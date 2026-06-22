Une analyse comparative récente entre les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch 2 de Devil May Cry 5 met en lumière les différences techniques et visuelles entre les deux portages, tout en soulignant les performances supérieures de la nouvelle console de Nintendo. Réalisée par GVG, cette vidéo comparative révèle que les deux versions partagent une base graphique très proche, avec une particularité notable : l’éclairage de la version Switch 2 apparaît légèrement plus lumineux, permettant de distinguer davantage de détails dans les zones d’ombre.

Sur le plan des performances, la version Nintendo Switch 2 se distingue clairement de son homologue PS4. Alors que cette dernière subit des baisses de fréquence d’images lors des combats de boss et des cinématiques – pouvant chuter entre 30 et 40 images par seconde –, la version Switch 2 maintient un taux de rafraîchissement verrouillé à 60 FPS dans la majorité des situations. Une découverte majeure réside dans la capacité de la console Nintendo à atteindre jusqu’à 120 FPS. Pour activer cette option, il est nécessaire de se rendre dans le menu système, puis dans les paramètres d’affichage, et de sélectionner l’option « 120 Hz Output ». Une fois activée, la fréquence d’images peut atteindre 120 FPS lorsque les conditions techniques le permettent, avec des valeurs généralement comprises entre 90 et 100 FPS en jeu. Cette fonctionnalité nécessite un téléviseur compatible et n’est disponible qu’en mode docké.

L’édition Devil Hunter de Devil May Cry 5, qui arrive sur Nintendo Switch 2 le 23 juin 2026, inclut déjà le personnage jouable Vergil en contenu additionnel, ainsi qu’un ensemble de bonus tels que des palettes de costumes, des provocations et des musiques de combat. Le jeu promet une expérience fluide en 60 FPS, aussi bien en mode téléviseur qu’en mode portable. Pour les joueurs souhaitant acquérir la version numérique avant le 31 juillet 2026, un tarif préférentiel de 29,99 dollars est proposé, avant de revenir au prix public conseillé de 39,99 dollars à l’issue de cette période promotionnelle. Une édition physique est également annoncée, mais uniquement pour l’Europe, avec une date de sortie fixée au 28 août 2026.

Les analystes ayant examiné cette version soulignent la qualité du travail technique réalisé par Capcom, considéré comme l’un des éditeurs les plus adaptés à la nouvelle console de Nintendo. Le portage utilise la technologie DLSS pour offrir une image plus nette que d’autres titres exploitant le moteur RE Engine, tout en conservant une cohérence visuelle avec la version PS4. En mode portable, les performances restent supérieures à 60 FPS, bien que le rendu puisse parfois apparaître légèrement moins précis. Certains observateurs décrivent cette adaptation comme un « Frankenstein », combinant les graphismes de la génération PS4 avec la fluidité et les performances d’une console de nouvelle génération. Il est à noter que le mode « Legendary Dark Knight », exclusif aux versions PS5 et Xbox Series X, n’est pas disponible dans ce portage.