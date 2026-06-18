Natsume et le développeur IMAGICA GEEQ ont dévoilé le premier trailer officiel de Harvest Moon: Echoes of Teradea, confirmant la sortie du jeu pour le 24 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam. Ce nouvel opus marque une évolution significative pour la franchise, passant d’une formule traditionnelle centrée sur la ferme à une expérience en monde ouvert, intégrant des éléments d’aventure et d’exploration tout en conservant les mécaniques de gestion agricole emblématiques.

L’histoire prend place dans Teradea, un monde où la vie rurale se mêle à des mystères grandissants. Le joueur incarne un personnage élevé dans le village paisible de Bloomfield, dont l’existence bascule lorsque des brumes mystérieuses émergent de la Forêt des Échos, que des bêtes sauvages rôdent la nuit et que des catastrophes inexpliquées frappent les villages environnants. Ce cadre narratif introduit une tension narrative inhabituelle pour la série, avec des tremblements de terre, des tempêtes violentes et une obscurité grandissante qui menacent l’équilibre du monde.

Le jeu propose une ferme à développer, mais l’accent est mis sur l’exploration d’un monde vivant et vaste, composé de régions variées : villages animés, forêts luxuriantes, déserts arides et montagnes escarpées. Chaque zone recèle des grottes labyrinthiques remplies de minerais et de gemmes, des îles lointaines accessibles via des cartes nautiques, ainsi que des créatures rares et des trésors cachés uniques à Teradea. La construction de la ferme reste un pilier, mais elle s’intègre désormais dans un écosystème plus large où chaque décision influence l’environnement et les interactions avec les autres habitants.

Un système d’animaux compagnons joue un rôle central dans l’exploration. Le joueur peut voyager aux côtés de plusieurs animaux, chacun doté d’aptitudes spécifiques qui dépassent la simple compagnie. Ces compagnons permettent de sauter plus haut, de briser des obstacles comme des rochers ou des arbres tombés, et de déblayer des chemins pour accéder à des zones secrètes. Certains animaux peuvent également aider à découvrir des trésors ou à résoudre des énigmes, faisant d’eux des alliés indispensables pour progresser dans l’aventure. Le jeu met en avant la possibilité de combiner les compétences de mouvement du joueur avec celles de ses compagnons pour explorer des recoins autrement inaccessibles.

L’exploration à grande échelle est facilitée par un système de voyage et de campement. Teradea étant trop vaste pour être parcouru en une seule journée, le joueur peut installer des campements pour se reposer, récupérer de la vitalité et cuisiner autour d’un feu. Ce système permet également de rencontrer des marchands itinérants proposant des objets exclusifs, introuvables ailleurs dans le jeu. Les déplacements sont optimisés par une mobilité étendue, incluant la capacité de sauter, de grimper aux échelles et de scalader des lianes, ouvrant l’accès à des zones autrefois hors de portée.

Les relations et la romance occupent une place importante dans Harvest Moon: Echoes of Teradea. Le joueur peut rencontrer et développer des liens avec dix personnages uniques, répartis entre cinq bachelors et cinq bachelorettes. Ces interactions prennent la forme d’événements émouvants et de dialogues interactifs, permettant de former des bonds profonds et, éventuellement, de choisir un partenaire pour construire une vie commune. Le jeu conserve ainsi une dimension narrative personnelle, où les choix du joueur influencent non seulement la ferme, mais aussi les dynamiques sociales du monde.

Des mini-défis et énigmes sont disséminés à travers Teradea sous la forme de Statues de Puissance lumineuses. Chaque statue propose un défi rapide ou une énigme à résoudre. En libérant les Esprits de Puissance endormis, le joueur obtient des fruits de Puissance, échangeables contre des bonus de vitalité ou des capacités spéciales à la Statue de la Déesse de la Forêt. Ces mécaniques ajoutent une couche de progression parallèle, récompensant l’exploration minutieuse et offrant des avantages utiles pour les défis futurs.

Le jeu introduit également des alliés emblématiques qui accompagnent le joueur dans son aventure. La Déesse de la Moisson joue un rôle de guide spirituel, tandis que Doc Jr., inventeur ingénieux, propose son aide pour créer des outils et des mécanismes innovants. Les Esprits Gardiens, puissants et mystérieux, peuvent être apprivoisés et deviennent des alliés précieux dans la lutte contre les menaces grandissantes qui pèsent sur Teradea.

La menace globale qui plane sur le monde prend la forme d’une catastrophe environnementale en progression. Les tremblements de terre, les tempêtes dévastatrices et une ombre grandissante transforment le paysage et influencent directement l’expérience de jeu. Cette tension narrative crée un contraste saisissant avec la tranquillité apparente des débuts, poussant le joueur à agir rapidement pour protéger ce qui peut encore l’être.