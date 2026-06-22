Découvrez les nouvelles sur le prochain projet d’animation en stop-motion.

Pendant le Festival international du film d’animation d’Annecy, en France, Phil Rynda, directeur de l’animation originale chez The Pokémon Company International, s’est exprimé lors du panel d’Aardman Animation sur Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu. M. Rynda a partagé de nouveaux détails sur le prochain projet d’animation en stop-motion de Pokémon et Aardman ainsi que de nouvelles illustrations révélant les deux principaux personnages.

Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu est un voyage épique à travers les contrées sauvages de Galar. Nos héros se lancent dans une noble quête pour servir et protéger les Pokémon à travers toute la région. Leurs missions se déroulent rarement comme prévu, mais leurs nobles exploits soudent leur amitié tandis qu’ils affrontent avec courage l’inconnu. Des dangers, des alliances, des rivalités, des Pokémon extraordinaires et des rires sans fin les attendent.

M. Rynda a expliqué combien il est passionnant de travailler aux côtés des équipes de talent d’Aardman qui partagent la même passion et le même engagement pour produire des dessins animés de qualité que The Pokémon Company International. Nous partageons votre impatience de découvrir les (més)aventures qui attendent ces deux héros avec la sortie de Contes Pokémon — Les Mésaventures de Palarticho et Pichu en 2027.