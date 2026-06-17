Une nouvelle bande-annonce confirme le projet de portage sur Nintendo Switch 2 du RPG d’Onibi, où l’on collectionne des créatures dans un monde vivant, tandis que le studio annonce également des versions pour Mac et Linux, ainsi que des alternatives sans DRM.

Le studio indépendant Onibi annonce aujourd’hui que Tomo: Endless Blue est prévu sur Nintendo Switch 2, le travail de portage devant débuter parallèlement à la version PC déjà annoncée. Cette annonce s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce offrant un aperçu du gameplay, un clin d’œil aux classiques des jeux de plateforme. La campagne Kickstarter, qui touche désormais à sa fin, a dépassé les 157 000 € grâce à plus de 1 400 contributeurs, après avoir atteint son objectif de 86 000 € en moins de 60 heures.

Tomo: Endless Blue propose une aventure palpitante où les joueurs partent à la découverte d’un vaste océan pour y rencontrer et capturer d’adorables créatures, allant de compagnons familiers à des spécimens rares. Les joueurs naviguent dans l’Endless Blue, un monde peuplé d’îles mystérieuses, de villes insolites, de ruines antiques et de plus de 150 Tomo à collectionner et avec lesquels s’associer.

Grâce à la génération procédurale, aucune île ne se ressemble, et chaque voyage aux côtés de vos créatures peut donner lieu à des histoires, des personnages, des découvertes et des aventures uniques que d’autres joueurs ne vivront peut-être jamais. Les joueurs sont des visiteurs dans un monde plus grand qu’eux, un monde qu’ils peuvent façonner, mais qui continue de vivre avec ou sans eux.

La différence réside dans ce qui se passe après la capture : les Tomo ne sont pas simplement collectés et entreposés. Les joueurs les ramènent chez eux, leur construisent des abris et façonnent une colonie insulaire autour des créatures qu’ils aiment.

« La communauté nous questionne au sujet d’une version Nintendo Switch 2 depuis les premiers jours de la campagne », a déclaré Benjamin Devienne, fondateur et PDG d’Onibi. « Dans Tomo, il s’agit de prendre le large pour partir à la recherche de créatures rares, de les ramener chez soi et de construire un monde autour d’elles. Cet univers fantastique trouve naturellement sa place sur les consoles Nintendo, et nous avons souhaité marquer les derniers jours de la campagne Kickstarter en confirmant que le portage de Tomo sur Switch 2 fait partie de nos projets. »

La version prévue pour la Nintendo Switch 2 reste soumise à l’approbation de Nintendo. Onibi a également confirmé le développement de versions pour Mac et Linux, et indiqué que des alternatives sans DRM seraient disponibles pour les joueurs qui préfèrent posséder le jeu et y jouer en dehors des boutiques en ligne sous licence.