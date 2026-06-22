Le Nintendo eShop nord-américain accueille actuellement une nouvelle vague de promotions particulièrement dense, couvrant plusieurs dizaines de jeux issus d’éditeurs et de catalogues variés. Cette opération se distingue autant par son ampleur que par le positionnement tarifaire de certains titres, plusieurs d’entre eux atteignant leur prix le plus bas constaté à ce jour.

Parmi les offres les plus notables figurent Blasphemous 2 proposé à 7,49 dollars au lieu de 29,99 dollars, Dave the Diver à 10,99 dollars contre 19,99 dollars habituellement, ou encore Hogwarts Legacy affiché à 8,99 dollars au lieu de 59,99 dollars. Dans un registre comparable, EA Sports FC 26 et NBA 2K26 sont tous deux disponibles à 11,99 dollars et 8,99 dollars respectivement, chacun bénéficiant d’une réduction importante depuis leur tarif initial de 59,99 dollars.

Le catalogue mis en avant couvre un spectre particulièrement large de genres. Les productions indépendantes côtoient des licences installées, avec par exemple Cult of the Lamb à 9,99 dollars, Ender Lilies au même tarif, ou encore Enter the Gungeon à 2,99 dollars. Des jeux plus orientés coopération ou expérience décalée comme Bread & Fred à 6,74 dollars et Golf With Your Friends à 1,99 dollar viennent compléter cette sélection.

Les compilations et collections occupent également une place significative dans cette campagne promotionnelle. Atari 50: The Anniversary Celebration passe à 15,99 dollars contre 39,99 dollars, tandis que Street Fighter 30th Anniversary Collection est affiché à 9,99 dollars au lieu de 29,99 dollars. Dans la même logique, Grandia HD Collection tombe à 19,99 dollars et Capcom Beat ‘Em Up Bundle est proposé à 9,99 dollars.

Du côté des remasters et rééditions, l’offre est tout aussi fournie. Red Dead Redemption est disponible à 24,99 dollars, L.A. Noire au même tarif, et la trilogie GTA est proposée à 19,79 dollars. Plusieurs titres rétro ou modernisés bénéficient également de réductions marquées, à l’image de Turok à 3,99 dollars, Turok 2 à 4,99 dollars et Turok 3 à 11,99 dollars. System Shock est affiché à 27,99 dollars, tandis que System Shock 2: 25th Anniversary Remaster est proposé à 17,99 dollars.

Les licences LEGO font également l’objet de remises particulièrement agressives. LEGO City Undercover descend à 4,49 dollars, LEGO Marvel Super Heroes à 5,99 dollars, LEGO Jurassic World à 3,99 dollars, et LEGO Star Wars: The Skywalker Saga à 11,99 dollars. La LEGO Harry Potter Collection est quant à elle proposée à 5,99 dollars.

D’autres franchises bien identifiées apparaissent dans cette sélection, notamment avec Batman: Arkham Trilogy à 23,99 dollars, Dead by Daylight à 10,49 dollars ou encore Ghosts ‘n Goblins Resurrection à 9,99 dollars. Dans un registre plus spécifique, Front Mission 1st: Remake est affiché à 8,74 dollars, Front Mission 2: Remake à 11,89 dollars et Front Mission 3: Remake à 17,49 dollars.

Enfin, une part importante de l’opération concerne des titres à très bas prix, souvent sous la barre des 5 dollars. Broforce est proposé à 1,99 dollar, Hyper Light Drifter à 3,99 dollars, Risk of Rain à 2,49 dollars, ou encore Scribblenauts Mega Pack à 3,99 dollars. Certains jeux descendent même à 1,99 dollar, comme The Night of the Rabbit, The Swords of Ditto ou encore Strife: Veteran Edition.