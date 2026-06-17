La dernière mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités en jeu. Compatibilité interplateforme confirmée.

The Pokémon Company International a le plaisir d’annoncer que Pokémon Champions est maintenant disponible en téléchargement sans frais sur appareils mobiles en plus des consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs et joueuses peuvent désormais se lancer dans des combats effrénés et compétitifs depuis n’importe où.

​À partir d’aujourd’hui et jusqu’au mercredi 2 septembre 2026, une campagne spéciale mettant à l’honneur Raichu se tient en jeu. Les joueurs et joueuses de la version mobile et des versions consoles du jeu peuvent recevoir un Raichu ainsi qu’une Raichuïte X et une Raichuïte Y dans leur boîte aux lettres en jeu. Grâce à ces Méga-Gemmes, il leur sera possible de faire méga-évoluer Raichu en Méga-Raichu X et Méga-Raichu Y.

L’inclusivité et l’accessibilité sont au cœur de Pokémon Champions : téléchargement gratuit, jouabilité interplateforme entre appareils mobiles et consoles de la famille Nintendo Switch et gameplay adapté aussi bien aux novices qu’aux fans de longue date.