Super Rare Originals et le studio Inresin ont annoncé que Gecko Gods fera son apparition sur Nintendo Switch 2 le 25 juin 2026. Parallèlement, une mise à jour gratuite intitulée Forgotten Cove sera disponible sur toutes les plateformes, ajoutant une nouvelle île à explorer ainsi que de nouveaux cosmétiques pour les geckos.

Les joueurs ayant déjà acheté la version Nintendo Switch pourront télécharger gratuitement la version Switch 2 sans frais supplémentaires. Le jeu était initialement sorti le 16 avril 2026 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Gecko Gods permet d’incarner un petit gecko dans un monde conçu pour l’exploration et la curiosité, où le mouvement devient une partie intégrante du plaisir de jeu. Le titre met l’accent sur une liberté de déplacement quasi illimitée, invitant les joueurs à escalader des parois, des plafonds et des falaises avec une agilité naturelle. Que ce soit pour atteindre les sommets les plus élevés ou pour s’aventurer dans les grottes les plus profondes, chaque parcours offre des opportunités de découverte.

L’ambiance sonore accompagne cette expérience sereine, avec le cliquetis des pattes du gecko sur le sable ou le doux murmure des vagues lors des traversées maritimes. Le jeu propose également des énigmes anciennes à résoudre, disséminées dans des ruines et des temples où les défis environnementaux invitent à une réflexion intuitive. Les créatures rencontrées au fil du voyage peuvent même fournir des indices pour avancer dans l’aventure.

Les joueurs sont encouragés à naviguer entre plusieurs îles, chacune présentant un paysage unique, une atmosphère distincte et des secrets à découvrir. Ces traversées en bateau, à taille de gecko, ajoutent une dimension contemplative à l’exploration, tout en permettant de passer d’un environnement à l’autre pour percer les mystères d’une civilisation perdue.

La mise à jour Forgotten Cove, disponible dès le 25 juin, introduit une nouvelle île à explorer, offrant aux joueurs un espace supplémentaire à découvrir, tout en enrichissant l’expérience avec des éléments cosmétiques inédits. Cette extension s’ajoute aux fonctionnalités existantes, consolidant Gecko Gods comme une expérience de puzzle-platformer axée sur la sérénité et la liberté de mouvement.