En revanche, il ne faut pas oublier qu’il s’agit de jeux qui ont pratiquement quarante ans, nous nous retrouvons donc avec des jeux présentant une certaine rigidité, un rythme assez lent et des animations parfois lourdes, mais cela est lié au game design de l’époque.