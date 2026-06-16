Les Winx reviennent et c’est sur Nintendo Switch qu’elles vont répandre leur magie ! Gare aux Trix… Ou gare aux joueurs ? Faites le plein d’énergie magique, on va faire un tour à Alféa !

Retour à Magix

À la base, Winx (plus connu sous le nom de Winx Club), c’est une série d’animation italienne dont les premiers épisodes ont été diffusés en 2004. La série a rapidement trouvé son public (plutôt féminin, même si elle était à même de toucher les garçons également) et a connu pas loin de 8 saisons jusqu’en 2019. Fortes de leur succès, les winx ont même eu droit à une adaptation en prise de vue réelle entre 2021 et 2022 sur Netflix, qui a duré deux saisons (sans que l’on connaisse la fin ! ). En 2025, les fées sont revenues à l’écran (toujours sur Netflix), pour une nouvelle série animée en images de synthèse dont s’inspire très largement le jeu qui nous intéresse aujourd’hui. Mais les Winx, c’est quoi ? Eh bien ce sont 6 fées ayant chacune une aptitude magique pour un « élément » différent. Ainsi, on retrouve Bloom, la « cheffe », une fée élevée sur terre qui possède la Flamme du Dragon lui donnant de fait des pouvoirs liés au feu. Vient ensuite Stella, fée de la Lune et du Soleil, Flora, fée de la Nature, Musa, fée de la Musique et du son, Tecna, fée de la Technologie, et enfin Aisha, fée des fluides/de l’eau. Le petit groupe étudie à Alféa, une école pour les fées et les sorcières qui se trouve sur Magix, une planète de la Dimension Magique. Forcément elles sont opposées à diverses menaces, dont un trio de sorcières (Icy, Darcy et Stormy) formant un groupe appelé les Trix. Original n’est-il pas ? Le jeu reprend ce postulat de base et propose d’incarner les 6 fées dans une aventure loin d’être originale…

Trouvez Riven !

Ainsi, vous pourrez incarner les 6 fées et ce sans aucune contrainte, si ce n’est qu’il n’y en aura toujours que deux à l’écran. Mais vous pourrez alterner d’une simple pression sur une touche pour diriger Stella ou Flora ou encore Musa… Sans oublier Bloom et Aisha. Les personnages évoluent dans un monde en vue 3D avec une caméra fixe en vue légèrement de dessus. Magie oblige, les Winx sont capables d’utiliser leurs pouvoirs pour lancer des attaques, soit à distance sur un ennemi ciblé automatiquement, soit via une pseudo charge au sol magique qui va toucher plusieurs ennemis en même temps, ou alors elle peuvent déployer une barrière magique les rendant temporairement entièrement insensibles aux différentes attaques. Les Winx sont également capables de courir (moyennant une pression sur le stick gauche) et d’effectuer un « dash » pour traverser certaines zones ou barrières plus rapidement. Enfin, et c’est sans doute le plus intéressant, elles sont capables d’activer une charge magique et peuvent ainsi collecter l’énergie magique à proximité, en adoptant une pose proche d’un certain guerrier Saiyan… Et une fois chargées à bloc, elles pourront se transformer en fée ! (avec l’armure et une petite augmentation de puissance au passage). Pour le coup, c’est plutôt fun et ça colle vraiment bien à l’univers de la série, mais il faut avouer que cela ne fait pas tout…

Nara a (encore) perdu ses grenouilles

Le jeu vous proposera d’explorer 4 zones différentes de Magix (les fans devraient s’y retrouver), sans compter les passages à Alféa entre chaque niveau. Mais uniquement dans la cour du château et dans la salle de simulation (ouais, ouais, comme les X-men). Mais c’est là que l’on découvre les limites du titre… Celui-ci fonctionne toujours selon la même boucle narrative. D’abord on doit trouver Riven qui va nous demander de trouver un objet dans la cour d’Alféa (Rassurez-vous, il y aura toujours une flèche à l’écran pour vous indiquer où aller), puis c’est Nara qui va perdre ses grenouilles (d’abord une, puis deux, puis trois) et enfin Sara qui va vous demander de lui ramener des plantes des zones que vous allez explorer… Et enfin, Faragonda va vous raconter une histoire (de façon à expliquer l’univers du jeu) et vous confiera une mission dans une des zones à explorer. Libre à vous de passer par la salle de simulation d’abord, histoire d’affronter les ennemis (et boss) auxquels vous vous êtes déjà frotté. On retrouve cette linéarité et cette absence de renouvellement dans les niveaux à parcourir qui vous demanderont une pseudo exploration si vous voulez trouver tous les coffres à trésors afin de gagner de quoi acheter des augmentations de pouvoir au stand de la libraire sur la place d’Alféa, ou encore des statues (assez pauvres visuellement et qu’on ne peut même pas observer sous tous les angles) sans oublier des « autocollants » que vous pourrez collectionner dans votre album… Mais revenons aux niveaux, qui suivent toujours le même principe : on avance, on se retrouve bloqué par une barrière d’épine, par chance il y a des marques au sol. Soit elles correspondent à l’élément lié à une des Winx et dans ce cas il faudra la sélectionner puis enchainer une suite de touches visibles à l’écran (Les habitués sauront facilement qui prendre et les autres switcheront sur les cases jusqu’à trouver la bonne fée). D’autres énigmes demanderont d’actionner ces mêmes boutons dans un certain ordre (moyennant une observation d’un tracé pas loin dans le niveau) et enfin certains vous demanderont d’actionner des miroirs afin de permettre à un rayon de lumière de vous libérer la place. Chaque niveau est conclu par un boss et certains s’avèrent assez retors (coucou Hunter ! ) au point que même nos héroïnes finissent par faire une remarque, blasée, « Quoi ?! Pas encore !! ». Certains niveaux seront même assez courts et vous demanderont uniquement d’affronter des vagues semblant interminables d’ennemis au final peu variés (9 types en tout), dont certains sont des variantes des précédents, mais avec une capacité supplémentaire (par exemple, celle de redonner des points de vie aux autres). On peut se dire qu’il est possible de compter sur l’IA qui dirige l’autre Winx évoluant à vos côtés… Mais autant dire que c’est peine perdue… Son principal intérêt étant d’éloigner les ennemis lorsque l’on bascule d’un personnage à un autre… Ben oui, parce que dans le monde des Winx, les méchants ne s’en prennent pas au personnage joué par l’IA… sauf si vous en prenez possession !

Quoi ?! Pas encore !!

Oui, nous n’avons pas honte de réutiliser la même expression lue plus haut ! Alors oui, il est vrai que le titre vise avant tout un jeune public, forcément amateur/trice de la série… Malheureusement, le jeu est plombé par cette IA inutile (pour les joueurs solos) et une certaine difficulté pour viser les ennemis… Souvent on s’est retrouvé à tirer dans le vide, alors que pourtant la visée automatique semblait cibler l’ennemi au plus proche… Manque de bol, cela ne l’a pas empêché de nous taper et de nous faire bien mal. Il est vrai que le titre est jouable à deux, malheureusement il nous a été impossible d’en profiter ainsi sur Nintendo Switch 2, seule la Nintendo Switch a été capable de nous faire « profiter » du mode 2 joueurs. Espérons qu’un patch vienne corriger cela. Graphiquement le jeu s’en sort assez bien, sans forcément arriver à un rendu « fou fou », néanmoins cela reste en adéquation avec l’univers de la dernière série animée. Pour le coup, on regrette qu’ils n’aient pas repris plus d’extraits de cette dernière pour agrémenter le mode histoire… Celle-ci se terminant de façon totalement abrupte par une ligne de dialogue suivi du générique de fin… Et c’est terminé ! On aurait vraiment aimé plus d’interactivité et de possibilités avec les Winx, par exemple personnaliser les tenues des héroïnes, des mini-jeux liés à leurs différents pouvoirs et pas juste un changement de couleur pour la même attaque, ou l’utilisation d’une Winx spécifique pour finalement toujours faire les mêmes mouvements. Le titre manque très clairement d’ambition et même si c’est l’adaptation d’une licence, on ne peut que penser que celle-ci méritait mieux ! Winx Club: La Magie est de Retour est disponible à 29,99 euros sur l’eShop.